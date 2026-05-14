HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

भारतातील आघाडीच्या आयुर्विमा कंपन्यांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या HDFC Life ने आपल्या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीधारकांसाठी तब्बल ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर केला आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कंपनीच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बोनस असून, याचा लाभ देशभरातील सुमारे २२.२ लाख पॉलिसीधारकांना मिळणार आहे. दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने कंपनीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या बोनसपैकी सुमारे ₹३,७६१ कोटी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ दरम्यान मॅच्युरिटी आणि सर्वायवल बेनिफिटच्या स्वरूपात वितरित केले जाणार आहेत. उर्वरित बोनस संबंधित पॉलिसीधारकांच्या खात्यात जमा केला जाईल आणि पॉलिसीच्या नियम व अटींनुसार भविष्यात देय असेल. कंपनीच्या या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षिततेचा आणि स्थैर्याचा दिलासा मिळणार आहे.
कंपनीच्या अपॉइंटेड अॅक्चुअरी आणि चीफ अॅक्चुअरी ईश्वरी मुरुगम यांनी सांगितले की, “दरवर्षी बोनस जाहीर करणे म्हणजे पॉलिसीधारकांसाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती करण्याच्या आमच्या वचनाची पूर्तता आहे. ग्राहकांनी आमच्यावर दाखवलेला विश्वास आम्हाला सातत्याने मजबूत आर्थिक कामगिरी करण्यासाठी प्रेरित करतो.” त्यांनी पुढे सांगितले की, चतुर आर्थिक व्यवस्थापन, ग्राहककेंद्री नवकल्पना आणि प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करून कंपनी कार्यरत आहे.
एचडीएफसी लाइफचे शिस्तबद्ध गुंतवणूक धोरण, मजबूत जोखीम व्यवस्थापन आणि शाश्वत वाढीवर दिला जाणारा भर यामुळे कंपनी सातत्याने चांगला बोनस जाहीर करत आली आहे. गतीशील आर्थिक परिस्थितीतही पॉलिसीधारकांसाठी स्थिर आणि अपेक्षित परतावा निर्माण करण्याची क्षमता कंपनीने टिकवून ठेवली आहे. वार्षिक बोनस हा कंपनीच्या आर्थिक स्थैर्याचा आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हतेचा महत्त्वपूर्ण निर्देशक मानला जातो.
‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ या उद्दिष्टाशी सुसंगत राहून एचडीएफसी लाइफ देशातील विमा क्षेत्र अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ग्राहकांचा विश्वास, विविध गुंतवणूक पोर्टफोलिओ आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून कंपनीने विमा क्षेत्रात आपली भक्कम ओळख निर्माण केली आहे.