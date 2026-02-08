Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्वीट पोटॅटो फ्राईज बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्य आणि कमी वेळात तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM
चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा 'स्वीट पोटॅटो फ्राईज', लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा 'स्वीट पोटॅटो फ्राईज', लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:

गोड चवीची रताळी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. उपवासाच्या दिवशी प्रत्येक घरात कायमच साबुदाणा, रताळी किंवा बटाट्यांपासून बनवलेले पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी रताळ्यांपासून वेगळे आणि चविष्ट पदार्थ बनवू शकता. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चहासोबत खाण्यासाठी स्वीट पोटॅटो फ्राईज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि २ दिवस सहज टिकून राहतो. रताळी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आतड्यांचे आरोग्य निरोगी राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चहासोबत कायमच बिस्कीट किंवा टोस्ट खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी नेमकं काय बनवावं, बऱ्याचदा सुचत नाही. कायमच विकतचे तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • रताळी
  • मीठ
  • कॉर्नफ्लोअर
  • तेल
  • काळीमिरी पावडर
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी

कृती:

  • स्वीट पोटॅटो फ्राईज बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रताळी स्वच्छ पाण्याने धुवा. त्यानंतर रताळी कोरडी करा.
  • सोलून घेतलेल्या रताळ्याचे मध्यम आकारात तुकडे करा. त्यानंतर थंड पाण्यात रताळी भिजवत ठेवा.
  • भिजवलेली रताळी कॉटनच्या कपड्याने स्वच्छ कोरडी करून घ्या. मोठ्या भांड्यात कॉर्नफ्लोअर, मीठ, काळी मिरी आणि लाल मिरची, कापून घेतलेली रताळी घेऊन व्यवस्थित लावून घ्या.
  • कढईमधील गरम तेलात रताळी व्यवस्थित तळून घ्या. कुरकुरीत तळून झाल्यानंतर काढून घ्या. खाण्याआधी वरून चाट मसाला टाकून मिक्स करा आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले स्वीट पोटॅटो फ्राईज. हा पदार्थ घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make sweet potato fries at home benefits of eating sweet potato

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट
1

संडे स्पेशल घरी काही खास आणि टेस्टी बनवायचंय? मग लहान मुलांच्या आवडीचे पोटॅटो बॉल्स बनवा… रेसिपी आहे झटपट

कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी
2

कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी
3

इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी
4

जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

चहाची मजा वाढवण्यासाठी काही मिनिटांमध्ये बनवा ‘स्वीट पोटॅटो फ्राईज’, लहान मुलांसह मोठ्यांनाही आवडेल पदार्थ

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Bhanu Saptami 2026: रवि योगात भानु सप्तमी, सूर्य देवाची पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

Feb 08, 2026 | 10:30 AM
धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

धर्मेंद्र यांच्या ५३ वर्षे जुने हिट गाण्याचा रिमेक; चाहत्यांना राग अनावर, म्हणाले ‘प्रसिद्ध गाण्याचा अपमान..’

Feb 08, 2026 | 10:27 AM
Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : भारतरत्न आणि पहिले मुस्लीम राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांची जयंती; जाणून घ्या 08 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 08, 2026 | 10:26 AM
Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

Feb 08, 2026 | 10:22 AM
Free Fire Max: प्लेअर्सना मोफत मिळणार प्रिझम विंग्ज आणि एंजेलिक स्काय आऊटफीट… अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: प्लेअर्सना मोफत मिळणार प्रिझम विंग्ज आणि एंजेलिक स्काय आऊटफीट… अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Feb 08, 2026 | 10:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM