पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

भारतीय ऑटो बाजारात Maruti Suzuki ही एक आघाडीची आणि लोकप्रिय ऑटो कंपनी आहे. जी विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार विक्रीसाठी ऑफर करते. कंपनीने 2025 मध्ये मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये Maruti Victoris ही कार सादर केली होती. जर तुम्ही या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये ही SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर यावर कोणते ऑफर्स दिले जात आहेत आणि खरेदीवर किती बचत होऊ शकते, याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊयात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मारुतीकडून Victoris SUV वर या महिन्यात हजारो रुपयांची बचत करण्याची संधी दिली जात आहे. कंपनीकडून या कारच्या अनेक व्हेरिएंट्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर करण्यात आले आहेत.
माहितीनुसार, या SUV वर कमाल 78 हजार रुपये पर्यंतची ऑफर दिला जात आहे. ही ऑफर Victoris च्या E-CVT Strong Hybrid व्हेरिएंटवर उपलब्ध असून, यात कॅश ऑफर आणि लॉयल्टी बोनसचा समावेश आहे.
Maruti Victoris ही SUV ZXI आणि ZXI+ व्हेरिएंट्समध्ये पेट्रोल आणि CNG पर्यायांसह उपलब्ध आहे. या महिन्यात या व्हेरिएंट्सवर एकूण 61 हजार रुपये पर्यंतची बचत करता येणार आहे. यामध्ये 41 हजार रुपये कंझ्युमर ऑफर आणि 20 हजार रुपये लॉयल्टी बोनसचा समावेश आहे.
SUV च्या बेस व्हेरिएंट LXI आणि मिड व्हेरिएंट VXI वरही या महिन्यात 50 हजार रुपये पर्यंतची बचत मिळत आहे. यामध्ये 30 हजार रुपये कंझ्युमर ऑफर आणि 20 हजार रुपये लॉयल्टी बोनस दिला जात आहे. हे ऑफर्स पेट्रोल आणि CNG दोन्ही व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहेत.
Maruti Victoris SUV ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 10.50 लाख रुपये इतकी आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 19.99 लाख रुपये आहे.