Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Price Today Gold Rates Dip Slightly On May 9 Silver Prices Rise Across India

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं! 9 मे रोजी घसरले दर, खरेदीदारांना मोठा दिलासा

Today's Gold Rate: 9 मे रोजी भारतातील सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये बदल पाहायला मिळाला आहे. सोन्याच्या किंमतीत किंचित घसरण झाली असली तरी चांदीचे दर वाढल्याने ग्राहकांचे लक्ष पुन्हा सराफा बाजाराकडे वळले आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 08:32 AM
Today Gold Rates

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं! 9 मे रोजी घसरले दर, खरेदीदारांना मोठा दिलासा

Follow Us:
Follow Us:
  • 9 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,670 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,39,940 रुपये नोंदवला गेला.
  • 8 मेच्या तुलनेत सोन्याच्या किंमतीत घट झाली असून चांदीचा दर मात्र वाढून 2,75,100 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
  • मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई आणि नाशिकसह अनेक शहरांमध्ये आज सोन्याचे वेगवेगळे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 9 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,267 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,994 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,450 रुपये आहे. भारतात 9 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,500 रुपये आहे. भारतात 9 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये आहे.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण, बाजारात मोठी घसरण होणार का?

भारतात 8 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,301 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,026 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,476 रुपये होता. भारतात 8 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,760 रुपये होता. भारतात 8 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,730 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,600 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,970 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,530 रुपये आहे.

India-Vietnam Business Forum: महाराष्ट्र व्हिएतनामसाठी विश्वासार्ह भागीदार; गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे मोठे आवाहन

दिल्ली आणि चंदीगड शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,650 रुपये आहे. मुंबई, पुणे इत्यादी शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,500 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
पुणे ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
केरळ ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
कोलकाता ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
नागपूर ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
हैद्राबाद ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
बंगळुरु ₹1,39,940 ₹1,52,670 ₹1,14,500
दिल्ली ₹1,40,090 ₹1,52,870 ₹1,14,650
चंदीगड ₹1,40,090 ₹1,52,870 ₹1,14,650
लखनौ ₹1,40,090 ₹1,52,870 ₹1,14,650
जयपूर ₹1,40,090 ₹1,52,870 ₹1,14,650
नाशिक ₹1,39,970 ₹1,52,700 ₹1,14,530
सुरत ₹1,39,990 ₹1,52,770 ₹1,14,600
चेन्नई ₹1,41,030 ₹1,53,850 ₹1,17,730

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold price today gold rates dip slightly on may 9 silver prices rise across india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 08:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश
1

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर
2

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले
3

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
4

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM
SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

May 16, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM