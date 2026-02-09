Global Food Market Trend: महागाईला लागला ब्रेक! जागतिक अन्नधान्याच्या किमती सलग पाचव्या महिन्यात घसरल्या

Global Food Market Trend: जानेवारी २०२६ मध्ये महागाईशी झुंजणाऱ्या भारतासह जगभरातील लाखो लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) ताज्या अहवालानुसार, जागतिक अन्नधान्याच्या किमती सलग पाचव्या महिन्यात घसरल्या आहेत. दूध, साखर आणि मांस यासारख्या जीवनावश्यक उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मंदी आली आहे, जरी तांदूळ आणि वनस्पती तेलाच्या वाढत्या किमती मात्र चिंतेचा विषय आहेत. जागतिक स्तरावर व्यापार होणाऱ्या प्रमुख अन्न उत्पादनांच्या मासिक किमतीतील बदल प्रतिबिंबित करणारा एफएओ अन्न किंमत निर्देशांक जानेवारी २०२६ मध्ये सरासरी १२३.९ अंकांनी वाढला. हा डिसेंबर २०२५ च्या तुलनेत ०.४ टक्के कमी आणि गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा ०.६ टक्के कमी आहे.
Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती
दिलेल्या अहवालानुसार, जागतिक बाजारपेठेत एकूणच दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत असली तरी, येत्या काही महिन्यांत काही प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये महागाई आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण करू शकते. डिसेंबर २०२५ च्या तुलनेत जानेवारीमध्ये धान्याच्या किमती ०.२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, धान्य किंमत निर्देशांक सरासरी १०७.५ अंकांनी होता. या काळात जागतिक गहू आणि मक्याच्या किमती किंचित कमी झाल्या. एफएओच्या मते, पुरेशा जागतिक गव्हाच्या साठ्यामुळे रशिया आणि अमेरिकेतील हवामानाशी संबंधित चिंतांचा परिणाम मर्यादित झाला आहे. अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगले पीक येण्याची अपेक्षा आणि उच्च जागतिक साठ्यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली. याउलट, जानेवारीमध्ये तांदळाच्या किमती १.८ टक्क्यांनी वाढल्या. वाढत्या मागणीमुळे, विशेषतः सुगंधी वाणांसाठी, बाजारपेठ मजबूत झाली.
Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार! ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास गुंतवणूकदारांना होणार फायदा
जागतिक दूध, साखर आणि मांसाच्या किमतींमध्ये सत्तत घट झाल्यामुळे भारताला दुहेरी दिलासा मिळू शकतो. यामुळे आयात केलेल्या अन्न उत्पादनांचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. साखर उत्पादनात भारताची लक्षणीय वाढ मजबूत देशांतर्गत पुरवठा आणि सुधारित निर्यातीच्या शक्यता दर्शवते. याचा फायदा शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना होऊ शकतो. अन्न किमतीत सलग पाचव्या महिन्यात घसरण झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.