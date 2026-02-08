Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

हिंदू धर्मात भानु सप्तमीला विशेष महत्त्व आहे. हा दिवस सूर्य देवाच्या उपासनेसाठी आणि पूज्यतेसाठी खास आहे. या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केल्याने त्यांचे आशीर्वाद मिळतात. जीवनात आनंद, समृद्धी आणि आरोग्य मिळते.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भानु सप्तमी कधी आहे
  • भानु सप्तमी शुभ मुहूर्त
  • भानु सप्तमी महत्त्व
 

 

आज रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी भानु सप्तमीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. यालाच रथ सप्तमी असेही म्हणतात. पंचांगानुसार, सप्तमी तिथी रविवारी येत असल्याने त्याला भानु सप्तमी असे म्हटले जाते. ग्रहांचा राजा सूर्य देवाची पूजा, जप, ध्यान आणि दान केल्याने जीवनात आशीर्वाद, कीर्ती, प्रगती आणि सकारात्मकता येते. हिंदू धर्मात, सूर्य देवाला एकमेव दृश्यमान देवता मानले जाते आणि त्याला भगवान विष्णूचा अवतारदेखील मानले जाते. सूर्याची उत्पत्ती विष्णूच्या डोळ्यांपासून झाली आहे, जी जगाला प्रकाश, ऊर्जा आणि जीवन प्रदान करते असे मानले जाते. भानू सप्तमी कधी आहे, मुहूर्त, योग आणि महत्त्व जाणून घ्या

भानु सप्तमी पूजा मुहूर्त

सूर्यदेवाची प्रार्थना करण्याचा सर्वोत्तम वेळ सूर्योदयानंतर लगेचच असतो. ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 5.21 ते 6.13 पर्यंत असणार आहे. अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.13 ते 12.57 पर्यंत असेल आणि विजय मुहूर्त पहाटे 2.26 ते 3.10 पर्यंत असेल, जे अत्यंत शुभ मानले जातात.

Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

शुभ योग

पंचांगानुसार, आजचा सूर्योदय सकाळी 7.5 वाजता होणार आहे आणि सूर्यास्त संध्याकाळी 6.6 वाजता होईल. कृष्ण पक्षाची सप्तमी तिथीची समाप्ती 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.1 वाजता होईल. नक्षत्र स्वाती असेल आणि योग गंड असेल. आज भानु सप्तमीला रवि योगही तयार होत आहे, जो सूर्य देवाला समर्पित योग आहे. या शुभ दिवशी रवि योगाची उपस्थिती असल्याने महत्त्व आणखी वाढवते. रवि योगासोबतच, गंड आणि वृद्धी योग देखील भानु सप्तमीला असतील.

भानु सप्तमीचे महत्त्व

भानु सप्तमीला रवि सप्तमी किंवा रथ सप्तमी असेही म्हणतात. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा, प्रार्थना आणि दान केल्याने विहित विधींनुसार, आरोग्य सुधारते, आजार दूर होतात आणि जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात. व्यवसायात भरभराट होते, संपत्ती वाढते आणि कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदतो. भानु सप्तमीला महिला विशेषतः उपवास करतात आणि सूर्यदेवाची पूजा करतात. या व्रताचे पालन केल्याने संततीचे आशीर्वाद आणि त्यांचे दीर्घायुष्य मिळते. शिवाय, या व्रतामुळे घरात शांती, आनंद आणि समृद्धी टिकून राहण्यास मदत होते.

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

भानु सप्तमी विशेष का असते

भानु सप्तमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सातव्या दिवशी साजरी केली जाते. हा दिवस सूर्यदेवाचा वाढदिवस देखील मानला जातो. पौराणिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी सूर्यदेव सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर स्वार होऊन जगाला प्रकाश देण्यासाठी निघाले. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केल्याने व्यक्तीला आजारांपासून मुक्तता मिळते, आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनात यशाचे नवीन मार्ग उघडतात. हा दिवस आरोग्य, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीसाठी विशेषतः शुभ मानला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भानु सप्तमी म्हणजे काय?

    Ans: माघ शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथी रविवारी आल्यास ती भानु सप्तमी म्हणून ओळखली जाते. हा दिवस सूर्यदेवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: भानु सप्तमीचा सूर्यदेवाशी काय संबंध आहे?

    Ans: भानु’ हा सूर्याचा एक नाव आहे. सप्तमी तिथी आणि रविवार यांचा संयोग झाल्याने हा दिवस सूर्यपूजेसाठी विशेष फलदायी मानला जातो.

  • Que: या दिवशी रवि योग का महत्त्वाचा आहे?

    Ans: रवि योग हा शुभ योग मानला जातो. या योगात सूर्यदेवाची पूजा केल्यास आरोग्य, यश, कीर्ती आणि ऊर्जा लाभते, असे मानले जाते.

Web Title: Bhanu saptami 2026 shubh muhurt ravi yoga importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
1

Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Shabari Jayanti 2026: 7 की 8 फेब्रुवारी कधी आहे शबरी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Shabari Jayanti 2026: 7 की 8 फेब्रुवारी कधी आहे शबरी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे
4

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

Feb 08, 2026 | 10:27 AM
Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 08, 2026 | 10:26 AM
Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Feb 08, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM