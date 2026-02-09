Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

जालना महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक आज पार पडली. महापौर पदावर वंदना मगरे तर उपमहापौर पदावर राजेश राऊत यांची निवड करण्यात आली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब पाटील दानवे, आ. बबनराव लोणीकर, आ. नारायण कुचे, भाजप नेते कैलास गोरंट्याल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पदभार स्वीकारण्यात आला.
