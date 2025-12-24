Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

IndiGo Airline Crisis: इंडिगो संकटानंतर मोठा निर्णय! सरकारकडून ‘या’ नव्या एअरलाइन्सना परवानगी

भारतातील इंडिगोची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी, भारताच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या दोन नवीन विमान कंपन्यांना एनओसी दिले आहेत. त्यामुळे विमान क्षेत्रात खळबळ मजली आहे. वाचा सविस्तर

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:11 PM
IndiGo Airline Crisis: इंडिगो संकटानंतर मोठा निर्णय! सरकारकडून 'या' नव्या एअरलाइन्सना परवानगी

IndiGo Airline Crisis: इंडिगो संकटानंतर मोठा निर्णय! सरकारकडून 'या' नव्या एअरलाइन्सना परवानगी

Follow Us:
Follow Us:
  • इंडिगोवरील संकटानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय
  • अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस विमान कंपन्यांना एनओसी
  • दीर्घकालीन विमान कंपन्यांना टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान
 

IndiGo Airline Crisis: भारतीय हवाई क्षेत्रात एअरलाइन्सच्या दुहेरी धोरणाचा परिणाम अलिकडेच दिसून आला जेव्हा देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोचे उड्डाण पूर्णपणे विस्कळीत झाले. उड्डाण विलंब आणि रद्द झाल्याने हजारो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले, जेव्हा बाजारात विमान कंपन्यांचे पर्याय मर्यादित असतात तेव्हा प्रवाशांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो. अनेक संधी देखील गमवाव्या लागतात. या घडामोडीनंतर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने भारतीय प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या दोन प्रस्तावित विमान कंपन्यांना एनओसी जारी केले. शंख एअरला यापूर्वी एनओसी देण्यात आले होते.

मंगळवारी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर ही माहिती शेअर केली. त्यांनी सांगितले की गेल्या आठवड्यात, त्यांनी भारतीय आकाशात उड्डाण करण्याची तयारी करणाऱ्या अनेक नवीन विमान कंपन्यांच्या टीमशी भेट घेतली आहे. मंत्र्यांच्या मते, भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिकाधिक विमान कंपन्यांना सामील होण्यासाठी मंत्रालय सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

हेही वाचा: Pakistan Economic Crisis: अरेरे.. शेवटी पाकला विकावी लागली राष्ट्रीय विमान कंपनी! बोली रकमेतून सावरणार पाकची अर्थव्यवस्था?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या धोरणांमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक आहे. उडान योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे स्टार एअर, भारत वन एअर आणि फ्लाय ९१ सारख्या लहान विमान कंपन्यांना प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावता आली आहे. त्यांनी सांगितले की या क्षेत्रात पुढील वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे.

विमान वाहतूक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की केवळ नवीन विमान कंपन्यांना मान्यता देणे पुरेसे नाही. भारतीय विमान वाहतूक परिसंस्थेतील ऑपरेटिंग खर्च जगातील सर्वोच्च मानला जातो. हे जेट इंधनाच्या उच्च किमती आणि जड कर रचनेमुळे आहे. एका वरिष्ठ विमान वाहतूक निरीक्षकाच्या मते, भारतीय विमान वाहतूक प्रणालीतील जवळजवळ सर्व भागधारक, स्वतः विमान कंपन्या वगळता, नफा मिळवण्यासाठी काम करतात. म्हणूनच गेल्या तीन दशकांत अनेक विमान कंपन्या बंद पडल्या आहेत.

हेही वाचा: India Post Office: आता, फक्त पत्रेच नाही तर झाली डिजिटल क्रांती, डिजिटल योद्धा बनला ‘पोस्टमन’

त्यांनी सांगितले की नवीन विमान वाहतूक सुरू करणे शक्य असले तरी, ती दीर्घकाळ हवाई वाहतूक ठेवणे अधिक कठीण आहे. उच्च खर्च संरचना, करांचा बोजा, व्यवस्थापन मर्यादा आणि कमकुवत निधी ही याची प्रमुख कारणे आहेत. उद्योग अधिकाऱ्यांचा असाही विश्वास आहे की विमान कंपन्यांचे अपयश ही केवळ भारतातील समस्या नाही तर जागतिक ट्रेंड आहे. तथापि, भारतातील एक अतिरिक्त चिंता म्हणजे विमान कंपन्यांसाठी अत्यंत किफायतशीर वातावरण.

विमान वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. जेट इंधनाच्या उच्च किमती, जड कर आणि महागडे ऑपरेटिंग वातावरण हे विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे आव्हान आहे. विमान प्रवास आता लक्झरी राहिलेला नाही आणि सामान्य माणसाला हवाई प्रवास परवडणारा ठेवण्यासाठी सरकारला खर्च आणि कर सुसूत्रीकरण करावे लागेल.

Web Title: After the indigo crisis government grants permission to new airlines

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 03:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DGCA Penalty on IndiGo: DGCA चा इंडिगोला दणका! उड्डाणातील अडथळ्यांची महागडी किंमत इंडिगोला लागणार मोजावी  
1

DGCA Penalty on IndiGo: DGCA चा इंडिगोला दणका! उड्डाणातील अडथळ्यांची महागडी किंमत इंडिगोला लागणार मोजावी  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM