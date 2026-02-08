Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

आज रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी भानु सप्तमीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. यालाच रथ सप्तमी असेही म्हणतात. पंचांगानुसार, सप्तमी तिथी रविवारी येत असल्याने त्याला भानु सप्तमी असे म्हटले जाते. ग्रहांचा राजा सूर्य देवाची पूजा, जप, ध्यान आणि दान केल्याने जीवनात आशीर्वाद, कीर्ती, प्रगती आणि सकारात्मकता येते. हिंदू धर्मात, सूर्य देवाला एकमेव दृश्यमान देवता मानले जाते आणि त्याला भगवान विष्णूचा अवतारदेखील मानले जाते. सूर्याची उत्पत्ती विष्णूच्या डोळ्यांपासून झाली आहे, जी जगाला प्रकाश, ऊर्जा आणि जीवन प्रदान करते असे मानले जाते. भानू सप्तमी कधी आहे, मुहूर्त, योग आणि महत्त्व जाणून घ्या
सूर्यदेवाची प्रार्थना करण्याचा सर्वोत्तम वेळ सूर्योदयानंतर लगेचच असतो. ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 5.21 ते 6.13 पर्यंत असणार आहे. अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.13 ते 12.57 पर्यंत असेल आणि विजय मुहूर्त पहाटे 2.26 ते 3.10 पर्यंत असेल, जे अत्यंत शुभ मानले जातात.
पंचांगानुसार, आजचा सूर्योदय सकाळी 7.5 वाजता होणार आहे आणि सूर्यास्त संध्याकाळी 6.6 वाजता होईल. कृष्ण पक्षाची सप्तमी तिथीची समाप्ती 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.1 वाजता होईल. नक्षत्र स्वाती असेल आणि योग गंड असेल. आज भानु सप्तमीला रवि योगही तयार होत आहे, जो सूर्य देवाला समर्पित योग आहे. या शुभ दिवशी रवि योगाची उपस्थिती असल्याने महत्त्व आणखी वाढवते. रवि योगासोबतच, गंड आणि वृद्धी योग देखील भानु सप्तमीला असतील.
भानु सप्तमीला रवि सप्तमी किंवा रथ सप्तमी असेही म्हणतात. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा, प्रार्थना आणि दान केल्याने विहित विधींनुसार, आरोग्य सुधारते, आजार दूर होतात आणि जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात. व्यवसायात भरभराट होते, संपत्ती वाढते आणि कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदतो. भानु सप्तमीला महिला विशेषतः उपवास करतात आणि सूर्यदेवाची पूजा करतात. या व्रताचे पालन केल्याने संततीचे आशीर्वाद आणि त्यांचे दीर्घायुष्य मिळते. शिवाय, या व्रतामुळे घरात शांती, आनंद आणि समृद्धी टिकून राहण्यास मदत होते.
भानु सप्तमी माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सातव्या दिवशी साजरी केली जाते. हा दिवस सूर्यदेवाचा वाढदिवस देखील मानला जातो. पौराणिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी सूर्यदेव सात घोड्यांनी ओढलेल्या रथावर स्वार होऊन जगाला प्रकाश देण्यासाठी निघाले. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केल्याने व्यक्तीला आजारांपासून मुक्तता मिळते, आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनात यशाचे नवीन मार्ग उघडतात. हा दिवस आरोग्य, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीसाठी विशेषतः शुभ मानला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माघ शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथी रविवारी आल्यास ती भानु सप्तमी म्हणून ओळखली जाते. हा दिवस सूर्यदेवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.
Ans: भानु’ हा सूर्याचा एक नाव आहे. सप्तमी तिथी आणि रविवार यांचा संयोग झाल्याने हा दिवस सूर्यपूजेसाठी विशेष फलदायी मानला जातो.
Ans: रवि योग हा शुभ योग मानला जातो. या योगात सूर्यदेवाची पूजा केल्यास आरोग्य, यश, कीर्ती आणि ऊर्जा लाभते, असे मानले जाते.