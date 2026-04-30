Salman Khan : सलमान खानची यशोगाथा काही अचानक नाही; वडील सलीम खान यांनी आधीच वर्तवली होती भविष्यवाणी

सलीम खान यांना नेहमी वाटायचे की, केवळ चित्रपटांपुरतेच नव्हे तर आयुष्यातील विविध अनुभवांमधून माणूस घडतो. त्यामुळे त्यांनी सलमानला शिक्षण पूर्ण करण्यास, महाविद्यालयीन जीवन अनुभवण्यास आणि विविध लोकांशी संवाद साधण्यास प्रोत्साहित केले. “रोज कॉलेजला जाणे, मित्रांशी गाठीभेटी, लोकांशी संवाद ही देखील एक महत्त्वाची शिक्षणप्रक्रिया आहे,” असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या मते, हे अनुभवच एखाद्या कलाकाराला अधिक समृद्ध बनवतात.
मात्र, सलमान खान यांचा पहिला चित्रपट पाहिल्यानंतर सलीम खान यांचा विश्वास आणखी पक्का झाला. त्यांनी सांगितले की, “पहिल्याच चित्रपटात मला जाणवले की त्याच्यात शंभर टक्के स्टार होण्यासाठी लागणारे सर्व गुण आहेत.” त्या क्षणापासून त्यांना खात्री झाली की सलमान एक दिवस मोठे सुपरस्टार बनतील.
आजच्या घडीला Salman Khan हे केवळ अभिनेता नसून एक ब्रँड बनले आहेत. बॉक्स ऑफिसवरील त्यांची पकड, प्रचंड चाहतावर्ग आणि प्रत्येक चित्रपटाला मिळणारा प्रतिसाद यामुळे ते आजही इंडस्ट्रीत अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्या यशामागे केवळ मेहनतच नाही, तर योग्य मार्गदर्शन आणि दूरदृष्टी असलेले कुटुंबही तितकेच महत्त्वाचे ठरले आहे.