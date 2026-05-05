Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, चांदीचे दर स्थिर; मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे दर जाणून घ्या

भारतात 5 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,961 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,714 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,221 रुपये आहे. भारतात 5 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये आहे. भारतात 5 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
भारतात 4 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,092 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,834 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,319 रुपये होता. भारतात 4 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये होता. भारतात 4 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,360 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,240 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|पुणे
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|केरळ
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|कोलकाता
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|नागपूर
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|हैद्राबाद
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|बंगळुरु
|₹1,37,140
|₹1,49,610
|₹1,12,210
|सुरत
|₹1,37,190
|₹1,49,660
|₹1,12,260
|नाशिक
|₹1,37,170
|₹1,49,640
|₹1,12,240
|चेन्नई
|₹1,39,990
|₹1,52,720
|₹1,16,790
|दिल्ली
|₹1,37,290
|₹1,49,760
|₹1,12,360
|चंदीगड
|₹1,37,290
|₹1,49,760
|₹1,12,360
|लखनौ
|₹1,37,290
|₹1,49,760
|₹1,12,360
|जयपूर
|₹1,37,290
|₹1,49,760
|₹1,12,360