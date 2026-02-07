Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून, याची अधिकृत वेबसाईट आता लाईव्ह करण्यात आली आहे. या वेबसाईटच्या माध्यमातून वेतन आयोगाने आपली तयारी सुरू केल्याचे संकेत दिले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:17 PM
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून, याची अधिकृत वेबसाईट आता लाईव्ह करण्यात आली आहे. या वेबसाईटच्या माध्यमातून वेतन आयोगाने आपली तयारी सुरू केल्याचे संकेत दिले असून, कर्मचाऱ्यांकडून थेट सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

MyGov पोर्टलच्या माध्यमातून मागवल्या सूचना

८ व्या वेतन आयोगाने प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘MyGov’ पोर्टलच्या मदतीने एक प्रश्नावली जारी केली आहे. यामध्ये एकूण १८ प्रश्न विचारण्यात आले असून, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक या प्रश्नांची उत्तरे देऊन आपली मते आयोगापर्यंत पोहोचवू शकतात.

कोणाकोणाला मते मांडता येणार?

वेतन आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कर्मचारीच नाही तर खालील घटकही आपल्या सूचना देऊ शकतात:

  • केंद्रीय कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना.
  • पेन्शनधारक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ.
  • विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभाग.
  • न्यायिक अधिकारी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी.
  • महत्त्वाची बाब: सूचना देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहे.

8th Pay Commission Update: केंद्र कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार! जानेवारीपासून डीएमध्ये २% वाढ निश्चित?

वेबसाईटवर काय पाहायला मिळणार?

८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट 8cpc.gov.in आता सुरू झाली आहे. यावर खालील माहिती उपलब्ध आहे. आयोगाची कार्यकक्षा आणि कामाची व्याप्ती. जुन्या वेतन आयोगांचे रिपोर्ट आणि गॅझेट नोटिफिकेशन. आयोगातील मुख्य अधिकाऱ्यांची माहिती.

१८ प्रश्नांमध्ये मोठे संकेत!

आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये आर्थिक विकास, महागाई, फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor), इंक्रीमेंट सिस्टीम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार ठरवण्याची पद्धत अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. यावरून असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, यावेळी वेतन रचनेत मोठे आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळू शकतात.

अंतिम तारीख आणि अटी

जर तुम्हाला आपल्या सूचना सरकारपर्यंत पोहोचवायच्या असतील, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा. सूचना देण्याची शेवटची तारीख १६ मार्च २०२६ आहे. सूचना केवळ MyGov पोर्टल द्वारेच स्वीकारल्या जातील. ईमेल, पीडीएफ किंवा टपालाद्वारे पाठवलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल यांनी सांगितले की, “वेबसाईट लाँच होणे हे ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला गती देणारे सकारात्मक पाऊल आहे.”

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाला विलंब होणार? १.१९ कोटी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

Published On: Feb 07, 2026 | 08:17 PM

