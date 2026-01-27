Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Why Pm Modi Trusts Nirmala Sitharaman The Economic Architect Behind Budget 2026

Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का?

निर्मला सीतारामन यांना पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक धोरणाची प्रमुख शिल्पकार मानले जाते. वित्तीय शिस्त आणि कोविड व्यवस्थापनापासून ते जीएसटी, यूपीआय आणि सुधारणांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत त्या उत्तम आहेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 12:40 AM
Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का?

Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • अर्थमंत्री सीतारमण यांच्या धोरणांची वेगळी ओळख
  • डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मिळाले बळ
  • सीतारमण यांनी जिंकला मोदींचा विश्वास

Seven Budgets, One Vision: भारतीय राजकारण आणि अर्थशास्त्राच्या गल्लीबोळात एक प्रश्न सतत उपस्थित होत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक संघातील निर्मला सीतारमण या सर्वात विश्वासार्ह चेहरा कशामुळे बनतात? सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर असलेल्या सीतारमण केवळ अर्थमंत्री म्हणून नव्हे तर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या “मुख्य शिल्पकार” म्हणून उदयास आल्या आहेत. २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे आधारस्तंभ समजून घेऊया ज्यांनी पंतप्रधान मोदींचा अढळ विश्वास मिळवला आहे.

१. वित्तीय शिस्तीची वचनबद्धता
निर्मला सीतारमण यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाची ताकद म्हणजे वित्तीय शिस्त. लोकप्रिय घोषणांच्या दबावाखाली जगभरातील अर्थव्यवस्था कोसळत असताना, सीतारमण यांनी भारताची वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा आग्रह धरला. पंतप्रधान मोदींच्या “सुशासन” च्या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करून, त्यांनी सरकार कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नये याची खात्री केली. २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५% पेक्षा कमी करण्याच्या त्यांच्या रोडमॅपवर त्या ठाम राहिल्या.

२. आपत्तीमध्ये संधी: कोविड-१९ चे व्यवस्थापन
कोविड-१९ महामारीच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्या विश्वासाची सर्वात मोठी परीक्षा झाली. जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळत असताना, सीतारमण यांनी “आत्मनिर्भर भारत” पॅकेजद्वारे गरिबांसाठी सुरक्षितता जाळेच उपलब्ध करून दिले नाही तर पुरवठा साखळीही चालू ठेवली. त्यांच्या धोरणांमुळे, भारत आज जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच तिसरी बनण्याच्या तयारीत आहे. भांडवली खर्चावर त्यांनी भर दिल्याने भारतीय पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाचा पाया रचला गेला.

३. कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस
निर्मला सीतारमण तिच्या निरर्थक दृष्टिकोनासाठी ओळखल्या जातात. कॉर्पोरेट करात ऐतिहासिक कपात असो किंवा बँकिंग क्षेत्राचे विलीनीकरण असो, त्यांनी दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणा अंमलात आणल्या. पंतप्रधान मोदींना अशा अर्थमंत्र्यांची आवश्यकता होती जो राजकीय गोंधळात आर्थिक सुधारणा थांबवणार नाही आणि सीतारमण यांनी हे निकष पूर्णपणे पूर्ण केले.

४. पारदर्शकता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था
जीएसटी संकलनात सतत विक्रमी वाढ आणि डिजिटल पेमेंट्स (यूपीआय) च्या विस्तारात सीतारमण यांच्या मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी, त्यांनी फेसलेस असेसमेंट आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) ला बळकटी दिली, जेणेकरून सरकारी योजनांमधील निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात देश ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाकडे पाहत असताना, निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव आणि पंतप्रधान मोदींचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करतो. त्यांच्या भागीदारीने हे सिद्ध केले आहे की सुदृढ आर्थिक तत्त्वे आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचे संयोजन सर्वात कठीण जागतिक आव्हानांवरही मात करू शकते.

Web Title: Why pm modi trusts nirmala sitharaman the economic architect behind budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 11:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 
1

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा
2

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

पुण्यात बँक कर्मचारी आक्रमक, जोरदार निदर्शने; नेमकं मागण्या काय?
3

पुण्यात बँक कर्मचारी आक्रमक, जोरदार निदर्शने; नेमकं मागण्या काय?

PM Modi on India-EU trade: भारत–EU चा FTA ऐतिहासिक करार! भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले,’हा केवळ व्यापार.. 
4

PM Modi on India-EU trade: भारत–EU चा FTA ऐतिहासिक करार! भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले,’हा केवळ व्यापार.. 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ताडीवाला रस्ता परिसरात वाद, दोन गटात हाणामारी; नेमकं काय घडलं?

ताडीवाला रस्ता परिसरात वाद, दोन गटात हाणामारी; नेमकं काय घडलं?

Jan 28, 2026 | 12:30 AM
Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का?

Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का?

Jan 27, 2026 | 11:35 PM
वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती?

वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती?

Jan 27, 2026 | 11:23 PM
Crime News: ५५ कोटींचे ‘ड्रग्ज’ जप्त! पाचुपतेवाडीत महसूल गुप्तचर विभागाचा मोठा छापा; २२ किलो मेफेड्रोनसह तस्करांचे धाबे दणाणले

Crime News: ५५ कोटींचे ‘ड्रग्ज’ जप्त! पाचुपतेवाडीत महसूल गुप्तचर विभागाचा मोठा छापा; २२ किलो मेफेड्रोनसह तस्करांचे धाबे दणाणले

Jan 27, 2026 | 10:06 PM
Arijit Singh Playback: आपल्या गाण्यांनी वेड लावणाऱ्या अरिजितचा प्लेबॅक प्रवास संपला! ‘या’ गाण्याने सुरु केले होते Play Back करिअर

Arijit Singh Playback: आपल्या गाण्यांनी वेड लावणाऱ्या अरिजितचा प्लेबॅक प्रवास संपला! ‘या’ गाण्याने सुरु केले होते Play Back करिअर

Jan 27, 2026 | 10:06 PM
IND vs ZIM, U19 World Cup : भारताने उडवला झिम्बाब्वेचा २०४ धावांनी धुव्वा! आयुष-उद्धव जोडीच्या गोलंदाजीने  उडवली दाणादाण  

IND vs ZIM, U19 World Cup : भारताने उडवला झिम्बाब्वेचा २०४ धावांनी धुव्वा! आयुष-उद्धव जोडीच्या गोलंदाजीने  उडवली दाणादाण  

Jan 27, 2026 | 10:04 PM
Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Jan 27, 2026 | 09:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM