आता ATM मधून मिळणार PF चे पैसे? पंतप्रधान मोदी लवकरच योजना सुरू करण्याच्या तयारीत

कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येत असून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) लवकरच थेट एटीएमद्वारे उपलब्ध होणार आहे. या नवीन सुविधेवर वेगाने काम सुरू असून, याचा लाखो पीएफ खातेधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली किचकट कागदपत्रांची प्रक्रिया संपुष्टात येईल.
पीएफ निधी काढण्यासाठी आता सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याचा किंवा किचकट कागदपत्रांच्या कामात गुंतण्याचा त्रास होणार नाही. केंद्र सरकार एक अशी प्रणाली लागू करत आहे, ज्यामुळे थेट एटीएममधून पीएफ काढता येईल. ही प्रक्रिया बँकेतून पैसे काढण्याइतकीच सोपी असेल.
8th Pay Commission: वाढली मेमोरेंडमची डेडलाईन, पगार आणि निवृत्तीधारकांसाठी मोठी अपडेट
सूत्रांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच ही योजना सुरू करतील. यासाठीच्या सर्व तांत्रिक गरजा पूर्ण झाल्या आहेत. एटीएम मशीनवरील ‘ड्राय रन’ आणि ‘फायनल रन’ प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या मते, संपूर्ण प्रणाली ‘फूलप्रूफ’ (अचूक) बनवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, तुमचे पीएफ खाते तुमच्या सामान्य खात्यासारखेच असेल. ईपीएफओ ३.० अंतर्गत, खाती बँकिंग गेटवेशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे तुम्हाला एटीएम किंवा यूपीआयद्वारे कधीही थेट निधी काढता येईल.
सूत्रांनुसार, या उद्देशासाठी विशेष कार्ड जारी केले जाऊ शकतात, जे थेट पीएफ खात्याशी जोडलेले असतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल. या प्रक्रियेची बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षा होती. आता, अशी आशा आहे की याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल.
सध्या, पीएफ निधी काढण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ऑनलाइन अर्ज करणे. यासाठी, खातेधारकाला त्यांच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चा वापर करून ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवर लॉग इन करावे लागेल. यानंतर, त्यांना ऑनलाइन सेवा विभागात जाऊन दावा (क्लेम) पर्याय निवडावा लागेल. येथे कर्मचारी त्यांच्या गरजेनुसार फॉर्म निवडू शकतात – जसे की पूर्ण पीएफ काढण्यासाठी फॉर्म 19, अंशतः काढण्यासाठी फॉर्म 31 आणि पेन्शन फंडासाठी फॉर्म 10C.
ATM हे दैनंदिन बँक व्यवहारांसाठी महत्त्वाचे साधन आहे, तर EPF ही दीर्घकालीन बचत योजना आहे. भविष्यात EPF पैसे ATM मधून काढण्याची सुविधा सुरू झाल्यास, कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी सोय ठरेल.
Rupee vs Dollar: रुपयात ऐतिहासिक घसरण! डॉलरसमोर 95.27 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला