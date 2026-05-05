Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, चांदीचे दर स्थिर; मुंबईसह प्रमुख शहरांतील ताजे दर जाणून घ्या

Today's Gold Rate: भारतात 5 मे रोजी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण नोंदवली गेली आहे. खरेदीदारांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे. 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

Updated On: May 05, 2026 | 08:29 AM
  • 5 मे रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात कालच्या तुलनेत घट झाली आहे.
  • 10 ग्रॅम सोन्याच्या किमतीतही घट झाल्याने दागिने खरेदीसाठी चांगली संधी निर्माण झाली आहे.
  • चांदीचे दर मात्र स्थिर राहून प्रति किलो 2,64,900 रुपयांवर कायम आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 5 मे रोजी सोन्याच्या दरात किंचित घसरण पाहायला मिळाली असून गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे. 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरांमध्ये कालच्या तुलनेत घट नोंदवण्यात आली आहे. 10 ग्रॅम सोन्याच्या किमतीतही घट झाल्याने बाजारात खरेदीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात मात्र कोणताही बदल झालेला नाही. 4 मेच्या तुलनेत सोन्याचे दर कमी झाल्यामुळे सध्या दागिने खरेदीसाठी चांगली संधी मानली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांमुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार सुरूच राहू शकतो.

भारतात 5 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,961 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,714 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,221 रुपये आहे. भारतात 5 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये आहे. भारतात 5 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

भारतात 4 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,092 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,834 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,319 रुपये होता. भारतात 4 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये होता. भारतात 4 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 264.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,64,900 रुपये होता.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,210 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,360 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,170 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,240 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
पुणे ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
केरळ ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
कोलकाता ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
नागपूर ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
हैद्राबाद ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
बंगळुरु ₹1,37,140 ₹1,49,610 ₹1,12,210
सुरत ₹1,37,190 ₹1,49,660 ₹1,12,260
नाशिक ₹1,37,170 ₹1,49,640 ₹1,12,240
चेन्नई ₹1,39,990 ₹1,52,720 ₹1,16,790
दिल्ली ₹1,37,290 ₹1,49,760 ₹1,12,360
चंदीगड ₹1,37,290 ₹1,49,760 ₹1,12,360
लखनौ ₹1,37,290 ₹1,49,760 ₹1,12,360
जयपूर ₹1,37,290 ₹1,49,760 ₹1,12,360

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 05, 2026 | 08:29 AM

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

May 18, 2026 | 05:54 PM
May 18, 2026 | 05:50 PM
May 18, 2026 | 05:30 PM
May 18, 2026 | 05:24 PM
May 18, 2026 | 05:23 PM
May 18, 2026 | 05:21 PM
May 18, 2026 | 05:20 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM