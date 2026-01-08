Infosys AWS Partnership: इन्फोसिस आणि एडब्ल्यूएस यांची भागीदारी! एंटरप्राइझ एआयला मिळणार गती

Infosys AWS Partnership: बुधवारी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची असलेली आयटी सेवा कंपनी इन्फोसिसने एंटरप्राइझ स्तरावर जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जनरेटिव्ह AI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) सोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे येत्या काही काळात विशेष तंत्रज्ञानाला नव्याने गती प्राप्त होईल. या सहकार्याअंतर्गत, इन्फोसिसची एआय ऑफर, इन्फोसिस टोपाझ आणि एडब्ल्यूएसचे जनरेटिव्ह एआय-आधारित टूल, अमेझॉन क्यू डेव्हलपर एकत्र काम करतील. या सहकार्याचे उद्दिष्ट केवळ इन्फोसिसच्या अंतर्गत ऑपरेशन्सला अधिक कार्यक्षम बनवणे नाही तर उत्पादन, दूरसंचार, वित्तीय सेवा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यासारख्या क्षेत्रातील क्लायंटसाठी नवीन उपाय आणि नवोपक्रमांना गती देणे आहे.
इन्फोसिस टोपाझ ही जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा, उपाय आणि प्लॅटफॉर्मचा संच आहे, तर अमेझॉन क्यू डेवालपर ही एक एआय असिस्टंट आहे जी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्राइझ-स्तरीय ऑपरेशन्सना समर्थन देते. एडब्ल्यूएसच्या भारत आणि दक्षिण आशिया प्रदेशाचे अध्यक्ष संदीप दत्ता म्हणाले की, अमेझॉन क्यू आणि इन्फोसिस टोपाझची एकत्रित शक्ती कंपन्यांना नवोपक्रम, ऑपरेशन्सला गती देण्यास आणि ग्राहकांसाठी अधिक मूल्य निर्माण करण्यास मदत करेल. इन्फोसिसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष बालकृष्ण डी. आर. म्हणाले की, ही भागीदारी उद्योगांच्या निर्मिती आणि ग्राहकांना मूल्य देण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणत आहे.
उद्योगांना त्यांच्या क्लाउड प्रवासाला अधिक गती प्राप्त करून देण्यासाठी AWS सेवा, उपाय आणि प्लॅटफॉर्मचा संच असलेल्या इन्फोसिस कोबाल्टचा वापर करून अद्वितीयपणे सेवा प्रदान करणार आहेत. २०२१ मध्ये AWS पीक मॅट्रिक्स असेसमेंट SI क्षमतांमध्ये इन्फोसिसला प्रथम स्थान देण्यात येणार आहे. क्लाउड तंत्रज्ञानातील Amazon Web Services (AWS) ही एक उत्तम कंपनी असून AWS ग्राहकांना उत्पादनांचा आणि सेवांचा शोध आणि नवीनता आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.
AWS ग्राहकांच्या मागणीनुसार क्लाउड कॉम्प्युटिंग संसाधनांसह API देखील प्रदान करते, तसेच स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेससह व्यवस्थापन, मोबाइल, विकसित साधने आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जसाठीची साधनांसह १७५ हून अधिक उत्पादने आणि सेवा प्रदान करत आहे.