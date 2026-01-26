Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Eu Mother Of All Deals Trump Admin Slams Europe Traitor Republic Day 2026

India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

India-EU Trade Deal : युरोप सध्या अमेरिकेशी संघर्ष करत आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही भारताशी असलेले संबंध बिघडवले आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्या भारत भेटीमुळे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला...

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:27 PM
india eu mother of all deals trump admin slams europe traitor republic day 2026

India-EU FTA : युरोप आणि भारताची 'महायुती'! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले 'देशद्रोही ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • २७ जानेवारीला ऐतिहासिक स्वाक्षरी
  • अमेरिकेचा युरोपवर प्रहार
  • प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त

India EU Free Trade Agreement 2026 news : भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून जगभरातील राजकारणात एक मोठी खळबळ माजली आहे. एकीकडे नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथावर भारताचे सामर्थ्य जगाने पाहिले, तर दुसरीकडे पडद्यामागे भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात ‘शताब्दीतील सर्वात मोठा’ व्यापार करार अंतिम झाला आहे. २७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ (Mother of All Deals) असे संबोधले जात आहे. मात्र, या करारामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन कमालीचे संतापले असून, त्यांनी युरोपवर गंभीर आरोप केले आहेत.

अमेरिकेचा ‘देशद्रोही’ असा आरोप का?

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी डॅव्होस (Davos) येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत बोलताना युरोपवर आगपाखड केली. बेझंट म्हणाले की, “आम्ही युक्रेन युद्धासाठी रशियाचा निधी रोखण्यासाठी भारताकडून आयात होणाऱ्या तेलावर २५% टॅरिफ लादले, पण आमच्या तथाकथित युरोपीय मित्रांनी आम्हाला साथ दिली नाही. उलट, ते भारतासोबत मोठा व्यापार करार करत आहेत.” त्यांनी युरोपला ‘Virtue Signaling’ (केवळ देखावा करणारे) म्हणत, युरोप स्वतःविरुद्धच्या युद्धालाच वित्तपुरवठा करत असल्याचा घणाघाती आरोप केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा

काय आहे ही ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’?

भारत आणि २७ देशांचा समावेश असलेल्या युरोपियन युनियनमधील या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटी २००७ मध्ये सुरू झाल्या होत्या. तब्बल १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर हा करार आता प्रत्यक्षात येत आहे.

  • २ अब्ज लोकांची बाजारपेठ: हा करार जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला (भारत) जगातील सर्वात श्रीमंत व्यापारी गटाशी (EU) जोडेल.
  • टॅरिफमध्ये मोठी कपात: कापड, चामड्याच्या वस्तू, रसायने आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल.
  • ऑटोमोबाईल क्षेत्राला फायदा: युरोपियन कारवरील आयात शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता असून, यामुळे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू यांसारख्या गाड्या स्वस्त होऊ शकतात.

 

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

रशियन तेल आणि अमेरिकेचा तिळपापड

स्कॉट बेझंट यांनी युरोपच्या भूमिकेला ‘मूर्खपणाचा परमोच्च बिंदू’ म्हटले आहे. त्यांच्या मते, भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करतो, ते शुद्ध करतो (Refined Oil) आणि नंतर तेच तेल युरोपियन देश चढ्या दराने खरेदी करतात. अमेरिकेचा दावा आहे की, भारतावर दबाव टाकण्यासाठी युरोपलाही टॅरिफ लावणे गरजेचे होते, पण युरोपला भारतासोबतचा हा महाकरार गमवायचा नव्हता. यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाने युरोपला एक प्रकारे ‘धोकेबाज’ ठरवले आहे.

भारताचे धोरणात्मक यश: ‘हेंजिंग’ (Hedges)

तज्ज्ञांच्या मते, हा करार केवळ व्यापारी नाही तर तो डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणांना दिलेले एक उत्तर आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली असताना, भारताने युरोपशी हातमिळवणी करून आपल्या बाजारपेठा सुरक्षित केल्या आहेत. यालाच ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ (धोरणात्मक स्वायत्तता) म्हटले जात आहे. उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि अँटोनियो कोस्टा यांची प्रजासत्ताक दिनाची उपस्थिती हे सिद्ध करते की, युरोप आता अमेरिकेच्या दबावाखाली न राहता भारताला आपला प्रमुख धोरणात्मक भागीदार मानत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हणजे नक्की काय?

    Ans: भारत आणि २७ युरोपीय देशांमधील हा 'मुक्त व्यापार करार' (FTA) असून, यामुळे ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात शुल्क रद्द होईल. हा जगातील सर्वात मोठ्या करारांपैकी एक आहे.

  • Que: अमेरिका या करारावर नाराज का आहे?

    Ans: अमेरिकेच्या मते, युरोप भारताकडून रशियन कच्च्या तेलापासून बनलेली उत्पादने खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे रशियाला युद्धात मदत करत आहे आणि भारतावर दबाव टाकत नाहीये.

  • Que: या करारामुळे सामान्य भारतीयाला काय फायदा होईल?

    Ans: भारतीय कापड, दागिने आणि फार्मा क्षेत्रातील निर्यात वाढल्याने लाखो रोजगार निर्माण होतील, तसेच युरोपीय आयात स्वस्त झाल्याने काही हाय-एंड गाड्या आणि वाइनच्या किमती कमी होऊ शकतात.

Web Title: India eu mother of all deals trump admin slams europe traitor republic day 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 08:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप
1

Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा
2

10 वी पास अन् पगार 46000 हून अधिक! RBI ची ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी भरतीची घोषणा

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?
3

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
4

India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

India-EU FTA : युरोप आणि भारताची ‘महायुती’! ट्रम्प प्रशासन आक्रस्ताळ्या भूमिकेत; अमेरिकेने युरोपला ठरवले ‘देशद्रोही

Jan 26, 2026 | 08:27 PM
Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Jan 26, 2026 | 08:19 PM
OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

OnePlus 16 Leaks: चार्जिंगची चिंता अखेर संपणार! आगामी स्मार्टफोनमध्ये मिळणार 9000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी, लाँचपूर्वीच फीचर्स लीक

Jan 26, 2026 | 08:17 PM
‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव

‘क्रांतिज्योती विद्यालय’ सिनेमा करमुक्त करा! शिक्षण क्रांती संघटनेची आशिष शेलार यांच्याकडे धाव

Jan 26, 2026 | 08:16 PM
CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

CBSE चा मोठा निर्णय ; अभ्यासाच्या दबावावर उपाय तोडगा ; शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलर अनिवार्य

Jan 26, 2026 | 08:10 PM
China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

Jan 26, 2026 | 08:08 PM
 अभिषेक शर्माची विकेट घेणारी लैला फैसल कोण आहे? स्फोटक सलामीवीराची प्रेयसी असल्याचा सोशल मीडियावर दावा; वाचा सविस्तर 

 अभिषेक शर्माची विकेट घेणारी लैला फैसल कोण आहे? स्फोटक सलामीवीराची प्रेयसी असल्याचा सोशल मीडियावर दावा; वाचा सविस्तर 

Jan 26, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM