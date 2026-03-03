Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

आता लोकल ट्रेनसह सर्व तिकिटे रेल्वे वन अॅपद्वारे बुक करता येतील. या अॅपचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे प्रवाशांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध होणार आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:10 PM
भारतीय रेल्वेने अनारक्षित तिकिटे बुक करण्यासाठी सुरू केलेले यूटीएस अॅप अखेर रविवार, १ मार्चपासून बंद करण्यात आले आहे. रेलवन अॅप आता मुंबई लोकल आणि इतर अनारक्षित तिकिटांसाठी वापरला जाईल. जानेवारीपासून टप्प्याटप्प्याने यूटीएस बंद करण्यात आले आहे. परिणामी, लोक रेल्वे वन कसे वापरायचे आणि यूटीएसवर त्यांच्या आर-वॉलेटमध्ये साठवलेल्या पैशांचे काय होईल असा प्रश्न विचारत आहेत.

रेलवन फायदेशीर ठरेल का?

खरं तर, १ मार्चपासून, रेलवन हे आरक्षित आणि अनारक्षित तिकिटे खरेदी करण्यासाठी देशातील एकमेव अॅप असेल. प्रवाशांना या अॅपवर ट्रेनचे लाईव्ह लोकेशन देखील पाहता येईल. रेल्वे प्रवाशांना आता रेल्वेशी संबंधित सर्व कामांसाठी अनेक अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. प्रवाशांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट एकाच ठिकाणी मिळेल. प्रवासी आयआरसीटीसी-नोंदणीकृत ठिकाणांवरून रेलवनद्वारे जेवण ऑर्डर करू शकतात. ते तक्रारी देखील नोंदवू शकतात, तिकिटे रद्द करू शकतात किंवा परतफेड मिळवू शकतात.

जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

जुन्या पासचे काय होईल?

यूटीएस वापरकर्त्यांना रेलवनवर नवीन खाते उघडण्याची आवश्यकता नाही. प्रवासी त्यांचे यूटीएस लॉगिन आणि पासवर्ड टाकून अ‍ॅपमध्ये प्रवेश करू शकतात. जर ते त्यांचा पासवर्ड विसरले तर ते त्यांच्या पूर्वी नोंदणीकृत मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आयडीवरून ओटीपी वापरून खाते उघडू शकतात. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, ते होम पेजवर ‘माय बुकिंग’ अंतर्गत त्यांचे तिकिटे किंवा रेल्वे पास पाहू शकतात.

त्यांच्या आर-वॉलेटमधील पैशांचे काय होईल?

यूटीएस आर-वॉलेटमधील पैसे पास आणि तिकिटांसह रेलवनमध्ये सहजपणे हस्तांतरित केले जातील. यासाठी वेगळी प्रक्रिया आवश्यक नाही. यूटीएस अ‍ॅप अद्याप बंद केलेले नाही, म्हणून प्रवासी रेलवनवर नोंदणी करू शकतात. तथापि, यूटीएसद्वारे तिकिटे आणि पास खरेदी करणे आता बंद करण्यात आले आहे. तथापि, प्रवाशांनी पूर्वी बुक केलेले सीझन पास कायम राहतील.

३% सूट

दरम्यान, प्रवाशांना RailOne वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, तिकीट आणि पास खरेदीवर ३% सूट दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, BHIM UPI वापरून तिकीट खरेदीसाठी कॅशबॅक देखील सुरू केला जाईल.

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

 

 

Published On: Mar 03, 2026 | 07:10 PM

