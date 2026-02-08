Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • In The Backdrop Of The Zilla Parishad Elections Students Undertake A Unique Initiative

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदान जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होत असून, या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी विविध पातळ्यांवर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्जत तालुक्यातील नेरळ गावातील विद्या विकास शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत प्रभावी मतदान जनजागृती अभियान राबवले आहे.

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

रायगड जिल्हा परिषदेच्या सहा आणि कर्जत पंचायत समितीच्या बारा गणांमध्ये ही निवडणूक होत आहे. लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याने, शालेय संस्थांच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्या विकास शाळेने यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करत विद्यार्थ्यांना थेट जनजागृतीच्या कामात सहभागी करून घेतले. नेरळ गावात मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रांगोळ्यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली. ‘मतदान हा तुमचा हक्क आहे’, ‘एक मत – मजबूत लोकशाही’ अशा आशयाच्या संदेशांनी सजवलेल्या रंगीबेरंगी रांगोळ्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. चौकाचौकात काढण्यात आलेल्या या रांगोळ्यांमुळे मतदानाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.

यासोबतच शाळेतील नववीच्या विद्यार्थ्यांनी पथनाट्याच्या माध्यमातून मतदारांना जागरूक केले. माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका शैलजा निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर करण्यात आलेल्या या पथनाट्यातून मतदान न केल्यास होणारे परिणाम, लोकशाहीतील मतदानाचे महत्त्व आणि प्रत्येक मताचे मूल्य प्रभावीपणे मांडण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी नेरळ गावातील विविध चौकांमध्ये फिरत हे पथनाट्य सादर केले. विद्यार्थ्यांच्या सशक्त अभिनयाने आणि सोप्या भाषेतील संदेशामुळे नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागरूकता वाढताना दिसून आली. अनेक नागरिकांनी विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक करत, निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शाळेच्या या उपक्रमामुळे नेरळ गावात मतदानाचा टक्का वाढण्यास निश्चितच मदत होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

लोकशाहीचे मूल्य लहान वयातच विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शाळा प्रशासनाने सांगितले. केवळ अभ्यासक्रमापुरते शिक्षण न देता सामाजिक जाणीव निर्माण करणे ही शिक्षणाची खरी भूमिका असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले. विद्या विकास शाळेच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना वाढली असून, गावपातळीवर लोकशाही प्रक्रियेला बळ मिळत आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होत आहे.

Web Title: In the backdrop of the zilla parishad elections students undertake a unique initiative

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा
1

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर
2

परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या
3

NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग
4

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

Feb 08, 2026 | 10:27 AM
Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 08, 2026 | 10:26 AM
Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Feb 08, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM