चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

गोड चवीची रताळी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. उपवासाच्या दिवशी प्रत्येक घरात कायमच साबुदाणा, रताळी किंवा बटाट्यांपासून बनवलेले पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी रताळ्यांपासून वेगळे आणि चविष्ट पदार्थ बनवू शकता. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चहासोबत खाण्यासाठी स्वीट पोटॅटो फ्राईज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि २ दिवस सहज टिकून राहतो. रताळी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आतड्यांचे आरोग्य निरोगी राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चहासोबत कायमच बिस्कीट किंवा टोस्ट खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी नेमकं काय बनवावं, बऱ्याचदा सुचत नाही. कायमच विकतचे तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी