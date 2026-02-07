Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Multibagger Stock: 1 लाखाचे 1.17 कोटीत रुपांतर, ‘या’ शेअरमुळे पडला पैशांचा पाऊस, कधी किंमत होती 1 रूपया

शेअर मार्केटमध्ये गेल्या काही काळापासून घटल्यानंतर आता पुन्हा एकदा गुंतवणुकदारांना चांगले रिटर्न्स मिळत आहेत. यापैकी एका शेअरने गुंतवणुकदारांना कोरडपती बनवले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 07:21 PM
  • कोणता आहे मल्टीबॅगर स्टॉक 
  • १ रूपयाचा शेअर झालाय कोटीची गुंतवणूक करणारा 
  • शेअर मार्केटबमध्ये खळबळ 
या वर्षी शेअर बाजार अस्थिर राहिला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीच्या स्थितीत आहेत. तथापि, काही शेअर्स बाजारातील घसरणीच्या ट्रेंडला मागे टाकत आहेत आणि गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देत आहेत. असाच एक स्टॉक म्हणजे स्वदेशी इंडस्ट्रीज अँड लीजिंग लिमिटेड. अलिकडच्या काळात हा स्टॉक बहु-बॅगर स्टॉक असल्याचे सिद्ध झाले आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार दीर्घकाळात लाखपतींपासून करोडपती बनले आहेत. या स्टॉकची किंमत सध्या ₹१२४ च्या आसपास आहे, जी पूर्वी ₹१ पेक्षा कमी होती.

स्वदेशी इंडस्ट्रीजचा स्टॉक गेल्या एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ घसरत होता, परंतु काल, शुक्रवारी तो पुन्हा वाढला. बीएसई सेन्सेक्सवर हा स्टॉक ₹१२३.९० वर बंद झाला, जो ३.६४% वाढला. सध्या तो २२ डिसेंबर २०२५ रोजी ₹१६४ वर सेट केलेल्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा कमी आहे. त्याची ५२ आठवड्यांची नीचांकी किंमत ₹३.०६ आहे, जी गेल्या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी होती.

स्वदेशी इंडस्ट्रीजने एका वर्षात किती परतावा दिला?

स्वदेशी इंडस्ट्रीजने फक्त एका वर्षात गुंतवणूकदारांना प्रचंड परतावा दिला आहे. एका वर्षापूर्वी त्याची किंमत सुमारे ₹३ होती. आता त्याची किंमत सुमारे ₹१२४ आहे. परिणामी, त्याचा एक वर्षाचा परतावा जवळजवळ ४,०००% झाला आहे. जर तुम्ही एका वर्षापूर्वी त्यात ₹१ लाख गुंतवले असते, तर आज त्याचे मूल्य ₹४० लाखांपेक्षा जास्त झाले असते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला फक्त एका वर्षात ₹१ लाख गुंतवणुकीवर ₹३९ लाखांचा नफा झाला असता.

US-India Trade Deal: कृषी क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय! अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून 0% टॅरिफ, पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची अपडेट

५ वर्षात करोडपती झाला

या शेअरने फक्त ५ वर्षात गुंतवणूकदारांना लाखपतींपासून करोडपती बनवले आहे. पाच वर्षांपूर्वी एका शेअरची किंमत ₹१.०६ होती. आता तो सुमारे ₹१२४ वर व्यवहार करत आहे. हे एका वर्षात अंदाजे ११,६००% परतावा दर्शवते. जर तुम्ही पाच वर्षांपूर्वी ₹१ लाख किमतीचे शेअर्स खरेदी केले असते, तर ते आज अंदाजे ₹१.१७ कोटी किमतीचे असते. याचा अर्थ असा की ₹१ लाख आज ₹१ कोटींपेक्षा जास्त झाले असते.

कंपनीचा व्यवसाय काय आहे?

स्वदेशी इंडस्ट्रीज अँड लीजिंग लिमिटेड कपड्यांचा व्यवसाय करते. कंपनी कापड आणि व्यापार विभागांद्वारे काम करते. अधिकृत बीएसई वेबसाइटनुसार, कंपनीचे मार्केट कॅप ₹१३४.०३ कोटी आहे.

Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

टीपः गुंतवणूक बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. जर तुम्हाला यामध्ये पैसे गुंतवायचे असतील तर प्रथम प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तुमच्या कोणत्याही प्रकारच्या नफ्यासाठी किंवा तोट्यासाठी Navarashtra.com जबाबदार राहणार नाही.

Published On: Feb 07, 2026 | 07:21 PM

