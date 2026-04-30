Car Headlights Show Movies : आता गाड्यांच्या हेडलाईटमध्ये दिसणार चित्रपट! जाणून घ्या चीनी कार्सचा नवा कमाल

Car Headlights Show Movies News Marathi : आजकाल ऑटोमोबाईल उद्योग झपाट्याने बदलत आहे. पूर्वी गाड्या केवळ लोकांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जात होत्या, पण आता त्या मनोरंजन आणि उच्च-तंत्रज्ञान वैशिष्ट्यांचे केंद्र बनल्या आहेत. विशेषतः चिनी कार कंपन्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाने जगाला आश्चर्यचकित करत आहेत. एक काळ होता जेव्हा अमेरिकेत ड्राइव्ह-इन थिएटर्स खूप लोकप्रिय होते, जिथे लोक आपल्या कारमध्ये बसून मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहत असत. आता, तोच अनुभव चिनी गाड्यांच्या रूपात एका नवीन आणि आधुनिक स्वरूपात परत येत आहे, पण यावेळी थेट कारच्या हेडलाइट्समधून. चला तर मग, चिनी गाड्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेऊया.
‘स्टेलाटो एस९’ (Selato S9) या नवीन चिनी सेडानमध्ये असे हेडलाइट्स आहेत जे केवळ रस्ता प्रकाशितच करत नाहीत, तर त्यावर चित्रपटही प्रक्षेपित करतात. हे हेडलाइट्स विशेष २-मेगापिक्सेल तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, ज्यामुळे ते भिंतीवर किंवा पडद्यावर १०० इंचांपर्यंतचा व्हिडिओ प्रक्षेपित करू शकतात. याचा अर्थ, तुम्ही तुमची कार कुठेही पार्क केली असली तरी आता चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकता.
हे स्मार्ट हेडलाइट्स केवळ चित्रपट दाखवण्यासाठीच नाहीत, तर ते सुरक्षेसाठीही खूप उपयुक्त आहेत. ते रस्त्यावरील पादचारी मार्ग (क्रॉसवॉक्स) दाखवू शकतात आणि मार्गदर्शनासाठी जमिनीवर दिशादर्शक बाण प्रक्षेपित करू शकतात. यामुळे वाहन चालवणे अधिक सुरक्षित आणि सोपे होते.
चीनची ऑटोमोबाईल बाजारपेठ अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. येथील कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सतत नवीन आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये सादर करत आहेत. यामुळेच कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वेगाने प्रगती करत आहेत. एका ऑटो कंपनीचे प्रमुख जॉन झांग यांच्या मते, अशी वैशिष्ट्ये ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत आणि कारची विक्री वाढविण्यात मदत करत आहेत. बीएमडब्ल्यू (BMW) आणि मर्सिडीज-बेंझ (Mercedes-Benz) सारख्या प्रमुख जर्मन कंपन्या देखील प्रगत हेडलाइट्स विकसित करत आहेत. तथापि, चिनी कंपन्या या हेडलाइट्समध्ये अधिक नवीन आणि अद्वितीय वैशिष्ट्ये जोडून आघाडीवर असल्याचे दिसते.
अहवालानुसार, या प्रकारच्या प्रगत प्रकाश तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ २०२५ पर्यंत अंदाजे १.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि येत्या काही वर्षांत ती दुप्पट होऊ शकते. असे स्मार्ट तंत्रज्ञान भविष्यात सर्वसामान्य होऊ शकते.
तंत्रज्ञान कंपन्या गाडीमध्ये चित्रपटगृहासारखा अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे गाडीच्या आत स्क्रीनवर चित्रपट दाखवणे शक्य होते, जे विशेषतः मागच्या सीटवर बसलेल्या प्रवाशांसाठी उपयुक्त आहे. हे तंत्रज्ञान रोमांचक असले तरी, त्यामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात.
