Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Infosys AWS Partnership: इन्फोसिस आणि एडब्ल्यूएस यांची भागीदारी! एंटरप्राइझ एआयला मिळणार गती

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची आयटी सेवा कंपनी इन्फोसिसने बुधवारी एंटरप्राइझ स्तरावर जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जनरेटिव्ह AI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) सोबत अधिकृत भागीदारीची घोषणा केली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:47 AM
Infosys AWS Partnership: इन्फोसिस आणि एडब्ल्यूएस यांची भागीदारी! एंटरप्राइझ एआयला मिळणार गती

Infosys AWS Partnership: इन्फोसिस आणि एडब्ल्यूएस यांची भागीदारी! एंटरप्राइझ एआयला मिळणार गती (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इन्फोसिसची अमेझॉन वेब सर्व्हिसेससोबत भागीदारी
  • एंटरप्राइझ स्तरावर जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिळणार चालना
  • सॉफ्टवेअर विकास आणि ऑपरेशन्समध्ये एआयचा वापर वाढणार
 

Infosys AWS Partnership: बुधवारी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची असलेली आयटी सेवा कंपनी इन्फोसिसने एंटरप्राइझ स्तरावर जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जनरेटिव्ह AI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) सोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे येत्या काही काळात विशेष तंत्रज्ञानाला नव्याने गती प्राप्त होईल. या सहकार्याअंतर्गत, इन्फोसिसची एआय ऑफर, इन्फोसिस टोपाझ आणि एडब्ल्यूएसचे जनरेटिव्ह एआय-आधारित टूल, अमेझॉन क्यू डेव्हलपर एकत्र काम करतील. या सहकार्याचे उद्दिष्ट केवळ इन्फोसिसच्या अंतर्गत ऑपरेशन्सला अधिक कार्यक्षम बनवणे नाही तर उत्पादन, दूरसंचार, वित्तीय सेवा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यासारख्या क्षेत्रातील क्लायंटसाठी नवीन उपाय आणि नवोपक्रमांना गती देणे आहे.

हेही वाचा: Retail Loan Growth: बँकिंग क्षेत्राला उभारी मिळाली उभारी! २०२७ मध्ये बँक कर्जवाढ १४% पर्यंत जाण्याचा अंदाज

इन्फोसिस टोपाझ ही जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा, उपाय आणि प्लॅटफॉर्मचा संच आहे, तर अमेझॉन क्यू डेवालपर ही एक एआय असिस्टंट आहे जी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्राइझ-स्तरीय ऑपरेशन्सना समर्थन देते. एडब्ल्यूएसच्या भारत आणि दक्षिण आशिया प्रदेशाचे अध्यक्ष संदीप दत्ता म्हणाले की, अमेझॉन क्यू आणि इन्फोसिस टोपाझची एकत्रित शक्ती कंपन्यांना नवोपक्रम, ऑपरेशन्सला गती देण्यास आणि ग्राहकांसाठी अधिक मूल्य निर्माण करण्यास मदत करेल. इन्फोसिसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष बालकृष्ण डी. आर. म्हणाले की, ही भागीदारी उद्योगांच्या निर्मिती आणि ग्राहकांना मूल्य देण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणत आहे.

हेही वाचा: Union Budget 2026: ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा? करसवलत आणि व्याजदर बदलाची शक्यता

उद्योगांना त्यांच्या क्लाउड प्रवासाला अधिक गती प्राप्त करून देण्यासाठी AWS सेवा, उपाय आणि प्लॅटफॉर्मचा संच असलेल्या इन्फोसिस कोबाल्टचा वापर करून अद्वितीयपणे सेवा प्रदान करणार आहेत. २०२१ मध्ये AWS पीक मॅट्रिक्स असेसमेंट SI क्षमतांमध्ये इन्फोसिसला प्रथम स्थान देण्यात येणार आहे. क्लाउड तंत्रज्ञानातील Amazon Web Services (AWS) ही एक उत्तम कंपनी असून AWS ग्राहकांना उत्पादनांचा आणि सेवांचा शोध आणि  नवीनता आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.

AWS ग्राहकांच्या मागणीनुसार क्लाउड कॉम्प्युटिंग संसाधनांसह API देखील प्रदान करते, तसेच स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेससह व्यवस्थापन, मोबाइल, विकसित साधने आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जसाठीची साधनांसह १७५ हून अधिक उत्पादने आणि सेवा प्रदान करत आहे.

Web Title: Infosys and aws partnership enterprise ai to gain momentum

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 09:47 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM