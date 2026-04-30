Rupee vs Dollar: रुपयात ऐतिहासिक घसरण! डॉलरसमोर 95.27 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला

Indian Rupee Crash: डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मोठी घसरण झाली असून तो 95.27 प्रति डॉलर या आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. परकीय चलन बाजारात वाढलेल्या दबावामुळे आणि आर्थिक घटकांमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:00 PM
रुपयात ऐतिहासिक घसरण! डॉलरसमोर 95.27 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला (फोटो सौजन्य- Chatgpt)

Indian Rupee Crash News Marathi : आज, ३० एप्रिल रोजी, बाजार उघडताच रुपया पुन्हा एकदा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९५ च्या पातळीखाली घसरला. आज रुपया प्रति डॉलर ९५.२१ च्या जवळपास पोहोचला. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरच्या प्रचंड मागणीमुळे रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

गुरुवारी, रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९४.८४ च्या मागील बंद भावापेक्षा ०.२% घसरून प्रति डॉलर ९५.०२ वर उघडला होता. त्यानंतर, तो डॉलरच्या तुलनेत ९५.२७ च्या नव्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला, जी मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रति डॉलर ९५.२२ च्या मागील विक्रमी नीचांकी पातळीपेक्षाही खाली होती.

रुपयाने डॉलरसमोर शरणागती का पत्करली?

आज चलनाचे कमकुवत होणे हे प्रामुख्याने तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळे आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स प्रति बॅरल १२२ डॉलरच्या वर व्यवहार करत आहेत, जी तीन वर्षांहून अधिक काळातील सर्वोच्च पातळी आहे. दरम्यान, अमेरिकेचा बेंचमार्क, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, देखील प्रति बॅरल सुमारे ११० डॉलरच्या उच्च दराने व्यवहार करत आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांचा मोठा भाग आयात करत असल्याने, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे डॉलरची गरज वाढते. परिणामी, तेल कंपन्या अधिक डॉलर खरेदी करतील, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढेल आणि रुपया कमकुवत होईल.

परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी विक्री हे देखील याचे एक प्रमुख कारण आहे. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे, जागतिक गुंतवणूकदार भारतासारख्या जोखमीच्या बाजारपेठांमधून पैसे काढून घेत आहेत आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन डॉलरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. यामुळे डॉलर मजबूत होत आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मर्यादित भूमिका हे देखील या घसरणीचे एक प्रमुख कारण आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआय परकीय चलन साठ्यात हस्तक्षेप करत असली तरी, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मजबूत डॉलर यांसारख्या जागतिक घटकांसमोर तिचे प्रयत्न अयशस्वी ठरत आहेत.

भारतावरील परिणाम

वाढत्या डॉलरमुळे परदेशात शिक्षण घेण्यापासून ते प्रवास करण्यापर्यंत सर्व काही महाग होईल, कारण तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपसारख्या इतर आयात केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू देखील महाग होतील. कमकुवत रुपयामुळे तेल कंपन्यांचा खर्च आणखी वाढेल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाच्या किमती वाढण्याचीही शक्यता आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 01:00 PM

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

May 16, 2026 | 02:40 PM
May 16, 2026 | 02:40 PM
May 16, 2026 | 02:28 PM
May 16, 2026 | 02:25 PM
May 16, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 02:10 PM
May 16, 2026 | 02:08 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM