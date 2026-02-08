Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dharshiv Crime: तुळजापुरात बारसमोर दोन गटांत हाणामारी; अज्ञाताचा गोळीबार, शहरात खळबळ

तुळजापूरातील सारंग बारसमोर दोन गटांत हाणामारी झाली असताना अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केल्याने खळबळ उडाली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. पोलिसांनी परिसर सील करून सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:34 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सारंग बारसमोर दोन गटांत मारामारी झाली.
  • हाणामारीदरम्यान अज्ञाताकडून गोळीबार.
  • कोणतीही जीवितहानी नाही; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त.
  • फॉरेन्सिक तपास व सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी सुरू.
तुळजापूर: तुळजापूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अज्ञातांकडून बारसमोर शनिवारी सायंकाळी गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. दोन गटात हाणामारी झाली. त्यांनतर या हाणामारीत गोळीबाराची घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. घ ही घटना शनिवारी (दि. 07) सायंकाळी घडली.

घटनेची माहिती मिळताच तुळजापूर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅबचे तज्ज्ञ पथकही पोहोचले होते. पंचनामा करून परिसराची पाहणी करण्यात आली आहे. पोलीस गोळीबार का करण्यात आला? याचा तपास सुरु आहे. पोलिसांकडून सखोल तपास सुरु आहे. या घटनेनंतर काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी तात्काळ बंदोबस्त वाढवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…

घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, लवकरच संशयिताचा शोध लागेल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तुळजापूर शहरात अवैध शस्त्रसाठा व गावठी कट्ट्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमध्ये भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर आरोप

धाराशिव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परांडा तालुक्यातील शेळगाव येथे भाजप कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. हा जीवघेणा हल्ला गाडी अडवून करण्यात आल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. एवढेच नाही तर ही मारहाण राजकीय वादातून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. पाठलाग करण्यात आलेली गाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे. या गाडीत काठ्या आणि कुराडी आढळून आल्या. ऐन निवडणुकीच्या काळात ही घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे.

मारहाणीत हात फ्रॅक्टर

या प्रकरणी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींचे नाव धनाजी निवृत्ती अंचेवाढ असे आहे. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्त्याचा हात आणि पाय फॅक्टर झाला. जखमींवर बार्शी येथील खासगी रुग्णलयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहे.

Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: तुळजापूर शहरातील धाराशिव रोडवरील सारंग बारसमोर.

  • Que: गोळीबारात कोणी जखमी झाले का?

    Ans: नाही, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

  • Que: पोलिस काय कारवाई करत आहेत?

    Ans: परिसर सील करून फॉरेन्सिक तपास व सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांचा शोध घेतला जात आहे.

Published On: Feb 08, 2026 | 10:34 AM

