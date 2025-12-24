Income Tax Return: तुमचा आयटीआर परतावा अद्याप आला नाही का? नसेल आला तर जाणून घ्या प्रक्रिया

Income Tax Return: जर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) निर्धारित वेळेत तुमचा रिटर्न प्रक्रिया करण्यात अयशस्वी ठरला, तर विभागाचा वैधानिक अधिकार गमवावा लागतो. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला तुमचा परतावा मिळत नाही तर विभागाला त्यावर अतिरिक्त व्याज देखील द्यावे लागते. आयकर कायद्यानुसार, तुमचा रिटर्न प्रक्रिया करण्यासाठी विभागाकडे मर्यादित वेळ आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, विभागाने ज्या आर्थिक वर्षात रिटर्न दाखल केला होता त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नऊ महिन्यांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.
उदाहरणार्थ: तुम्ही १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी तुमचा रिटर्न भरला असेल, तर २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस (३१ मार्च २०२६) पुढील नऊ महिने मोजले तर ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर, विभाग रिटर्नवर कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाही. यामध्ये कलम १४३(१) आणि सूचनांचे महत्त्व खूप आहे.
रिटर्न भरणे ही केवळ अर्धी प्रक्रिया आहे. त्यानंतर विभाग कलम १४३(१) अंतर्गत रिटर्नची कसून तपासणी करतो. यामध्ये करदात्याने केलेले दावे आणि गुंतवणूक पडताळणे समाविष्ट आहे. याची छानणी पूर्ण झाल्यानंतर, विभाग एक सूचना सूचना जारी करतो. जर सीपीसीने निर्धारित वेळेत ही माहिती जारी केली नाही, तर असे मानले जाते की, विभागाने त्या आर्थिक वर्षासाठी त्याचे अधिकार क्षेत्र गमावले आहे आणि तुमचे दाखल केलेले रिटर्न अंतिम मानले जाईल.
जर विभागाच्या चुकीमुळे किंवा विलंबामुळे परतावा उशीर झाला तर तुम्ही व्याजासाठी पात्र आहात. आयकर कायद्याच्या कलम २४४अ अंतर्गत, परतफेडीच्या रकमेवर दरमहा ०.५% तर वार्षिक ६% दराने साधे व्याज दिले जाते. हे व्याज तुम्ही रिटर्न दाखल केल्याच्या किंवा कर भरल्याच्या तारखेपासून मोजले जाते.
यासाठी करदात्यांनी काय करावे?