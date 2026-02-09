Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
एक अनोखी मोहीम! रहिवाशांना मुलांच्या वापरातील वस्तूंची खरेदी-विक्री कशी करावी? याबाबत देण्यात आली माहिती

मुंबई व नवी मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सेकंड हग्स आणि मायगेट यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनावश्यक वस्तूंच्या पुनर्वापरासाठी अनोखी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

मुंबई आणि नवी मुंबईतील कुटुंबांना स्वच्छ, नीटनेटके राहणीमान आणि मुलांसाठी स्मार्ट खरेदीचा अनुभव देण्यासाठी सेकंड हग्स आणि मायगेट यांच्यातील संयुक्त मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. संपूर्ण भारतात मुलांच्या वापरातील वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी ओळखली जाणारी वेबसाइट सेकंड हग्स आणि भारतातील आघाडीची समुदाय व्यवस्थापन प्रणाली मायगेट यांच्या सहकार्याने निवडक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अनावश्यक वस्तू उपयुक्त ठरविण्याचा हा अभिनव उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

Maharashtra Board Exam : उद्यापासून सुरु होणार बारावी बोर्ड परीक्षा; यंदा पहिल्यांदाच असणार ‘ही’ यंत्रणा

या मोहिमेअंतर्गत रविवार, १५ फेब्रुवारी रोजी मुंबई व नवी मुंबईतील तीन प्रमुख गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये परस्परसंवादात्मक किओस्क्स उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये रुस्तमजी रीजन्सी (दहिसर पश्चिम), मोराज रिव्हरसाइड पार्कनेम (पनवेल) आणि लोढा सिएलो (ठाणे पश्चिम) या सोसायट्यांचा समावेश आहे. या किओस्क्सच्या माध्यमातून रहिवाशांना सेकंड हग्स वेबसाइटवरून मुलांच्या वापरातील वस्तू सहजपणे कशा खरेदी-विक्री करता येतील, याबाबत थेट माहिती दिली जाणार आहे.

या प्रत्यक्ष उपक्रमाला ११ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान मायगेट अॅपवर डिजिटल पाठिंबा दिला जाणार आहे. इन-अॅप बॅनर्स आणि नोटिफिकेशन्सच्या माध्यमातून ही मोहीम मुंबई व नवी मुंबईतील लाखो रहिवाशांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, कुटुंबांना पसारामुक्त व किफायतशीर पर्याय स्वीकारण्याचा संदेश देण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाबाबत माहिती देताना सेकंड हग्सच्या संस्थापिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वर्णा डागा मिमानी म्हणाल्या, “शहरी घरांमध्ये अनावश्यक वस्तूंचा पसारा ही मोठी समस्या बनत आहे, विशेषतः मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या वापरातील खेळणी, कपडे व इतर साहित्य वापरात राहत नाही. या मोहिमेच्या माध्यमातून पालकांना हे जाणवून द्यायचे आहे की, घरात पडून असलेल्या वस्तू इतर कुटुंबांसाठी उपयोगी ठरू शकतात आणि त्यातून आर्थिक मूल्यही मिळू शकते. यामुळे पालकत्वाचा भार थोडा हलका होतो आणि एकमेकांना मदतीची भावना वाढीस लागते.”

सेकंड हग्स ही संपूर्ण भारतात कार्यरत असलेली ऑनलाइन व्यासपीठ असून, येथे ० ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी वापरलेल्या तसेच नवीन वस्तूंची खरेदी-विक्री करता येते. बेबी गिअर, कपडे, खेळणी, नर्सरी साहित्य यांसारख्या वस्तू या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. डिजिटल पेमेंट्स, घरपोच पिकअप व डिलिव्हरीसारख्या सुविधांमुळे वापरकर्त्यांना सोपा व सुरक्षित अनुभव मिळतो.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास कुणाला किती माहिती? ‘श्री शिव छत्रपती ज्ञानस्पर्धा’चे आयोजन

या वेबसाइटवर सुस्थितीत असलेल्या जुन्या वस्तू मूळ किमतीपेक्षा ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक सवलतीत उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच, थेट घाऊक विक्रेत्यांकडून मिळवलेली अगदी नवीन उत्पादनेही येथे विक्रीसाठी असतात, ज्यामुळे कुटुंबांना उच्च दर्जाच्या वस्तू परवडणाऱ्या दरात मिळतात.

मुंबई व नवी मुंबईतील ही मोहीम महाराष्ट्र आणि तेलंगणामधील बहु-शहरीय उपक्रमाचा भाग असून, पालकांसाठी मुलांच्या वस्तूंची खरेदी-विक्री अधिक सुलभ, किफायतशीर आणि सहज करण्याच्या सेकंड हग्सच्या ध्येयाला बळ देणारी ठरणार आहे.

Web Title: How can residents buy and sell items used by children

Published On: Feb 09, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

