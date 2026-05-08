Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold And Silver Prices Rise Again In India Check Latest Rates In Major Cities On May 8 2026

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही झाली महाग! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीन भाव

Today's Gold Rate: भारतात 8 मे रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये वाढ पाहायला मिळाली आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर उच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 08:35 AM
Gold

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी पुन्हा घेतली झेप, चांदीही झाली महाग! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीन भाव

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,53,010 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,40,260 रुपये आहे.
  • चेन्नईमध्ये आज सोन्याचे दर सर्वाधिक असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,53,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे.
  • चांदीच्या दरातही वाढ झाली असून आज प्रति किलो चांदीचा भाव 2,70,100 रुपये आहे.
Gold Rate Today: भारतात 8 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,301 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,026 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,476 रुपये आहे. भारतात 8 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,760 रुपये आहे. भारतात 8 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये आहे.

India-Egypt Trade: भारत आणि इजिप्तमध्ये ऐतिहासिक व्यापार करार! 2030 पर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे लक्ष्य

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,720 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,790 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,810 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे आणि केरळ इत्यादी शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,760 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,910 रुपये आहे.

RBI Credit Card Recovery Rules: तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यात अपयशी ठरल्यास कोणती कारवाई केली जाईल? RBI चे नियम जाणून घ्या

पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,810 रुपये आहे. अहमदाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,810 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,41,020 ₹1,53,840 ₹1,17,720
नाशिक ₹1,40,290 ₹1,53,040 ₹1,14,790
सुरत ₹1,40,310 ₹1,53,060 ₹1,14,810
मुंबई ₹1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
पुणे 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
केरळ 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
कोलकाता 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
नागपूर 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
हैद्राबाद 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
बंगळुरु 1,40,260 ₹1,53,010 ₹1,14,760
दिल्ली ₹1,40,410 ₹1,53,160 ₹1,14,910
चंदीगड ₹1,40,410 ₹1,53,160 ₹1,14,910
लखनौ ₹1,40,410 ₹1,53,160 ₹1,14,910
जयपूर ₹1,40,410 ₹1,53,160 ₹1,14,910

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices rise again in india check latest rates in major cities on may 8 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
1

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश
3

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर
4

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 04:45 PM
ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

May 18, 2026 | 04:44 PM
Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM