वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वैद्यकीय पात्रता नसतानाही स्वतःला डॉक्टर म्हणून सादर करून उपचार करणाऱ्या एका वॉर्डबॉयच्या निष्काळजीपणामुळे वाशी येथे २१ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. प्रचिती भिकुराम भुवड असे मृत तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी संदेश पाष्टे (रा. मानखुर्द) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिस तपासात आरोपी हा अंधेरी येथील नर्सिंग होममध्ये वॉर्डबॉय असल्याचे उघड झाले आहे. पीसीओडीमुळे झालेल्या हार्मोनल आजाराच्या उपचारासाठी त्याने प्रचितीला घरी येऊन इंजेक्शन दिले. प्रकृती बिघडल्यानंतर तज्ज्ञ सल्ला न घेता दुसरे इंजेक्शन दिल्याने तिचा मृत्यू झाला. आरोपीने उपचारासाठी १५ हजार रुपये घेतल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे. कोणती औषधे देण्यात आली याबाबत सखोल तपास सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.
