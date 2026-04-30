Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Of Beating A Young Man Has Taken Place In Baramati Taluka

जबरदस्तीने तरुणाला गाडीत कोंबल, हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेलं अन्…; बारामतीतील संतापजनक प्रकार

बारामती तालुक्यातील माळेगाव बुद्रुक येथील २३ वर्षीय प्रतिक धंगेकर या तरुणाचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:47 PM
जबरदस्तीने तरुणाला गाडीत कोंबल, हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेलं अन्...; बारामतीतील संतापजनक प्रकार

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

बारामती : एका भोंदू बाबाने आई-वडिलांची फसवणूक केल्याने या भोंदू बाबाचे बिंग फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बारामती तालुक्यातील माळेगाव बुद्रुक येथील २३ वर्षीय प्रतिक धंगेकर या तरुणाचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, संबंधित आरोपी पिंटू धुमाळ (रा कोऱ्हाळे ता. बारामती) याला पोलिसांनी अटकही केली आहे.

प्रतिक धंगेकर हा पुण्यात नोकरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो, त्याच्या आई-वडिलांची फसवणूक भोंदूगिरीच्या माध्यमातून पिंटू धुमाळ याने केली होती, या पार्श्वभूमीवर २४ एप्रिल रोजी दुपारी बारामतीतील रिलायन्स मॉल परिसरात असताना आरोपींनी कारमधून येत त्याला जबरदस्तीने गाडीत बसवले. धंगेकरचे दोन्ही मोबाईल काढून घेत मारहाण करण्यात आली. तांदुळवाडी रोडवरील एका हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेऊन आरोपींनी त्याला लाकडी दांडक्यांनी व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

यावेळी ‘पिंटू धुमाळ याच्या पाया पडून माफी माग’ असा दबाव टाकत व्हिडिओ शूट करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तसेच, आरोपींनी त्याच्या खिशातील १५,३०० रुपये जबरदस्तीने काढून घेतल्याचा आरोप आहे. मारहाणीदरम्यान त्याचे घड्याळही तुटून पडले असून, ते आरोपींनी उचलून घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. गंभीर मारहाण करून आरोपींनी त्याला रस्त्यावर सोडून दिले. तसेच, पोलीसांत तक्रार दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली. तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल आहे.

या प्रकरणी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ, भारत मोहीते, अक्षय सोनवणे, अधिराज मोरे व इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात अपहरण करून मारहाण करणे आणि जबरीने वस्तू काढून घेण्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एक आरोपीला अटक करण्यात आले असून, अटक आरोपी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अमोल कदम आणि पोलीस जवान दादा दराडे करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : धक्कादायक! जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्याकडून विवाहित महिलेवर अत्याचार; अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल

फुरसुंगीत ऐन गर्दीच्यावेळी खुनाचा थरार

पुर्ववैमन्यासातून घडलेल्या रक्तरंजित घटनेने पुणे शहर पुन्हा हादरले असून, फुरसुंगीत ऐन गर्दीच्या वेळीच सहा जणांच्या टोळक्याने भर रस्त्यात एका तरुणाचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या खूनाच्या थरारानंतर परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली होती. तर, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणाला पाहण्यासाठी बघ्यांनी गर्दी केली होती. स्थानिक तरुणांमधील वादविवाद व वर्चस्वातून हा प्रकार घडला असल्याची माहिती आहे.

Web Title: An incident of beating a young man has taken place in baramati taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 04:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

येरवडा कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी पळाला; जेवून येतो म्हणून गेला अन्…
1

येरवडा कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कैदी पळाला; जेवून येतो म्हणून गेला अन्…

दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं
2

दुसऱ्या लग्नाला विरोध; संतापलेल्या माजी सैनिक वडिलांनी मुलावर झाडली गोळी, नंतर स्वतःलाही संपवलं

Pune Crime : धारधार हत्याराने सपासप वार करून तरुणाचा खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर
3

Pune Crime : धारधार हत्याराने सपासप वार करून तरुणाचा खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !
4

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Police: स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत ‘संदीप’ नावाचे ‘आशिर्वाद’ कोणाचे? गुन्हे शाखेच्या कारवाईने पोलिस दलात खळबळ

Pune Police: स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत ‘संदीप’ नावाचे ‘आशिर्वाद’ कोणाचे? गुन्हे शाखेच्या कारवाईने पोलिस दलात खळबळ

May 13, 2026 | 05:00 PM
Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

May 13, 2026 | 04:50 PM
NCP Politics: ‘आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?’; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ

NCP Politics: ‘आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?’; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ

May 13, 2026 | 04:44 PM
IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड

IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड

May 13, 2026 | 04:42 PM
Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर

Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर

May 13, 2026 | 04:41 PM
Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

May 13, 2026 | 04:38 PM
CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 13, 2026 | 04:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM