Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sri Lanka Maheesh Theekshana Made Big Mistake Againt New Zealand In T20 World Cup Turned Hero To Zero

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

महीश तीक्षणाने पहिल्या 3 षटकांत फक्त 9 धावा देऊन 3 विकेट्स घेतल्या, पण नंतर 18 व्या षटकात 21 धावा देऊन श्रीलंकेचे प्रयत्न धुळीला मिळवले. मिशेल सँटनरने 2 षटकार आणि 1 चौकार लगावत सामना फिरवला.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:41 PM
महीश तीक्षणाच्या १८ व्या ओव्हरने न्यूझीलंडला मिळाला फायदा (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

महीश तीक्षणाच्या १८ व्या ओव्हरने न्यूझीलंडला मिळाला फायदा (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • महीश तीक्षणा हिरोवरून झाला झिरो
  • न्यूझीलंडने फिरवला गेम 
  • खराब गोलंदाजीने फिरली मॅच 
T20 World Cup मध्ये पल्लेकेले येथे एकेकाळी श्रीलंकेचा सर्वात मोठा हिरो म्हणून ओळखला जाणारा महीश तीक्षणा सामन्याच्या अखेरीस स्वतःच्या संघाचा खलनायक ठरला. पहिल्या तीन षटकांमध्ये किवी फलंदाजांना सावधगिरी बाळगून खेळायला लावणारा हा हिरो आपल्याच संघाला घेऊन बुडाला. तीक्षणाच्या शेवटच्या षटकात झालेल्या चुकांमुळे श्रीलंकेने सामन्यावरील नियंत्रण गमावले.

महीश तीक्षणाने सुरूवातीच्या तिन्ही ओव्हर कमालीच्या टाकल्या. ३ षटकांमध्ये केवळ ९ धावा त्याने किवी संघाला दिल्या होत्या. मात्र या सर्वावर १८ व्या षटकात पाणी फेरले गेले आणि श्रीलंकेच्या टीमच्या तोंडाला न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी अक्षरशः फेस आणत सामना फिरवल्याचे दिसून आले. 

हिरो ते खलनायक: तीक्षणाचे १८ वे षटक

महीश थिकेशना त्याच्या स्पेलची सुरुवात तीन षटकांमध्ये फक्त ९ धावा देऊन आणि तीन विकेट्स घेऊन केली. न्यूझीलंडचा टॉप ऑर्डर त्याच्या फिरकी गोलंदाजीसमोर पूर्णपणे असहाय्य होता. पण १८ व्या षटकात, अनुभवी फिरकी गोलंदाजावर इतका दबाव आला की त्याने त्या षटकात २१ धावा दिल्या. मिचेल सँटनरने गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमणाची सुरुवात केली ज्याने त्याच्या मागील १८ चेंडूंमध्ये एकही चार किंवा षटकार मारला नव्हता.

NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान

सँटनरचा हल्ला आणि तीक्षणाची असहाय्यता

१८ व्या षटकाची सुरुवात वाइड बॉलने झाली, ज्यामुळे थीकशनाची चिंता स्पष्टपणे दिसून आली. त्यानंतर सँटनरने त्याच्याविरुद्ध आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला. षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर, सँटनरने स्क्वेअरच्या दिशेने एक शक्तिशाली शॉट खेळला, ज्यामुळे क्षेत्ररक्षकाच्या निष्काळजीपणामुळे चौकार लागला. चौथ्या चेंडूवर, थीकशनाने उड्डाण केले आणि सँटनरने त्याचा फायदा घेत मिड-विकेटवर एक शानदार षटकार मारला. षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर दबावाखाली, थीकशनाने उंच फुल टॉस टाकला, जो सँटनरने पुन्हा सलग दुसरा षटकार मारण्यासाठी स्टँडमध्ये पाठवला.

स्पिन ट्रॅकवर एक धोरणात्मक चूक

स्पिन ट्रॅकवर जिथे थीकशनसारख्या गोलंदाजाला डावाच्या शेवटी धावा रोखण्याची अपेक्षा होती, तिथे सँटनरने तिचा कॅरम बॉल आणि ऑफ-ब्रेक सहजपणे वाचला. या षटकाने न्यूझीलंडला केवळ सामन्यात परत आणले नाही तर थीकशनाच्या सुरुवातीच्या विकेटमुळे उंचावलेल्या श्रीलंकेच्या आशाही धुळीस मिळवल्या. एक वाईट षटक तुमची संपूर्ण कामगिरी कशी खराब करू शकते याचे क्रिकेटमध्ये तीक्षणाचा हा स्पेल एक उदाहरण बनला.

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

पहा व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ICC (@icc)

 

Web Title: Sri lanka maheesh theekshana made big mistake againt new zealand in t20 world cup turned hero to zero

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 10:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान
1

NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान

SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी
2

SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ
3

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन
4

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

Feb 25, 2026 | 10:35 PM
Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

Feb 25, 2026 | 10:14 PM
ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

Feb 25, 2026 | 10:02 PM
Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 25, 2026 | 09:50 PM
किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

Feb 25, 2026 | 09:32 PM
धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

Feb 25, 2026 | 09:27 PM
Career Tips : टायपिंग करण्यात पटाईत आहात? मग टाईपरायटर म्हणून घडवा करिअर

Career Tips : टायपिंग करण्यात पटाईत आहात? मग टाईपरायटर म्हणून घडवा करिअर

Feb 25, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM