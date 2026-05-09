Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं! 9 मे रोजी घसरले दर, खरेदीदारांना मोठा दिलासा

भारतात 8 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,301 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,026 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,476 रुपये होता. भारतात 8 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,760 रुपये होता. भारतात 8 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,030 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,730 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,600 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,970 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,530 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,650 रुपये आहे. मुंबई, पुणे इत्यादी शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,670 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,500 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|पुणे
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|केरळ
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|कोलकाता
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|नागपूर
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|हैद्राबाद
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|बंगळुरु
|₹1,39,940
|₹1,52,670
|₹1,14,500
|दिल्ली
|₹1,40,090
|₹1,52,870
|₹1,14,650
|चंदीगड
|₹1,40,090
|₹1,52,870
|₹1,14,650
|लखनौ
|₹1,40,090
|₹1,52,870
|₹1,14,650
|जयपूर
|₹1,40,090
|₹1,52,870
|₹1,14,650
|नाशिक
|₹1,39,970
|₹1,52,700
|₹1,14,530
|सुरत
|₹1,39,990
|₹1,52,770
|₹1,14,600
|चेन्नई
|₹1,41,030
|₹1,53,850
|₹1,17,730