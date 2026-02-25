Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

Renault India ने त्यांची नवीन रेनॉल्ट डस्टर 26 जानेवारी 2026 रोजी लाँच केली होती. आता कंपनी येत्या 17 मार्चला या कारच्या किमतीबाबत खुलासा करणार आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:15 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • रेनॉल्ट डस्टर 26 जानेवारी 2026 रोजी लाँच
  • 17 मार्चला या कारच्या किमतीबाबत खुलासा
  • जाणून घ्या या कारला
Renault India ने आपली न्यू जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर 26 जानेवारी रोजी भव्य कार्यक्रमात लाँच झाली. त्या वेळी कंपनीने किमती जाहीर केल्या नव्हत्या. आता कंपनीने जाहीर केले आहे की 17 जानेवारी रोजी अधिकृतपणे या कारच्या किमती जाहीर करून मॉडेलचे पूर्णपणे लाँच करण्यात येईल.

मिडसाईज SUV सेगमेंटमध्ये या कारची स्पर्धा Maruti Brezza, Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Hyundai Venue, Kia Seltos आणि Kia Sonet यांसारख्या मॉडेल्सशी होणार आहे. अपेक्षित आहे की याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकते. काही रिपोर्टनुसार किंमत 9.50 लाख ते 19 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे कंपनीने जुनी डस्टर 2022 मध्ये बंद केली होती.

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या

डीलरशिपवर पोहोचली नवी डस्टर

2026 ची डस्टर आता डीलरशिपवर पोहोचू लागली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदीपूर्वी कार प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणार आहे. फीचर्स, सेफ्टी आणि इंजिनविषयी सविस्तर माहितीही ते घेऊ शकतात. मात्र ही SUV प्रत्येक आउटलेटवर मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध असेल, त्यामुळे कंपनीने ग्राहकांना वेळापत्रकासाठी थेट डीलरशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे.

नवीन डस्टरची प्री-बुकिंग 26 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या ग्राहकांना प्रारंभिक किंमत आणि डिलिव्हरी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नॉन-हायब्रिड व्हेरिएंटची डिलिव्हरी मार्च 2026 पासून सुरू होईल, तर हायब्रिड व्हर्जन सणासुदीच्या काळात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.

नवी विरुद्ध जुनी डस्टर : फीचर्स

नवीन डस्टरमध्ये वायरलेस अ‍ॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ देण्यात आली आहे. याशिवाय मल्टी-कलर अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पॉवर-अ‍ॅडजस्टेबल आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स तसेच पॉवर्ड टेलगेट यांसारखी आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत.

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

जुन्या डस्टरमध्ये 7-इंच टचस्क्रीन (वायर्ड कनेक्टिव्हिटीसह), ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, क्रूझ कंट्रोल आणि इलेक्ट्रिकली अ‍ॅडजस्टेबल ORVMs यांसारखी फीचर्स होती.

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवीन मॉडेलमध्ये 6 एअरबॅग्स, रेन-सेंसिंग वायपर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कॅमेरा आणि काही अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) फीचर्स देण्यात आले आहेत. जुन्या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स, EBDसह ABS, रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा आणि रिअर पार्किंग सेन्सर्स अशी मर्यादित सुरक्षा साधने होती.

नवी विरुद्ध जुनी डस्टर : किंमत

जुनी डस्टर बंद होण्यापूर्वी याची एक्स-शोरूम किंमत 9.86 लाख ते 14.25 लाख रुपयांच्या दरम्यान होती. नवीन मॉडेलच्या किमतींची अधिकृत घोषणा मार्चमध्ये होणार असली, तरी सुरुवातीची किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

नवीन डस्टर पुन्हा एकदा Hyundai Creta आणि Kia Seltos यांच्याशी थेट स्पर्धा करेल. याशिवाय Honda Elevate, Skoda Kushaq, Maruti Grand Vitara आणि आगामी Nissan X-Trail यांसारख्या SUV मॉडेल्सनाही ती टक्कर देऊ शकते.

Web Title: New renault duster price will be revealed on 17 march

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 10:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार
1

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या
2

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा
3

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त
4

Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

Feb 25, 2026 | 10:14 PM
ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

Feb 25, 2026 | 10:02 PM
Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 25, 2026 | 09:50 PM
धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

Feb 25, 2026 | 09:27 PM
Career Tips : टायपिंग करण्यात पटाईत आहात? मग टाईपरायटर म्हणून घडवा करिअर

Career Tips : टायपिंग करण्यात पटाईत आहात? मग टाईपरायटर म्हणून घडवा करिअर

Feb 25, 2026 | 09:26 PM
जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत

Feb 25, 2026 | 09:13 PM
NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान

NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान

Feb 25, 2026 | 08:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM