Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात घट, चांदीही झाली स्वस्त! दागिने खरेदीची हीच योग्य वेळ?

भारतात 5 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,961 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,714 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,221 रुपये होता. भारतात 5 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये होता. भारतात 5 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,930 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,910 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,030 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, इत्यादी शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,880 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|पुणे
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|केरळ
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|कोलकाता
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|नागपूर
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|हैद्राबाद
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|बंगळुरु
|₹1,36,740
|₹1,49,170
|₹1,11,880
|नाशिक
|₹1,36,770
|₹1,49,200
|₹1,11,910
|सुरत
|₹1,36,790
|₹1,49,220
|₹1,11,930
|चेन्नई
|₹1,38,190
|₹1,50,760
|₹1,15,290
|दिल्ली
|₹1,36,890
|₹1,49,220
|₹1,12,030
|चंदीगड
|₹1,36,890
|₹1,49,220
|₹1,12,030
|लखनौ
|₹1,36,890
|₹1,49,220
|₹1,12,030
|जयपूर
|₹1,36,890
|₹1,49,220
|₹1,12,030