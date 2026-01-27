India EU Free Trade: ११०% ऐवजी फक्त १०% टॅरिफ, प्रीमियम दारू देखील स्वस्त; भारत-EU च्या कराराचा फायदा

India EU Free Trade: जवळपास अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर, भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात अखेर मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे. १६ व्या भारत-EU शिखर परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा करार २०२७ पासून लागू होऊ शकतो. या करारामुळे युरोपमधून आयात केलेल्या महागड्या गाड्या भारतात स्वस्त होतील. सध्या, BMW आणि Mercedes सारख्या युरोपियन गाड्यांवर सुमारे ११०% कर आकारला जातो, जो सुमारे १०% पर्यंत कमी केला जाईल. यामुळे या गाड्यांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, युरोपमधून आयात केलेल्या दारू आणि वाईनवरील कर देखील कमी केला जाईल. सध्या, यावर १५०% पर्यंत कर लावला जातो, जो २० ते ३०% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. भारत ही जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि EU ही दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. एकत्रितपणे, त्यांचा जागतिक GDP च्या अंदाजे २५% आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ एक तृतीयांश वाटा आहे.
या मुक्त व्यापार करारांतर्गत, भारताने युरोपमधून आयात होणाऱ्या अनेक उत्पादनांवरील अतिरिक्त कर रद्द करण्यास किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. रसायने, विमाने, अंतराळाशी संबंधित उपकरणे आणि वैद्यकीय यंत्रसामग्री आता स्वस्त दरात भारतात येऊ शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे, सुमारे ९०% वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया उपकरणे आता करमुक्त असतील, ज्यामुळे स्वस्त वैद्यकीय उपकरणे आणि यंत्रसामग्री मिळू शकतात.
या करारानंतर, युरोपमधून आयात केलेल्या अन्न उत्पादनांनाही लक्षणीय सवलत मिळेल. ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवर आता कर आकारला जाणार नाही. अल्कोहोल कर देखील लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आला आहे. सध्या, युरोपियन वाइनवर १५०% कर आकारला जातो, जो २० ते ३०% पर्यंत कमी केला जाईल. बिअरवरील कर ११०% वरून ५०% पर्यंत कमी केला जाईल, तर स्पिरिट्सवर ४०% कर आकारला जाईल.
भारत-EU मुक्त व्यापार करारामुळे कार आणि यंत्रसामग्रीवरही लक्षणीय सवलत मिळते. भारताने युरोपमधून आयात होणाऱ्या कारसाठी दरवर्षी २,५०,००० कारचा कोटा निश्चित केला आहे. या कारवरील आयात शुल्क हळूहळू फक्त १०% पर्यंत कमी केले जाईल, ज्यामुळे बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज-बेंझ कारसारख्या कार पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या होतील.
या युरोपमधून आयात केलेल्या स्पिरिट्स आणि वाईनवरील कर कमी केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे भारतात युरोपियन वाईन स्वस्त होतील. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि पोर्श सारख्या युरोपियन प्रीमियम कार कंपन्यांना भारतात विक्री करणे सोपे होईल. या कारवर सध्या ११०% कर आहे, जो करारानंतर ४०% पर्यंत आणि नंतर १०% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. भारत सरकारने १५,००० युरोपेक्षा जास्त किमतीच्या काही युरोपियन कारवरील कर त्वरित कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. युरोपियन आयटी, अभियांत्रिकी, दूरसंचार आणि व्यवसाय सेवा कंपन्यांना भारतात अधिक काम आणि संधी मिळतील.
भारतीय कपडे, पादत्राणे आणि चामड्याच्या उत्पादनांवरील १०% शुल्क कमी किंवा रद्द केले जाऊ शकते, ज्यामुळे वस्त्र, चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रांना फायदा होईल. फ्रान्स आणि जर्मनी सारखे युरोपियन युनियन देश भारतात वितरण कारखाने स्थापन करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय शस्त्रास्त्र कंपन्यांना EU संरक्षण निधीमध्ये प्रवेश मिळेल. औषध मान्यता आणि नियमांच्या सुलभीकरणामुळे औषध आणि रसायन क्षेत्रातील भारताची निर्यात दरवर्षी २०-३०% वाढू शकते. भारताला युरोपच्या कार्बन करातून सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि हायड्रोजन सारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल. भारतातून आयात केलेली वाइन, कार आणि औद्योगिक उत्पादने त्यांच्यावर असलेले जड कर कमी झाल्यामुळे भारतात स्वस्त होऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, यंत्रसामग्रीवरील ४४% कर आणि रसायनांवरील २२% शुल्क देखील अक्षरशः रद्द केले जाईल. दरम्यान, जवळजवळ सर्व विमाने आणि एरोस्पेस उत्पादने आता कोणत्याही शुल्काशिवाय भारतात आयात करता येतील. यामुळे भारताच्या विमान वाहतूक आणि अंतराळ क्षेत्रांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.