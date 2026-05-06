Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घट, चांदीही झाली स्वस्त! दागिने खरेदीची हीच योग्य वेळ?

Today's Gold Rate: भारतात 6 मे रोजी सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण नोंदवण्यात आली आहे. खरेदीदारांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किमती कमी झाल्याने दागिने खरेदीसाठी चांगली संधी आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 08:29 AM
  • 6 मे रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 5 मेच्या तुलनेत घट झाली आहे.
  • चांदीच्या दरातही घट होऊन प्रति किलो भाव 2,54,900 रुपयांवर आला आहे.
  • मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर कमी झाले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 6 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,917 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,674 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,188 रुपये आहे. भारतात 6 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,880 रुपये आहे. भारतात 6 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 254.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,54,900 रुपये आहे.

भारतात 5 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,961 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,714 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,221 रुपये होता. भारतात 5 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये होता. भारतात 5 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,930 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,910 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,030 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, इत्यादी शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,880 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
पुणे ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
केरळ ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
कोलकाता ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
नागपूर ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
हैद्राबाद ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
बंगळुरु ₹1,36,740 ₹1,49,170 ₹1,11,880
नाशिक ₹1,36,770 ₹1,49,200 ₹1,11,910
सुरत ₹1,36,790 ₹1,49,220 ₹1,11,930
चेन्नई ₹1,38,190 ₹1,50,760 ₹1,15,290
दिल्ली ₹1,36,890 ₹1,49,220 ₹1,12,030
चंदीगड ₹1,36,890 ₹1,49,220 ₹1,12,030
लखनौ ₹1,36,890 ₹1,49,220 ₹1,12,030
जयपूर ₹1,36,890 ₹1,49,220 ₹1,12,030

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

