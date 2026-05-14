बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट...

अनिल अंबानी संबंधित 7 ठिकाणी सीबीआयची छापेमारी
27 हजार कोटींच्या रकमेशी संबंधित आहे प्रकरण
मुंबई, गुरुग्राम, बंगळुरूमध्ये छापेमारी
ED Raid On Anil Ambani: प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स एडीए ग्रुपमधील आघाडीची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरांवर सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई, गुरुग्राम आणि बंगळुरू मधील एकूण 7 ठिकाणांवर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने जारी केलेल्या सर्च वॉरंटच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने जारी केलेल्या सर्च वॉरंटच्या आधारे सीबीआयच्या पथकांनी ही धडक कारवाई केली. ही छापेमारी 2015 ते 2017 या कालावधीत महत्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेल्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर करण्यात आली आहे. मुंबई, गुरुग्राम आणि बंगळुरू येथील एकूण 7 ठिकाणांवर दिवसभर सुरू असलेल्या या छापेमारीदरम्यान सीबीआयच्या हाती मोठे पुरावे लागले असल्याचे समोर येत आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…