Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik Police News The Burden On Ambad Police Station Will Be Reduced The Wait For The New Midc Police Stations Jurisdiction Is About To End

Nashik Police News: अंबड पोलिस ठाण्यावरील ताण होणार कमी; नव्या ‘एमआयडीसी’ ठाण्याच्या हद्दीची प्रतीक्षा संपणार

जुलै २०१५ मध्ये गृह मंत्रालयाने पोलिस ठाणे मंजूर करुनही महासंचालक कार्यालयाची मंजूरी व  हद्दनिश्वितीअभावी अद्यापही 'बुंचाळे चौकी मध्ये 'मिनी पोलिस ठाणे' अंतर्गत कामकाज सुरू आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:59 PM
Nashik Police

Nashik Police News: अंबड पोलिस ठाण्यावरील ताण होणार कमी; नव्या 'एमआयडीसी' ठाण्याच्या हद्दीची प्रतीक्षा संपणार

Follow Us:
Follow Us:
  • नाशिककरांच्या ‘एमआयडीसी’ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीचा पेच लवकरच सुटणार
  • १५ व्या ‘एमआयडीसी’ पोलिस ठाण्याच्या कामकाजाला वेग
  • एमआयडीसी पोलिसांच्या हद्दनिश्चितीचा प्रश्न ऐरणीवर
Nashik Police News:  अंबड पोलिस ठाण्यावरील ताण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद निश्चितीची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्धच झालेली नाही. त्यामुळे सध्या तक्रारदाराला गुन्हा दाखल करण्यासाठी अंबड पोलिस ठाण्यात तर तपासाकामी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात जावे लागते. ‘एमआयडीसी’ पोलिसांच्या हद्दीत अंबड एमआयडीसी, घरकूल योजना, दत्तनगर, वरचे चुंचाळे, खालचे चुंचाळे, रामकृष्णनगर, आझादनगर, संजीवनगर, नवनाथनगर, म्हाडा कॉलनी, जाधव संकुल, मेदगेनगर, तिराडशेत, बेळगाव ढगा हा परिसर समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हद्दनिश्चितीनुसार कार्यवाही

जुलै २०१५ मध्ये गृह मंत्रालयाने पोलिस ठाणे मंजूर करुनही महासंचालक कार्यालयाची मंजूरी व  हद्दनिश्वितीअभावी अद्यापही ‘बुंचाळे चौकी मध्ये ‘मिनी पोलिस ठाणे’ अंतर्गत कामकाज सुरू आहे. सिंहस्थापूर्वी ठाणे मंजुरीला मान्यता मिळाल्याने आता हद्दनिश्चितीनुसार पुढील कामकाजाला वेग येणार आहे. त्यानुसार शहरात सध्या तेरा पोलिस ठाणे व एक सायबर पोलिस ठाणे कार्यरत असून, नव्याने पंधराव्या ‘एमआयडीसी’ ठाण्याची हद निश्चित होत आहे.

शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत प्रस्ताव

पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशान्वये, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे, सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन बारी, संबंधित पोलिस ठाण्यांचे सध्याचे व तत्कालीन निरीक्षकांच्या मदतीने हदनिश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्तालयाने सादर केला होता. हा प्रस्ताव आता शासनाकडील अंतिम मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असून, महासंवालक कार्यालयाच्या सूचनेनुसार आयुक्तालयाने ‘एमआयडीसी’ पोलिस ठाणे निर्मिती व पुढील कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे.

एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचा प्रवास

२८ मार्च २०२३ रोजी चुंचाळे चौकी स्वतंत्र, १० एप्रिल रोजी चौकीचे उद्घाटन.
१० ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन पालकमंत्री भुसे यांनी पोलिस ठाणे मंजुरीची ग्वाही दिली.
१३ मे २०२५ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरीबाबत चर्चा.
८ जुलै २०२५ रोजी गृह विभागाच्या आदेशान्वये पोलिस ठाण्याला मंजुरी.
२७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महासंचालक कार्यालयातून पदनिर्मितीसह खर्चाला मंजुरी.

Web Title: Nashik police news the burden on ambad police station will be reduced the wait for the new midc police stations jurisdiction is about to end

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 04:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…
1

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…
2

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती
3

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…
4

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एक अनोखी मोहीम! रहिवाशांना मुलांच्या वापरातील वस्तूंची खरेदी-विक्री कशी करावी? याबाबत देण्यात आली माहिती

एक अनोखी मोहीम! रहिवाशांना मुलांच्या वापरातील वस्तूंची खरेदी-विक्री कशी करावी? याबाबत देण्यात आली माहिती

Feb 09, 2026 | 05:18 PM
HSC Exam 2026: उद्यापासून विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’; वेळ मर्यादा अन् CCTV चे नियम वाचाच, कॉपी केल्यास…

HSC Exam 2026: उद्यापासून विद्यार्थ्यांची ‘परीक्षा’; वेळ मर्यादा अन् CCTV चे नियम वाचाच, कॉपी केल्यास…

Feb 09, 2026 | 05:13 PM
Satara News : सातारा तालुक्यात राजे गटाचा करिष्मा पण राष्ट्रवादीचे हादरे, पाटखळ व खेड गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी

Satara News : सातारा तालुक्यात राजे गटाचा करिष्मा पण राष्ट्रवादीचे हादरे, पाटखळ व खेड गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी

Feb 09, 2026 | 05:13 PM
ZIM vs OMA, ICC T20 World Cup : ओमान संघ 103 धावांवर गारद! झिम्बाब्वेला विजयासाठी 104 धावांचे लक्ष्य 

ZIM vs OMA, ICC T20 World Cup : ओमान संघ 103 धावांवर गारद! झिम्बाब्वेला विजयासाठी 104 धावांचे लक्ष्य 

Feb 09, 2026 | 05:12 PM
पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

पहिल्यांदाच Maruti Victoris वर मिळतेय धकामकेदार सूट! फेब्रुवारी 2026 मध्ये हजारो रुपये

Feb 09, 2026 | 05:12 PM
Maan Political News : माण तालुक्यात जिल्हापरिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; पंचायत समितीत BJP-NCP समसमान

Maan Political News : माण तालुक्यात जिल्हापरिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; पंचायत समितीत BJP-NCP समसमान

Feb 09, 2026 | 05:02 PM
Nashik Police News: अंबड पोलिस ठाण्यावरील ताण होणार कमी; नव्या ‘एमआयडीसी’ ठाण्याच्या हद्दीची प्रतीक्षा संपणार

Nashik Police News: अंबड पोलिस ठाण्यावरील ताण होणार कमी; नव्या ‘एमआयडीसी’ ठाण्याच्या हद्दीची प्रतीक्षा संपणार

Feb 09, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM