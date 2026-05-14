Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने घेतला वेगळे होण्याचा निर्णय! Media ला हात जोडत पुन्हा केली विनंती

चार वर्षांच्या नात्यानंतर Mouni Roy आणि Suraj Nambiar यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. Mouni च्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चांना उधाण आलं होतं.

Updated On: May 14, 2026 | 08:22 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • Mouni च्या कालच्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण आले होते.
  • या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचे Mouni ने सांगितले असून अशी विनंतीदेखील केली आहे.
अभिनेत्री Mouni Roy गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. अगदी कालच तिने तिच्या इंस्टाग्राम हॅन्डलवर पोस्ट करत Media ला विनंती केली होती की “प्लिज, आम्हाला एकटं सोडा आणि अफवा पसरवू नका.” दरम्यान, तिचा हा पोस्ट सिनेसृष्टीमध्ये चर्चेचा विषय ठरत होता. इतक्यात, अभिनेत्रीने आणखीन एक मोठा धक्का तिच्या चाहत्यांना दिला आहे. चार वर्षांच्या नात्यानंतर Mouni Roy ने तिच्या पतीपासून लांब होण्याचं ठरवलं आहे. Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याचसंबंधित पोस्टही शेअर केली आहे.

काय म्हणते पोस्ट?

Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने दोघांनी Collabe करून सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, “माध्यमांतील काही घटकांकडून आमच्या खासगी आयुष्याबाबत होत असलेल्या अनावश्यक आणि अतिरेकी चर्चेमुळे आम्हाला निराशा वाटत आहे. आम्ही परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि हा काळ शांततेत व खासगीपणे हाताळण्यासाठी आम्ही स्वतःला वेळ देत आहोत. आमच्या नात्याबाबत अनेक काल्पनिक कथा आणि चुकीच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र, त्या गोष्टी आमच्या नात्याची खरी बाजू मांडत नाहीत. आयुष्यातील बदलत्या प्राधान्यांचा विचार करून आम्ही परस्पर आदर आणि समजुतीने स्वतंत्र मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या आम्ही हा टप्पा संयमाने आणि गोपनीयतेने पार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. पुढील काळातही आमच्यातील मैत्री कायम राहावी, अशी आमची इच्छा आहे. आमच्या गोपनीयतेचा आदर केल्याबद्दल आणि या काळात दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो – मौनी आणि सूरज”

तसेच पोस्टखाली Mouni ने कॅप्शन दिले आहे. कॅप्शनमध्ये तिने Media ला हात जोडून विनंती करत नमूद केले आहे की, “या कठीण काळात आम्हाला आमची गोपनीयता आणि सन्मान जपण्याची संधी द्यावी, ही नम्र विनंती. माझ्याबद्दल किंवा सूरजबद्दल कोणत्याही खोट्या कथा आणि अफवा पसरवू नयेत. सर्वांनी आमच्या खासगी आयुष्याचा आदर करावा, अशी अपेक्षा आहे. तसेच सर्व माध्यम संस्थांना हात जोडून विनंती आहे की, कृपया या विषयावर अनावश्यक चर्चा आणि अफवा थांबवाव्यात. – सूरज आणि मौनी”

चर्चेला आले होते उधाण!

 

Mouni च्या कालच्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण आले होते. अनेकांना माध्यमांनी तर असे जाहीर केले होते की, “Mouni चा पती Suraj Nambiar ( दुबई स्थित भारतीय व्यावसायिक) मौनीच्या प्रसिद्धीचा आणि पैशांचा आजवर वापर करत आला आहे, त्यामुळे त्या दोघांच्यात खटके उडत आहेत. परंतु, या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचे Mouni ने सांगितले असून अशी विनंतीदेखील केली आहे.

Published On: May 14, 2026 | 08:22 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा 'या' पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM

