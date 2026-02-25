New Zealand चा श्रीलंकेवर 61 धावांनी दणदणीत विजय, यजमान टीम स्पर्धेबाहेर; पाकिस्तानचा ताप वाढला

3 ओव्हरमध्ये 9 रन्स, मग 3 बॉल्स खराब; महीश तीक्षणा ‘हिरोवरून झिरो’, New Zealand विरुद्ध मोठी चूक
महीश तीक्षणाने ३ विकेट्स घेतल्या
श्रीलंकेचा ऑफस्पिनर महिष तीक्षणाच्या तीन विकेट्सने न्यूझीलंडला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कर्णधार मिशेल सँटनर (४७ धावा) आणि कोल मॅककॉन्की (नाबाद ३१) यांनी शानदार पुनरागमन केले आणि बुधवारी येथे झालेल्या टी२० विश्वचषकातील ‘करो ऑर डाय’ सुपर ८ सामन्यात संघाला ७ विकेट्समध्ये १६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. न्यूझीलंडने ९.३ ते १२.१ षटकांत ९ धावांत चार विकेट्स गमावल्या, तर तीक्षणाने (३/३०) मधल्या षटकांत सामना उलटला. पण शेवटी मॅककोंकीने जबाबदारी सांभाळली, तर सँटनरने महत्त्वाच्या वेळी फक्त ४७ चेंडूत सातव्या विकेटसाठी ८४ धावांची भागीदारी केली.
सँटनरची स्फोटक खेळी
सँटनरने त्याच्या २६ चेंडूंच्या खेळीत चार षटकार आणि दोन चौकार मारले. तो शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला, तर मॅककोंकीने २३ चेंडूत तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. १६ षटकांनंतर न्यूझीलंडने सहा बाद ९८ धावा केल्या. त्यानंतर मॅककोंकीने दुष्मंथा चामीरा (३/३८) च्या गोलंदाजीवर दोन षटकार आणि एका चौकारासह १८ धावा केल्या. त्यानंतर सँटनरने १८ व्या षटकात श्रीलंकेचा सर्वोत्तम गोलंदाज थीकक्षणाच्या गोलंदाजीवर एक चौकार आणि दोन षटकार मारत २१ धावा केल्या.
चमीरा आणि तीक्षणाची हुशारी
या दोघांमुळे न्यूझीलंडने शेवटच्या चार षटकांत ७० धावा केल्या. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली पण चुकीच्या लाईन आणि लेंथमुळे शेवटच्या षटकांत ते अपयशी ठरले. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, ऑफस्पिनर तीक्षणा आणि वेगवान गोलंदाज चमेरा यांनी एकत्रितपणे सहा विकेट्स घेत न्यूझीलंडला रोखले.
इंग्लंडने ग्रुप २ मधून आधीच प्रगती केली आहे, त्यामुळे न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेला उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्याची संधी आहे. न्यूझीलंडने नऊ षटकांत दोन बाद ७३ धावा केल्या होत्या. फिन अॅलनने १३ चेंडूंत तीन चौकार आणि एका षटकारासह २३ धावा केल्या, तर रचिन रवींद्रने २२ चेंडूंत ३२ धावा (तीन चौकार आणि एका षटकारासह) केल्या.
न्यूझीलंडची वरची खेळाडू पट्टी ठरली अपयशी
त्यानंतर तीक्षणाने त्यांच्या डावाचा शेवट केला, अॅलनला तिच्या कॅरम बॉलने बाद केले. नंतर, रवींद्रला बाद केल्यानंतर, तिने मार्क चॅपमनला तीन चेंडूंत पॅव्हेलियनमधून बाहेर ठेवले. चमेरा यांनी १४० किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी करून टिम सेफर्ट (०८) आणि ग्लेन फिलिप्स (१८) यांना बाद केले, तर ड्युनिथ वेलागे यांनी डॅरिल मिचेल (०३) यांना बाद केले.
