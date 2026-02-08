Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

भारतातील नवीन घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:35 AM
  • आरबीआयच्या निर्णयामुळे रिअल इस्टेटमध्ये येणार तेजी
  • स्थिर रेपो दरामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मिळणार दिलासा
  • बाजारातील खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार सुखावले
 

RBI Repo Rate Update: भारतातील नवीन घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँके (Reserve Bank Of India) ने रेपो दर ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. विकासक आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रासाठीच दिलासा देणारा नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेचे आणि ताकदीचे संकेत देखील देतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न केल्याने गृहकर्जाची मागणी वाढणार आहे. गृहकर्ज कमी होणार असल्याने सर्वसामान्य खरेदीदारांच्या खिशाला आधार मिळाला आहे.

हे देखील वाचा: Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

गेल्या वर्षभरात, आरबीआय (RBI) ने रेपो दरात सातत्याने कपात केली आहे, ज्यामुळे तो ६.५० टक्क्यांवरून ५.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. या काळात, गृहकर्जाचे व्याजदर कमी झाले आहेत, ज्यामुळे अंतिम वापरकर्ता खरेदीदारांकडून मागणी वाढली आहे. आता, रेपो दर अपरिवर्तित राहिल्याने, बाजारात ही सकारात्मक गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे खरेदीदारांचा विश्वास वाढेल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. ज्यामुळे रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

हे देखील वाचा: Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

क्रेडाईचे दिनेश गुप्ता म्हणाले की, रेपो दर (Repo Rate) स्थिर ठेवणे हे खरेदीदारांसाठी विश्वासाचे एक प्रमुख लक्षण आहे. जेव्हा व्याजदरात अचानक बदल होण्याची भीती नसते तेव्हा ग्राहक आत्मविश्वासाने घर खरेदीचे निर्णय घेतात. यामुळे बाजारात स्थिर आणि शाश्वत मागणी कायम राहते. निराला वर्ल्डचे सीएमडी सुरेश गर्ग यांच्या मते, “संतुलित अर्थसंकल्पानंतर, व्याजदर स्थिर ठेवणे हा रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक निर्णय आहे. यामुळे खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार दोघांसाठीही अनावश्यक बाजारातील चढउतार दूर होतील. गेल्या वर्षभरात केलेल्या रेपो दर कपात आणि जीएसटी कपातीचा परिणाम पाहण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी बाजार स्थिर ठेवणे आवश्यक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 08, 2026 | 10:35 AM

Feb 08, 2026 | 10:35 AM
