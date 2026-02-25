Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

भारतीय संघाच्या 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि मोहम्मद सिराज यांना स्थान न मिळाल्यामुळे एमआयएम (AIMIM) आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:27 PM
मुंबई: टी-२० विश्वचषकाचा थरार शिगेला पोहोचलेला असतानाच, आता भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंच्या निवडीवरून राजकीय वर्तुळात वादाचा धुरळा उडाला आहे. भारतीय संघाच्या ‘प्लेइंग इलेव्हन’मध्ये वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि मोहम्मद सिराज यांना स्थान न मिळाल्यामुळे एमआयएम (AIMIM) आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या खेळाडूंना ‘मुस्लिम’ असल्यामुळे संधी नाकारली जात असल्याचे वक्तव्य या नेत्यांनी केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.

नेत्यांचे वादग्रस्त दावे

मालेगावचे एमआयएम आमदार मुफ्ती इस्माइल यांनी या मुद्द्यावरून सरकार आणि निवड समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, “प्रत्येक क्षेत्रात मुस्लिमांना डावलले जात आहे. आता टीम इंडियामध्येही खेळाडूंना त्यांच्या धर्मामुळे संधी दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा जो पराभव झाला, त्याला हे भेदभावाचे राजकारणही कारणीभूत असू शकते.”

यानंतर समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांनीही या सुरात सूर मिसळला. “भाजपच्या राजवटीत अनेक क्षेत्रांत मुस्लिमांसोबत भेदभाव होत आहे. जर क्रिकेटसारख्या खेळातही धर्माच्या आधारावर खेळाडूंची निवड होत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. केवळ मुस्लिम असल्यामुळेच शमी आणि सिराज यांना संघाबाहेर ठेवले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असे खळबळजनक आरोप आझमी यांनी केले आहेत.

Abu Azmi : “काँग्रेस अहंकारी झाली, मित्रपक्षांचेही ऐकत नाही…”, सपा नेते अबू आझमी यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

सत्ताधारी आणि मित्रपक्षांकडून आरोपांचे खंडन

या वादग्रस्त विधानांनंतर राजकीय वातावरण तापले असून इतर पक्षांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार इदरीस नाईकवडी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. “खेळामध्ये धर्माला आणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यापूर्वी मोहम्मद अझरुद्दीन, मन्सूर अली खान पटौदी यांसारखे अनेक दिग्गज मुस्लिम खेळाडू भारतीय संघाचे कर्णधार राहिले आहेत. खेळाडूंची निवड ही त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते, धर्मावर नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नेते अमीन पटेल यांनीही या विधानांपासून अंतर राखले आहे. त्यांनी हे वक्तव्य बेजबाबदार असल्याचे सांगत, खेळाडूंची निवड ही केवळ त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि परिस्थितीनुसार होत असल्याचे म्हटले.

शिवसेना आणि इतर नेत्यांची आक्रमक भूमिका

राज्य सरकारमधील मंत्री भरत गोगावले यांनी एमआयएम आणि सपा नेत्यांच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. “हिंदू-मुस्लिम राजकारण करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी केवळ कौशल्य लागते, धर्म नाही. असे विधान करणाऱ्या नेत्यांनी देशाची माफी मागायला हवी,” असे गोगावले म्हणाले. तर युवा स्वाभिमान पक्षाचे आमदार रवी राणा यांनी देखील टीका करताना म्हटले की, “भारतात सर्वोच्च पदांवर मुस्लिम व्यक्ती विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची खालच्या पातळीवरील राजकारण करणे चुकीचे आहे.”

‘वंदे मातरम’ला विरोध अन् Mangal Prabhat Lodha अबू आझमींविरुद्ध आक्रमक; दिले थेट ‘हे’ आव्हान

Published On: Feb 25, 2026 | 09:27 PM

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

