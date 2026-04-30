जबरदस्तीने तरुणाला गाडीत कोंबल, हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेलं अन्...; बारामतीतील संतापजनक प्रकार

बारामती : एका भोंदू बाबाने आई-वडिलांची फसवणूक केल्याने या भोंदू बाबाचे बिंग फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बारामती तालुक्यातील माळेगाव बुद्रुक येथील २३ वर्षीय प्रतिक धंगेकर या तरुणाचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, संबंधित आरोपी पिंटू धुमाळ (रा कोऱ्हाळे ता. बारामती) याला पोलिसांनी अटकही केली आहे.
प्रतिक धंगेकर हा पुण्यात नोकरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो, त्याच्या आई-वडिलांची फसवणूक भोंदूगिरीच्या माध्यमातून पिंटू धुमाळ याने केली होती, या पार्श्वभूमीवर २४ एप्रिल रोजी दुपारी बारामतीतील रिलायन्स मॉल परिसरात असताना आरोपींनी कारमधून येत त्याला जबरदस्तीने गाडीत बसवले. धंगेकरचे दोन्ही मोबाईल काढून घेत मारहाण करण्यात आली. तांदुळवाडी रोडवरील एका हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेऊन आरोपींनी त्याला लाकडी दांडक्यांनी व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
यावेळी ‘पिंटू धुमाळ याच्या पाया पडून माफी माग’ असा दबाव टाकत व्हिडिओ शूट करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तसेच, आरोपींनी त्याच्या खिशातील १५,३०० रुपये जबरदस्तीने काढून घेतल्याचा आरोप आहे. मारहाणीदरम्यान त्याचे घड्याळही तुटून पडले असून, ते आरोपींनी उचलून घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. गंभीर मारहाण करून आरोपींनी त्याला रस्त्यावर सोडून दिले. तसेच, पोलीसांत तक्रार दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली. तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल आहे.
या प्रकरणी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ, भारत मोहीते, अक्षय सोनवणे, अधिराज मोरे व इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात अपहरण करून मारहाण करणे आणि जबरीने वस्तू काढून घेण्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एक आरोपीला अटक करण्यात आले असून, अटक आरोपी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अमोल कदम आणि पोलीस जवान दादा दराडे करत आहेत.
फुरसुंगीत ऐन गर्दीच्यावेळी खुनाचा थरार
पुर्ववैमन्यासातून घडलेल्या रक्तरंजित घटनेने पुणे शहर पुन्हा हादरले असून, फुरसुंगीत ऐन गर्दीच्या वेळीच सहा जणांच्या टोळक्याने भर रस्त्यात एका तरुणाचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या खूनाच्या थरारानंतर परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली होती. तर, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणाला पाहण्यासाठी बघ्यांनी गर्दी केली होती. स्थानिक तरुणांमधील वादविवाद व वर्चस्वातून हा प्रकार घडला असल्याची माहिती आहे.