Dharshiv Crime: तुळजापुरात बारसमोर दोन गटांत हाणामारी; अज्ञाताचा गोळीबार, शहरात खळबळ

घटनेची माहिती मिळताच तुळजापूर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅबचे तज्ज्ञ पथकही पोहोचले होते. पंचनामा करून परिसराची पाहणी करण्यात आली आहे. पोलीस गोळीबार का करण्यात आला? याचा तपास सुरु आहे. पोलिसांकडून सखोल तपास सुरु आहे. या घटनेनंतर काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी तात्काळ बंदोबस्त वाढवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, लवकरच संशयिताचा शोध लागेल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तुळजापूर शहरात अवैध शस्त्रसाठा व गावठी कट्ट्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
धाराशिव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परांडा तालुक्यातील शेळगाव येथे भाजप कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. हा जीवघेणा हल्ला गाडी अडवून करण्यात आल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. एवढेच नाही तर ही मारहाण राजकीय वादातून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. पाठलाग करण्यात आलेली गाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे. या गाडीत काठ्या आणि कुराडी आढळून आल्या. ऐन निवडणुकीच्या काळात ही घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे.
मारहाणीत हात फ्रॅक्टर
या प्रकरणी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींचे नाव धनाजी निवृत्ती अंचेवाढ असे आहे. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्त्याचा हात आणि पाय फॅक्टर झाला. जखमींवर बार्शी येथील खासगी रुग्णलयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहे.
Ans: तुळजापूर शहरातील धाराशिव रोडवरील सारंग बारसमोर.
Ans: नाही, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Ans: परिसर सील करून फॉरेन्सिक तपास व सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांचा शोध घेतला जात आहे.