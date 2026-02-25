Grand Vitara पासून Seltos पर्यंत, सगळ्या वाहनांच्या टेन्शनमध्ये वाढ! 17 मार्चला ‘या’ SUV च्या किमतीबाबत होणार खुलासा

मिडसाईज SUV सेगमेंटमध्ये या कारची स्पर्धा Maruti Brezza, Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta, Hyundai Venue, Kia Seltos आणि Kia Sonet यांसारख्या मॉडेल्सशी होणार आहे. अपेक्षित आहे की याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकते. काही रिपोर्टनुसार किंमत 9.50 लाख ते 19 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे कंपनीने जुनी डस्टर 2022 मध्ये बंद केली होती.
2026 ची डस्टर आता डीलरशिपवर पोहोचू लागली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदीपूर्वी कार प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणार आहे. फीचर्स, सेफ्टी आणि इंजिनविषयी सविस्तर माहितीही ते घेऊ शकतात. मात्र ही SUV प्रत्येक आउटलेटवर मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध असेल, त्यामुळे कंपनीने ग्राहकांना वेळापत्रकासाठी थेट डीलरशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे.
नवीन डस्टरची प्री-बुकिंग 26 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या ग्राहकांना प्रारंभिक किंमत आणि डिलिव्हरी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नॉन-हायब्रिड व्हेरिएंटची डिलिव्हरी मार्च 2026 पासून सुरू होईल, तर हायब्रिड व्हर्जन सणासुदीच्या काळात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.
नवीन डस्टरमध्ये वायरलेस अॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ देण्यात आली आहे. याशिवाय मल्टी-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पॉवर-अॅडजस्टेबल आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स तसेच पॉवर्ड टेलगेट यांसारखी आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत.
जुन्या डस्टरमध्ये 7-इंच टचस्क्रीन (वायर्ड कनेक्टिव्हिटीसह), ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, क्रूझ कंट्रोल आणि इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल ORVMs यांसारखी फीचर्स होती.
ग्राहकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नवीन मॉडेलमध्ये 6 एअरबॅग्स, रेन-सेंसिंग वायपर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कॅमेरा आणि काही अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) फीचर्स देण्यात आले आहेत. जुन्या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्स, EBDसह ABS, रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा आणि रिअर पार्किंग सेन्सर्स अशी मर्यादित सुरक्षा साधने होती.
जुनी डस्टर बंद होण्यापूर्वी याची एक्स-शोरूम किंमत 9.86 लाख ते 14.25 लाख रुपयांच्या दरम्यान होती. नवीन मॉडेलच्या किमतींची अधिकृत घोषणा मार्चमध्ये होणार असली, तरी सुरुवातीची किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन डस्टर पुन्हा एकदा Hyundai Creta आणि Kia Seltos यांच्याशी थेट स्पर्धा करेल. याशिवाय Honda Elevate, Skoda Kushaq, Maruti Grand Vitara आणि आगामी Nissan X-Trail यांसारख्या SUV मॉडेल्सनाही ती टक्कर देऊ शकते.