  Donald Trumps Madman Theory Pushes The World To The Brink Of Destruction What Is The Strategy

वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती?

Donald Trump Foreign Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या सुरुवातीपासून विरोधी परराष्ट्र धोरणे स्वाकरली आहेत. ज्यामुळे जागतिक राजकारणात मोठी अनिश्चितात निर्माण झाली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 11:23 PM
Donald Trump

वेडेपणा की मास्टरमांइड? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Madman Theory मुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर, काय आहे रणनीती? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • विरोधकांमध्ये भिती निर्माण करुन दबाव आणण्याचा ट्रम्पचा प्रयत्न
  • ट्रम्पच्या आक्रमक आणि विरोधी धोरणांमुळे मॅडमन थिअरी पुन्हा चर्चेत
  • काय आहे ट्रम्प यांची रणनीती?
Donald Trump Strategic Policy : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे (America) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच त्यांनी परराष्ट्र विरोधी धोरणे स्वीकारली आहे. त्यांच्या तडकाफडकी निर्णयामुळे, आक्रमक वक्तव्यांमुळे आणि कुटूनीतीमुळे जागतिक राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय तज्ज्ञांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाला, भूमिकेला मॅडमन थिअरी शी जोडले आहे. यामध्ये एक नेता स्वत:ला जगासाठी धोका म्हणून दाखवतो. नेमकी काय आहे ही थेअरी हे आपण जाणून घेऊयात.

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

काय आहे Madman Theory?

या थिअरीमध्ये एखादा नेता स्वत:ला जाणीवपूर्वक जगासाठी धोकादायक दाखवतो. म्हणजेच विरोधी धोरणे, दबावाचा वापर करुन जगात अनिश्चितता निर्माण करणे, अस्थिरता आणि धोकायाद परिस्थिती उभारण्याचा प्रयत्न करतो. याचा उद्देश शत्रू देशाने हा नेता कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो हे मानून युद्ध टाळावे, संघर्ष टाळावा असा असतो.

कोणी केला होता या थेअरीचा वापर?

या थेअरीचा सर्वात पहिला वापर हा अमेरिकेचे ३७ वे राष्ट्राअध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी व्हिएतनामच्या युद्धादरम्यान केला होता. निक्सन यांनी शत्रू देशाला अण्वस्त्र हल्ल्यांची भिती दाखवली होती. या दबावाला बळी पडून शत्रूने माघार घ्यावी असा याचा हेतू होता. परंतु ही थेअर दीर्घकाळासाठी टीकू शकली नाही.

ट्रम्पशी का जोडली जात आहे थेअरी?

राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या काळापासून परराष्ट्रांवर विरोधी धोरणे राबवत आहेत. अमेरिका फर्स्ट हवाला देत त्यांनी देशातून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइझेशन सारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटानांमधून बाहेर पडत निधी बंद केला आहे. युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प देशांवर प्रचंड टॅरिफ लादत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच कधी ग्रीनलँड, तर कधी कॅनडा अमेरिकेचा भाग बनवण्याचा हट्ट धरत आहे. याशिवाय त्यांनी व्हेनेझुएलावरही हल्ला करुन तेलावर नियंत्रण मिळवले आहे. ज्यामुळे जागतिक तेल बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे मध्यपूर्वेत इराणविरोधीत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

काही दिवसांपूर्वी दावोस येथे झालेल्या जागतिक वार्षिक आर्थिक मंचात ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड, टॅरिफ यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर त्यांच्यावर जागतिक नेत्यांकडून झालेल्या त्यांचे हुकूशाह म्हणून वर्णन करण्यात आले होते. यावर ट्रम्प यांनी ते हुकूमशाह असल्याची कबुली दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की कधी-कधी जगाला हुकूमशाहची देखील गरज असते. त्यांच्या या सर्व आक्रमक धोरणांमुळे, वक्तव्यामुळे सध्या ते जगासाठी एक वाईट नेता ठरले आहेत. परंतु याचा त्यांना कोणताही फरक पडलेला नाही. यामुळेच ट्रम्प यांना Madman Theory शी जोडले जात आहे.

H-1B Visa : भारतीयांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे बंद? ट्रम्प सरकाराचा मोठा निर्णय; व्हिसा इंटरव्ह्यू आता थेट २०२७ मध्ये?

Published On: Jan 27, 2026 | 11:23 PM

Jan 27, 2026 | 11:23 PM
