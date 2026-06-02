Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Which Is Best App For Train Ticket Booking Irctc Vs Railone Know The Key Differences

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

बहुतेक रेल्वे प्रवासी ट्रेनचे तिकीट बुक करण्यासाठी IRCTC ॲप वापरतात. रेल्वेचे नवीन 'RailOne' ॲपदेखील लोकप्रिय होत आहे. अनेक प्रवाशांना प्रश्न पडला आहे की, 'RailOne' की 'IRCTC', यापैकी कोणते चांगले?

IRCTC vs RailOne: कोणते App आहे उत्तम? (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

IRCTC vs RailOne: कोणते App आहे उत्तम? (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रवाशांना प्रश्न पडला आहे की, ‘RailOne’ की ‘IRCTC’, यापैकी कोणते चांगले?
  • दोघांमध्ये का होत आहे तुलना
  • नक्की काय आहे फरक जाणून घ्या 
भारतीय रेल्वेची तिकिटे बुक करण्यासाठी IRCTC ॲपचा सर्वाधिक वापर केला जातो. गेल्या कित्येक वर्षापासून हे ॲप वापरण्यात येत आहे. मात्र, आता RailOne त्याच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. याला भारतीय रेल्वेचे सुपर ॲप म्हटले जात आहे आणि आता सोशल मीडियावर या दोन्हींची मोठ्या प्रमाणावर तुलना केली जात आहे. पूर्वी, प्रवाशांना विविध रेल्वे सेवांसाठी त्यांच्या फोनवर अनेक ॲप्स ठेवावे लागत होते, जसे की आरक्षणासाठी IRCTC, जनरल किंवा प्लॅटफॉर्म तिकिटांसाठी UTS आणि तक्रारींसाठी रेल मदत ॲप.

सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स (CRIS) द्वारे विकसित केलेले RailOne हे एक “ऑल-इन-वन” ॲप आहे. हे एकच ॲप ट्रेन तिकीट बुकिंगपासून ते लाइव्ह ट्रॅकिंग, PNR स्टेटस, फूड ऑर्डरिंग आणि तक्रार दाखल करण्यापर्यंत अनेक सुविधा पुरवते. यामुळेच लोक याकडे अधिकाधिक आकर्षित होत आहेत आणि कोणते सर्वोत्तम आहे हे ठरवण्यासाठी IRCTC ॲपशी त्याची तुलना सध्या केली जात आहे.

Mumbai Local: मुंबईकरांनो, लक्ष द्या! आता लोकल तिकीटासाठी ‘Railone’ ची सुविधा ऑन, मग आधीच्या वॉलेटमधील पैशांचे काय?

IRCTC विरुद्ध RailOne: या दोन्हींमधील सर्वात मोठे फरक कोणते आहेत?

या दोन्ही ॲप्समधील फरक त्यांच्या कार्यक्षमतेत आहे:

  • IRCTC ॲप: हे प्रामुख्याने आरक्षित तिकिटे आणि तत्काळ तिकिटे बुक करण्यासाठी सर्वात मोठे आणि सर्वात विश्वासार्ह व्यासपीठ आहे. लाखो लोक दररोज त्यावर अवलंबून असतात
  • RailOne ॲप: हे ॲप फक्त आरक्षित तिकिटांपुरते मर्यादित नाही. याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यावर तुम्ही जनरल तिकिटे, प्लॅटफॉर्म तिकिटे आणि लोकल ट्रेनची तिकिटे देखील बुक करू शकता. यामुळे हे IRCTC आणि UTS ॲप्सचे एक उत्तम मिश्रण ठरते.
RailOne ॲप विशेष का आहे?

