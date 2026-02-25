Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

दक्षिण मुंबईत असे अनेक पूल आहेत, ज्यांची नावे ब्रिटिशकालीन आहेत. असाच एक पूल म्हणजे बेलासीस. नुकतेच या पुलाचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:02 PM
  • दक्षिण मुंबईतील बेलासिस पुलाचे नामांतर
  • ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
  • राज्यमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पाठपुराव्याला यश
दक्षिण मुंबईतील बेलासिस पुलाचे नामांतर करून त्याला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयास माननीय मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मंजुरी दिली असून, राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबईचे सहपालकमंत्री Mangal Prabhat Lodha यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

या पुलाचे पूर्वीचे नाव ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल जॉन बेलासिस यांच्या नावावर होते. ब्रिटिशकालीन खुणा दर्शवणारे हे नाव बदलावे, यासाठी मंत्री लोढा यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत पुलाला ‘पुण्यश्लोक Ahilyabai Holkar’ यांचे नाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

पुनर्बांधणी पूर्ण; २६ फेब्रुवारीला उद्घाटन

मोडकळीस आलेल्या बेलासिस पुलाची पुनर्बांधणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. या पुलाचे उद्घाटन गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.

वसाहतकालीन नावांना पर्याय

या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त करताना मंत्री लोढा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वसाहतकालीन काळाच्या आठवणी पुसून भारतीय वारशाचा सन्मान करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने जुन्या कर्नॅक पुलाचे नामांतर ‘सिंदूर ब्रिज’ असे केले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्मरणार्थ हे नामकरण करण्यात आल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.

दरम्यान, कौशल्य विकास विभागाने राज्यातील सर्व आयटीआय संस्थांना थोर संत आणि महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

