3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक

महीश तीक्षणाने सुरूवातीच्या तिन्ही ओव्हर कमालीच्या टाकल्या. ३ षटकांमध्ये केवळ ९ धावा त्याने किवी संघाला दिल्या होत्या. मात्र या सर्वावर १८ व्या षटकात पाणी फेरले गेले आणि श्रीलंकेच्या टीमच्या तोंडाला न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी अक्षरशः फेस आणत सामना फिरवल्याचे दिसून आले.
हिरो ते खलनायक: तीक्षणाचे १८ वे षटक
महीश थिकेशना त्याच्या स्पेलची सुरुवात तीन षटकांमध्ये फक्त ९ धावा देऊन आणि तीन विकेट्स घेऊन केली. न्यूझीलंडचा टॉप ऑर्डर त्याच्या फिरकी गोलंदाजीसमोर पूर्णपणे असहाय्य होता. पण १८ व्या षटकात, अनुभवी फिरकी गोलंदाजावर इतका दबाव आला की त्याने त्या षटकात २१ धावा दिल्या. मिचेल सँटनरने गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमणाची सुरुवात केली ज्याने त्याच्या मागील १८ चेंडूंमध्ये एकही चार किंवा षटकार मारला नव्हता.
सँटनरचा हल्ला आणि तीक्षणाची असहाय्यता
१८ व्या षटकाची सुरुवात वाइड बॉलने झाली, ज्यामुळे थीकशनाची चिंता स्पष्टपणे दिसून आली. त्यानंतर सँटनरने त्याच्याविरुद्ध आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला. षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर, सँटनरने स्क्वेअरच्या दिशेने एक शक्तिशाली शॉट खेळला, ज्यामुळे क्षेत्ररक्षकाच्या निष्काळजीपणामुळे चौकार लागला. चौथ्या चेंडूवर, थीकशनाने उड्डाण केले आणि सँटनरने त्याचा फायदा घेत मिड-विकेटवर एक शानदार षटकार मारला. षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर दबावाखाली, थीकशनाने उंच फुल टॉस टाकला, जो सँटनरने पुन्हा सलग दुसरा षटकार मारण्यासाठी स्टँडमध्ये पाठवला.
स्पिन ट्रॅकवर एक धोरणात्मक चूक
स्पिन ट्रॅकवर जिथे थीकशनसारख्या गोलंदाजाला डावाच्या शेवटी धावा रोखण्याची अपेक्षा होती, तिथे सँटनरने तिचा कॅरम बॉल आणि ऑफ-ब्रेक सहजपणे वाचला. या षटकाने न्यूझीलंडला केवळ सामन्यात परत आणले नाही तर थीकशनाच्या सुरुवातीच्या विकेटमुळे उंचावलेल्या श्रीलंकेच्या आशाही धुळीस मिळवल्या. एक वाईट षटक तुमची संपूर्ण कामगिरी कशी खराब करू शकते याचे क्रिकेटमध्ये तीक्षणाचा हा स्पेल एक उदाहरण बनला.