प्रवाशांमध्ये रेलवनच्या लोकप्रियतेमागे अनेक कारणे आहेत, जसे की:

  • सिंगल साइन-इन वैशिष्ट्य: यामुळे वेगवेगळ्या सेवांसाठी वारंवार लॉग इन करण्याची गरज नाहीशी होते.
  • प्रोफाइल सेव्हिंग: प्रवासी त्यांची माहिती आगाऊ सेव्ह करू शकतात, ज्यामुळे तिकीट बुक करताना वारंवार तपशील टाकण्याचा त्रास वाचतो.
  • अधिक वेग: अनेक वापरकर्त्यांनी सांगितले आहे की जनरल आणि प्रायव्हेट तिकिटे बुक करताना रेलवनचा इंटरफेस अधिक सुलभ आणि वेगवान आहे.
  • मल्टीपर्पज सेवा: ट्रेनमधील तुमची जागा तपासण्यापासून ते प्रवासादरम्यान तुमचे आवडते जेवण ऑर्डर करण्यापर्यंत, या ॲपद्वारे सर्व काही शक्य आहे.
तिकीट बुकिंगसाठी कोणते ॲप अधिक चांगले आहे?

दोन्ही ॲप्सची स्वतःची वैशिष्ट्ये आहेत, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार निवड करावी लागेल. जर लांबच्या प्रवासासाठी कन्फर्म आरक्षण करणे किंवा ‘तत्काळ’ तिकीट मिळवणे हे तुमचे प्राधान्य असेल, तर IRCTC हा अजूनही सर्वात विश्वासार्ह पर्याय आहे. जर तुम्ही वारंवार प्रवास करत असाल आणि तुम्हाला आरक्षित तिकीट, सामान्य तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट, तसेच ट्रेनच्या थेट स्थानाचा मागोवा घेण्याची सुविधा देणारे ॲप हवे असेल, तर RailOne हे तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ऑल-इन-वन ॲप आहे. काही RailOne वापरकर्त्यांनी पेमेंट गेटवे आणि सुरुवातीच्या तांत्रिक समस्यांबद्दल तक्रार केली आहे. हे एक नवीन ॲप असल्याने, कालांतराने त्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान IRCTC चा RailOne हे तगडी टक्कर देत आहे हे मात्र नक्की! 

१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

Web Title: Which is best app for train ticket booking irctc vs railone know the key differences

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Life Insurance Guide: केवळ गरजेचा नाही तर आर्थिक सुरक्षाकवच! वय आणि गरजेनुसार कसा असावा तुमचा जीवन विमा? पाहा सविस्तर
1

Life Insurance Guide: केवळ गरजेचा नाही तर आर्थिक सुरक्षाकवच! वय आणि गरजेनुसार कसा असावा तुमचा जीवन विमा? पाहा सविस्तर

Mumbai Real Estate: मुंबईत घरांची रेकॉर्डब्रेक खरेदी! मे महिन्यात 14 वर्षांतील सर्वाधिक मालमत्ता नोंदणी
2

Mumbai Real Estate: मुंबईत घरांची रेकॉर्डब्रेक खरेदी! मे महिन्यात 14 वर्षांतील सर्वाधिक मालमत्ता नोंदणी

कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी
3

कॅनकिड्स किड्सकॅनच्या ‘सायकल फॉर गोल्ड’ मोहिम, बाल कर्करोग रुग्णांसाठी ₹3.1 कोटींच्या निधीची उभारणी

FIFA World Cup 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाची डील फायनल; ‘या’ मीडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6% ची उसळी
4

FIFA World Cup 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाची डील फायनल; ‘या’ मीडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये 6% ची उसळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

Jun 02, 2026 | 11:30 AM
समाजातील कठोर वास्तवाचे दर्शन घडणार, लाईव्ह’ चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात; चित्रपटात झळकणार ‘हे’ कलाकार

समाजातील कठोर वास्तवाचे दर्शन घडणार, लाईव्ह’ चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात; चित्रपटात झळकणार ‘हे’ कलाकार

Jun 02, 2026 | 11:26 AM
Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

Jun 02, 2026 | 11:20 AM
महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

Jun 02, 2026 | 11:20 AM
पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

Jun 02, 2026 | 11:17 AM
Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात महिलांकडून नाराजी

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात महिलांकडून नाराजी

Jun 02, 2026 | 11:08 AM
Teacher Bharti: पवित्र पोर्टलवर जागा अपलोड करण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार? उमेदवारांची शिक्षण आयुक्तांकडे मोठी मागणी!

Teacher Bharti: पवित्र पोर्टलवर जागा अपलोड करण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार? उमेदवारांची शिक्षण आयुक्तांकडे मोठी मागणी!

Jun 02, 2026 | 11:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM