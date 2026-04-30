Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Car Headlights Show Movies Chinese Car Technology Stelato S9 Headlights Projector

Car Headlights Show Movies : आता गाड्यांच्या हेडलाईटमध्ये दिसणार चित्रपट! जाणून घ्या चीनी कार्सचा नवा कमाल

चीनी कार कंपन्यांनी एक नवीन तंत्रज्ञान सादर केले असून आता गाड्यांच्या हेडलाईटमध्ये चित्रपट आणि माहिती दाखवता येणार आहे. ही भविष्यातील ऑटोमोटिव्ह इनोव्हेशनमध्ये मोठी क्रांती मानली जात आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:25 PM
आता गाड्यांच्या हेडलाईटमध्ये दिसणार चित्रपट! जाणून घ्या चीनी कार्सचा नवा कमाल

आता गाड्यांच्या हेडलाईटमध्ये दिसणार चित्रपट! जाणून घ्या चीनी कार्सचा नवा कमाल

Follow Us:
Follow Us:

Car Headlights Show Movies News Marathi : आजकाल ऑटोमोबाईल उद्योग झपाट्याने बदलत आहे. पूर्वी गाड्या केवळ लोकांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जात होत्या, पण आता त्या मनोरंजन आणि उच्च-तंत्रज्ञान वैशिष्ट्यांचे केंद्र बनल्या आहेत. विशेषतः चिनी कार कंपन्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाने जगाला आश्चर्यचकित करत आहेत. एक काळ होता जेव्हा अमेरिकेत ड्राइव्ह-इन थिएटर्स खूप लोकप्रिय होते, जिथे लोक आपल्या कारमध्ये बसून मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहत असत. आता, तोच अनुभव चिनी गाड्यांच्या रूपात एका नवीन आणि आधुनिक स्वरूपात परत येत आहे, पण यावेळी थेट कारच्या हेडलाइट्समधून. चला तर मग, चिनी गाड्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेऊया.

चिनी गाड्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान काय आहे?

‘स्टेलाटो एस९’ (Selato S9) या नवीन चिनी सेडानमध्ये असे हेडलाइट्स आहेत जे केवळ रस्ता प्रकाशितच करत नाहीत, तर त्यावर चित्रपटही प्रक्षेपित करतात. हे हेडलाइट्स विशेष २-मेगापिक्सेल तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, ज्यामुळे ते भिंतीवर किंवा पडद्यावर १०० इंचांपर्यंतचा व्हिडिओ प्रक्षेपित करू शकतात. याचा अर्थ, तुम्ही तुमची कार कुठेही पार्क केली असली तरी आता चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकता.

Oben Rorr EVO Electric : मार्केट गाजवण्यासाठी Ready! रेंज जाणून व्हाल आवक्; म्हणाल “गाडी आताच book करू”

हे नवीन तंत्रज्ञान किती सुरक्षित आहे?

हे स्मार्ट हेडलाइट्स केवळ चित्रपट दाखवण्यासाठीच नाहीत, तर ते सुरक्षेसाठीही खूप उपयुक्त आहेत. ते रस्त्यावरील पादचारी मार्ग (क्रॉसवॉक्स) दाखवू शकतात आणि मार्गदर्शनासाठी जमिनीवर दिशादर्शक बाण प्रक्षेपित करू शकतात. यामुळे वाहन चालवणे अधिक सुरक्षित आणि सोपे होते.

चिनी कंपन्या कशाप्रकारे आघाडीवर आहेत

चीनची ऑटोमोबाईल बाजारपेठ अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. येथील कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सतत नवीन आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये सादर करत आहेत. यामुळेच कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वेगाने प्रगती करत आहेत. एका ऑटो कंपनीचे प्रमुख जॉन झांग यांच्या मते, अशी वैशिष्ट्ये ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत आणि कारची विक्री वाढविण्यात मदत करत आहेत. बीएमडब्ल्यू (BMW) आणि मर्सिडीज-बेंझ (Mercedes-Benz) सारख्या प्रमुख जर्मन कंपन्या देखील प्रगत हेडलाइट्स विकसित करत आहेत. तथापि, चिनी कंपन्या या हेडलाइट्समध्ये अधिक नवीन आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये जोडून आघाडीवर असल्याचे दिसते.

एक वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

अहवालानुसार, या प्रकारच्या प्रगत प्रकाश तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ २०२५ पर्यंत अंदाजे १.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि येत्या काही वर्षांत ती दुप्पट होऊ शकते. असे स्मार्ट तंत्रज्ञान भविष्यात सर्वसामान्य होऊ शकते.

गाडीच्या आत सिनेमासारखा अनुभव उपलब्ध

तंत्रज्ञान कंपन्या गाडीमध्ये चित्रपटगृहासारखा अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे गाडीच्या आत स्क्रीनवर चित्रपट दाखवणे शक्य होते, जे विशेषतः मागच्या सीटवर बसलेल्या प्रवाशांसाठी उपयुक्त आहे. हे तंत्रज्ञान रोमांचक असले तरी, त्यामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात.

Delhi ECC Tax: सावधान! राजधानीत प्रवेश करणे झाले महाग, या वाहनांवर वाढला पॉल्युशन टॅक्स, काय आहेत नवे दर?[[[[[[[‘

 

Web Title: Car headlights show movies chinese car technology stelato s9 headlights projector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?
1

Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा
2

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित
3

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट
4

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM