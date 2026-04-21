सण-उत्सवाच्या गर्दीतही मिळेल Confirm Tatkal Ticket ! या 5 खास ट्रिक्स आणि बुकिंग होईल सुपरफास्ट!

तत्काळ तिकीट बुकिंग सकाळी १० वाजता (एसी क्लास) आणि सकाळी ११ वाजता (स्लीपर क्लास) सुरू होते. ॲप उघडे ठेवा, लॉग इन करा आणि तुमच्या प्रवासाच्या तपशिलांनी ते आधीच भरून ठेवा. तिकीट बुकिंग सुरू होताच, फक्त ‘आता बुक करा’ (Book Now) वर क्लिक करा.
कालबाह्य ॲप किंवा धीम्या इंटरनेटमुळे तुम्ही मागे पडाल. नेहमी आयआरसीटीसी रेल कनेक्ट ॲपची नवीनतम आवृत्ती वापरा. ते 4G/5G किंवा वेगवान वाय-फायवर वापरून पहा. शक्य असल्यास, एकाच वेळी दोन मोबाईल फोन वापरण्याचा प्रयत्न करा.
तत्काळमध्ये जनरल, लेडीज, सिनियर सिटिझन किंवा तत्काळ कोट्यांमधून निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तुमच्या गरजेनुसार योग्य कोटा निवडा. तसेच, वेळ वाचवण्यासाठी लोअर बर्थ किंवा साईड लोअर यांसारखी तुमची पसंती आगाऊ निश्चित करा.
तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांचे नाव, वय, जन्मतारीख आणि ओळखपत्राचा तपशील IRCTC मध्ये जतन करा. यामुळे बुकिंग करताना तुम्हाला फक्त ‘पेमेंटसाठी पुढे जा’ बटण दाबावे लागेल. यामुळे वेळेची बचत होते.
इन्स्टंट बुकिंगमध्ये पेमेंट ही सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. UPI (गुगल पे, फोनपे) किंवा आधीच सेव्ह केलेले कार्ड वापरा. नेट बँकिंगद्वारे विक्री करा, कारण ते धीमे असू शकते. पहिले पेमेंट अयशस्वी झाल्यास, त्वरित पुन्हा प्रयत्न करा.
अतिरिक्त सूचना:
सकाळी ९:५५ पासून ॲपमध्ये लॉग इन करून तयार रहा.
व्हीपीएन किंवा प्रॉक्सी वापरू नका, आयआरसीटीसी ते ब्लॉक करू शकते.
जर तुम्हाला तिकीट मिळत नसेल तर आरएसी (RAC) किंवा वेटलिस्ट तिकीट बुक करा, कधीकधी ते कन्फर्म होते.
सण आणि सुट्ट्यांमध्ये तत्काळ तिकीट बुक करणे आव्हानात्मक असू शकते, परंतु वरील पाच स्मार्ट युक्त्या वापरल्यास तुमच्या यशाची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल. वेळेवर तयारी, वेगवान इंटरनेट आणि योग्य सेटिंग्ज या तीन गोष्टी कन्फर्म तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी सर्वात जास्त उपयुक्त ठरतात.