किंमत कमी आणि सेफ्टी फीचर्स जास्त! 6 लाखांच्या बजेटमध्ये येतात ‘या’ सुरक्षित कार

या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 3.70 लाख रुपये आहे. यात 1.0 लिटर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. पेट्रोलमध्ये ही कार सुमारे 24.9 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 33.85 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देते. लहान कुटुंबे आणि रोज ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी हा किफायतशीर पर्याय आहे. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन आणि 6 एअरबॅग्ससारखी सेफ्टी फीचर्स यामध्ये उपलब्ध आहेत. पहिल्यांदाच कार घेणाऱ्यांसाठी ही योग्य निवड ठरू शकते.
या कारची किंमत 4.30 लाख रुपयांपासून सुरू होते. 999cc पेट्रोल इंजिन असलेली ही कार सुमारे 22.3 किमी/लिटर मायलेज देते. SUV-सारखा लुक आणि चांगला ग्राउंड क्लीयरन्स ही तिची खासियत आहे. 8 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि AMT गिअरबॉक्ससारखी फीचर्स यात मिळतात. सुरक्षेसाठी ड्युअल एअरबॅग आणि ABS देण्यात आले आहे.
या कारची सुरुवातीची किंमत 4.57 लाख रुपये आहे. 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन असलेली ही कार पेट्रोलमध्ये सुमारे 19 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 26.49 किमी/किलो मायलेज देते. मोठी 10.25 इंच स्क्रीन, उत्तम म्युझिक सिस्टम आणि ऑटो एसी यांसारखी फीचर्स उपलब्ध आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या कारला ग्लोबल NCAP कडून 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.
या कारची किंमत 4.70 लाख रुपयांपासून सुरू होते. पेट्रोलमध्ये 26.7 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 34.43 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देत असल्यामुळे ती या सेगमेंटमध्ये आघाडीवर आहे. 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री आणि 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड स्वरूपात मिळतात. शहरात चालवण्यासाठी ही कार सोपी आणि आरामदायक आहे.
या कारची सुरुवातीची किंमत 5.60 लाख रुपये आहे. 1.2 लिटर इंजिनसह ही कार पेट्रोलमध्ये 20.1 किमी/लिटर आणि CNG मध्ये 26.99 किमी/किलोपर्यंत मायलेज देते. 10.25 इंच स्क्रीन, सनरूफ, ESP आणि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर यामुळे ही कार वेगळी ठरते. कमी बजेटमध्ये SUV-सारखा लुक आणि उत्तम सेफ्टी हवी असल्यास ही कार एक उत्तम पर्याय आहे.