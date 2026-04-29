NAVI MUMBAI : ड्रग्स विक्रेत्या महिलेच्या बेकायदेशीर घरावर सिडकोने चालवला बुलडोझर

नवी मुंबईत ड्रग्स प्रकरणातील आरोपी महिलेच्या बेकायदेशीर मालमत्तेवर सिडको प्रशासनाने बुलडोझर चालवला आहे. या कारवाईवेळी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. या कारवाईमुळे ड्रग्स माफियांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांनी ड्रग्सविरोधी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
