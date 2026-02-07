सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

८ व्या वेतन आयोगाने प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘MyGov’ पोर्टलच्या मदतीने एक प्रश्नावली जारी केली आहे. यामध्ये एकूण १८ प्रश्न विचारण्यात आले असून, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक या प्रश्नांची उत्तरे देऊन आपली मते आयोगापर्यंत पोहोचवू शकतात.
📢 Major 8th Pay Commission Alert🚨 The official website for the 8th CPC is now active! You can visit https://t.co/2pWGT0SrKg for details. Additionally, the Commission has started gathering feedback through an 18-question survey on the MyGov platform.#8thpaycommission pic.twitter.com/NnwyYGQCah — 8th Pay Commission (@8thpaycomission) February 7, 2026
वेतन आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कर्मचारीच नाही तर खालील घटकही आपल्या सूचना देऊ शकतात:
८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट 8cpc.gov.in आता सुरू झाली आहे. यावर खालील माहिती उपलब्ध आहे. आयोगाची कार्यकक्षा आणि कामाची व्याप्ती. जुन्या वेतन आयोगांचे रिपोर्ट आणि गॅझेट नोटिफिकेशन. आयोगातील मुख्य अधिकाऱ्यांची माहिती.
आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये आर्थिक विकास, महागाई, फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor), इंक्रीमेंट सिस्टीम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार ठरवण्याची पद्धत अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. यावरून असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, यावेळी वेतन रचनेत मोठे आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळू शकतात.
जर तुम्हाला आपल्या सूचना सरकारपर्यंत पोहोचवायच्या असतील, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा. सूचना देण्याची शेवटची तारीख १६ मार्च २०२६ आहे. सूचना केवळ MyGov पोर्टल द्वारेच स्वीकारल्या जातील. ईमेल, पीडीएफ किंवा टपालाद्वारे पाठवलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल यांनी सांगितले की, “वेबसाईट लाँच होणे हे ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला गती देणारे सकारात्मक पाऊल आहे.”
