జాహిరాత
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या किंमतीत किंचीत घसरण, 24 कॅरेट खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Today's Gold Rate: देशभरात सोन्या-चांदीच्या दरात किरकोळ बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघेही बाजारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. 4 मे रोजी सोन्याच्या दरात थोडी घसरण झाली आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 08:26 AM
  • 4 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,50,920 रुपये आहे.
  • 3 मेच्या तुलनेत दरात किंचित घट झाली आहे.
  • चांदीचा दरही कमी होऊन प्रति किलो 2,64,900 रुपयांवर आला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 4 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,092 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,834 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,319 रुपये आहे. भारतात 4 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये आहे. भारतात 4 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे.

भारतात 3 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,093 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,835 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,320 रुपये होता. भारतात 3 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,200 रुपये होता. भारतात 3 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 265 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,65,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,720 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,790 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,220 रुपये आहे.

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,290 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,490 रुपये आहे.

भारतात सोन्याच्या आयातीत लक्षणीय घट होत आहे. एप्रिलमध्ये सोन्याची आयात सुमारे १५ टनांपर्यंत घसरली, जी जवळपास ३० वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे ३% आयजीएसटी करावरून झालेल्या वादामुळे बँकांनी सोन्याचा पुरवठा थांबवला आहे. याचा परिणाम देशाच्या सोन्याच्या बाजारावर तसेच जागतिक किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, भारतातील बहुतेक शुद्ध सोने बँकांमार्फत आयात केले जाते. परंतु, अलीकडेच सीमाशुल्क विभागाने सोन्याच्या आयातीवर ३% एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) लावला आहे, त्यामुळे बँकांनी सोन्याची खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
पुणे ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
केरळ ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
कोलकाता ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
नागपूर ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
बंगळुरु ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
हैद्राबाद ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
नाशिक ₹1,38,370 ₹1,50,950 ₹1,13,220
सुरत ₹1,38,390 ₹1,51,020 ₹1,13,290
चेन्नई ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,16,790
दिल्ली ₹1,38,490 ₹1,51,220 ₹1,13,490
चंदीगड ₹1,38,490 ₹1,51,220 ₹1,13,490
लखनौ ₹1,38,490 ₹1,51,220 ₹1,13,490
जयपूर ₹1,38,490 ₹1,51,220 ₹1,13,490

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

