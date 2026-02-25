Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

जर तुम्ही अशा एका कारच्या शोधात असाल ज्यात तुम्हाला उत्तम सेफ्टी फीचर्स मिळतील. तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. चला काही बेस्ट आणि सुरक्षित कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:32 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • सेफ्टी फीचर्स असणाऱ्या कारला चांगली मागणी
  • 6 लाखांच्या बजेटमध्ये कोणत्या कार चांगल्या?
  • जाणून घ्या फीचर्स
हल्ली अनेक ग्राहक कार खरेदी करताना त्यातील फीचर्स विशेषकरून सेफ्टी फीचर्सवर जास्त लक्ष देत असतात. हीच मागणी लक्षात घेत अनेक कार उत्पादक कंपन्या सुरक्षित कार ऑफर करत आहेत. अशातच जर तुमचा बजेट 6 लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि कमी किमतीत चांगले मायलेज व सुरक्षितता देणारी कार घ्यायची असेल, तर बाजारात अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत. आजच्या घडीला महिन्याला 40,000 रुपये कमावणारी व्यक्तीही योग्य डाउन पेमेंट आणि सोप्या EMI च्या माध्यमातून स्वतःची कार घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकते. चला, 6 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध असणाऱ्या 5 उत्तम कार्सबद्दल जाणून घेऊया.

मारुती अल्टो के10 (Maruti Alto K10)

या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 3.70 लाख रुपये आहे. यात 1.0 लिटर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये ही कार सुमारे 24.9 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 33.85 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देते. लहान कुटुंबे आणि रोज ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी हा किफायतशीर पर्याय आहे. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन आणि 6 एअरबॅग्ससारखी सेफ्टी फीचर्स यामध्ये उपलब्ध आहेत. पहिल्यांदाच कार घेणाऱ्यांसाठी ही योग्य निवड ठरू शकते.

Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या

रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid)

या कारची किंमत 4.30 लाख रुपयांपासून सुरू होते. 999cc पेट्रोल इंजिन असलेली ही कार सुमारे 22.3 किमी/लिटर मायलेज देते. SUV-सारखा लुक आणि चांगला ग्राउंड क्लीयरन्स ही तिची खासियत आहे. 8 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि AMT गिअरबॉक्ससारखी फीचर्स यात मिळतात. सुरक्षेसाठी ड्युअल एअरबॅग आणि ABS देण्यात आले आहे.

टाटा टिआगो (Tata Tiago)

या कारची सुरुवातीची किंमत 4.57 लाख रुपये आहे. 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन असलेली ही कार पेट्रोलमध्ये सुमारे 19 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 26.49 किमी/किलो मायलेज देते. मोठी 10.25 इंच स्क्रीन, उत्तम म्युझिक सिस्टम आणि ऑटो एसी यांसारखी फीचर्स उपलब्ध आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या कारला ग्लोबल NCAP कडून 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

मारुती सेलेरियो (Maruti Celerio)

या कारची किंमत 4.70 लाख रुपयांपासून सुरू होते. पेट्रोलमध्ये 26.7 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 34.43 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देत असल्यामुळे ती या सेगमेंटमध्ये आघाडीवर आहे. 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री आणि 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड स्वरूपात मिळतात. शहरात चालवण्यासाठी ही कार सोपी आणि आरामदायक आहे.

टाटा पंच (Tata Punch)

या कारची सुरुवातीची किंमत 5.60 लाख रुपये आहे. 1.2 लिटर इंजिनसह ही कार पेट्रोलमध्ये 20.1 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 26.99 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देते. 10.25 इंच स्क्रीन, सनरूफ, ESP आणि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर यामुळे ही कार वेगळी ठरते. कमी बजेटमध्ये SUV-सारखा लुक आणि उत्तम सेफ्टी हवी असल्यास ही कार एक उत्तम पर्याय आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 09:32 PM

किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात 'या' सुरक्षित कार

