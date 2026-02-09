Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

जर तुम्हीही या महिन्यात Maruti Victoris खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:12 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Maruti Victoris ही अल्पावधीतच बनली कंपनीची लोकप्रिय कार
  • आता फेब्रुवारी 2026 मध्ये मिळतेय दमदार डिस्काउंट
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
वाहन खरेदीदार जेव्हा कधी कार खरेदी करण्यास जातो तेव्हा कोणत्या कारवर आकर्षक डिस्काउंट मिळत आहे. याची शहानिशा करत असतो. अशातच, आता मारुती सुझुकीने त्यांच्या लेटेस्ट कारवर दमदार डिस्काउंट ऑफर जाहीर केली आहे.

भारतीय ऑटो बाजारात Maruti Suzuki ही एक आघाडीची आणि लोकप्रिय ऑटो कंपनी आहे. जी विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार विक्रीसाठी ऑफर करते. कंपनीने 2025 मध्ये मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये Maruti Victoris ही कार सादर केली होती. जर तुम्ही या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये ही SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर यावर कोणते ऑफर्स दिले जात आहेत आणि खरेदीवर किती बचत होऊ शकते, याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊयात.

Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Maruti Victoris वर मिळणारे ऑफर्स

मिळालेल्या माहितीनुसार, मारुतीकडून Victoris SUV वर या महिन्यात हजारो रुपयांची बचत करण्याची संधी दिली जात आहे. कंपनीकडून या कारच्या अनेक व्हेरिएंट्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर करण्यात आले आहेत.

कोणत्या व्हेरिएंटवर सर्वाधिक ऑफर?

माहितीनुसार, या SUV वर कमाल 78 हजार रुपये पर्यंतची ऑफर दिला जात आहे. ही ऑफर Victoris च्या E-CVT Strong Hybrid व्हेरिएंटवर उपलब्ध असून, यात कॅश ऑफर आणि लॉयल्टी बोनसचा समावेश आहे.

ZXI व्हेरिएंट्सवर काय आहे ऑफर?

Maruti Victoris ही SUV ZXI आणि ZXI+ व्हेरिएंट्समध्ये पेट्रोल आणि CNG पर्यायांसह उपलब्ध आहे. या महिन्यात या व्हेरिएंट्सवर एकूण 61 हजार रुपये पर्यंतची बचत करता येणार आहे. यामध्ये 41 हजार रुपये कंझ्युमर ऑफर आणि 20 हजार रुपये लॉयल्टी बोनसचा समावेश आहे.

दिल्लीत जुन्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तयारी? सरकारच्या नवीन योजनेमुळे वाढवली चिंता

इतर व्हेरिएंट्सवर किती बचत?

SUV च्या बेस व्हेरिएंट LXI आणि मिड व्हेरिएंट VXI वरही या महिन्यात 50 हजार रुपये पर्यंतची बचत मिळत आहे. यामध्ये 30 हजार रुपये कंझ्युमर ऑफर आणि 20 हजार रुपये लॉयल्टी बोनस दिला जात आहे. हे ऑफर्स पेट्रोल आणि CNG दोन्ही व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहेत.

किंमत

Maruti Victoris SUV ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 10.50 लाख रुपये इतकी आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 19.99 लाख रुपये आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 05:12 PM

पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

