Multibagger Stock: 1 लाखाचे 1.17 कोटीत रुपांतर, ‘या’ शेअरमुळे पडला पैशांचा पाऊस, कधी किंमत होती 1 रूपया

स्वदेशी इंडस्ट्रीजचा स्टॉक गेल्या एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ घसरत होता, परंतु काल, शुक्रवारी तो पुन्हा वाढला. बीएसई सेन्सेक्सवर हा स्टॉक ₹१२३.९० वर बंद झाला, जो ३.६४% वाढला. सध्या तो २२ डिसेंबर २०२५ रोजी ₹१६४ वर सेट केलेल्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा कमी आहे. त्याची ५२ आठवड्यांची नीचांकी किंमत ₹३.०६ आहे, जी गेल्या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी होती.
स्वदेशी इंडस्ट्रीजने एका वर्षात किती परतावा दिला?
स्वदेशी इंडस्ट्रीजने फक्त एका वर्षात गुंतवणूकदारांना प्रचंड परतावा दिला आहे. एका वर्षापूर्वी त्याची किंमत सुमारे ₹३ होती. आता त्याची किंमत सुमारे ₹१२४ आहे. परिणामी, त्याचा एक वर्षाचा परतावा जवळजवळ ४,०००% झाला आहे. जर तुम्ही एका वर्षापूर्वी त्यात ₹१ लाख गुंतवले असते, तर आज त्याचे मूल्य ₹४० लाखांपेक्षा जास्त झाले असते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला फक्त एका वर्षात ₹१ लाख गुंतवणुकीवर ₹३९ लाखांचा नफा झाला असता.
५ वर्षात करोडपती झाला
या शेअरने फक्त ५ वर्षात गुंतवणूकदारांना लाखपतींपासून करोडपती बनवले आहे. पाच वर्षांपूर्वी एका शेअरची किंमत ₹१.०६ होती. आता तो सुमारे ₹१२४ वर व्यवहार करत आहे. हे एका वर्षात अंदाजे ११,६००% परतावा दर्शवते. जर तुम्ही पाच वर्षांपूर्वी ₹१ लाख किमतीचे शेअर्स खरेदी केले असते, तर ते आज अंदाजे ₹१.१७ कोटी किमतीचे असते. याचा अर्थ असा की ₹१ लाख आज ₹१ कोटींपेक्षा जास्त झाले असते.
कंपनीचा व्यवसाय काय आहे?
स्वदेशी इंडस्ट्रीज अँड लीजिंग लिमिटेड कपड्यांचा व्यवसाय करते. कंपनी कापड आणि व्यापार विभागांद्वारे काम करते. अधिकृत बीएसई वेबसाइटनुसार, कंपनीचे मार्केट कॅप ₹१३४.०३ कोटी आहे.
