Salman Khan : सलमान खानची यशोगाथा काही अचानक नाही; वडील सलीम खान यांनी आधीच वर्तवली होती भविष्यवाणी

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार Salman Khan यांची यशोगाथा अचानक नाही, तर वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासंदर्भात भाकीत वडील Salim Khan यांनी आधीच केले होते.

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • केवळ चित्रपटांपुरतेच नव्हे तर आयुष्यातील विविध अनुभवांमधून माणूस घडतो
  • पहिला चित्रपट पाहिल्यानंतर सलीम खान यांचा विश्वास आणखी पक्का झाला
  • Salman Khan हे केवळ अभिनेता नसून एक ब्रँड बनले आहेत
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार Salman Khan यांची यशोगाथा अचानक घडलेली नाही, तर त्यामागे वर्षानुवर्षांचा प्रवास आणि मजबूत पायाभूत तयारी आहे. आज ज्या स्टारडमपर्यंत ते पोहोचले आहेत, त्याची चाहूल त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातच लागली होती. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या उज्ज्वल भविष्यासंदर्भात भाकीत इतर कुणी नव्हे तर त्यांचे वडील आणि दिग्गज लेखक Salim Khan यांनी आधीच वर्तवले होते. सध्या सलीम खान यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून, त्यात त्यांनी मुलगा सलमानच्या क्षमतेवर व्यक्त केलेला विश्वास स्पष्ट दिसतो. त्या काळात सलमान अजून इंडस्ट्रीत स्थिरावले नव्हते, मात्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असलेली चमक सलीम खान यांनी ओळखली होती.

सलीम खान यांना नेहमी वाटायचे की, केवळ चित्रपटांपुरतेच नव्हे तर आयुष्यातील विविध अनुभवांमधून माणूस घडतो. त्यामुळे त्यांनी सलमानला शिक्षण पूर्ण करण्यास, महाविद्यालयीन जीवन अनुभवण्यास आणि विविध लोकांशी संवाद साधण्यास प्रोत्साहित केले. “रोज कॉलेजला जाणे, मित्रांशी गाठीभेटी, लोकांशी संवाद ही देखील एक महत्त्वाची शिक्षणप्रक्रिया आहे,” असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या मते, हे अनुभवच एखाद्या कलाकाराला अधिक समृद्ध बनवतात.

मात्र, सलमान खान यांचा पहिला चित्रपट पाहिल्यानंतर सलीम खान यांचा विश्वास आणखी पक्का झाला. त्यांनी सांगितले की, “पहिल्याच चित्रपटात मला जाणवले की त्याच्यात शंभर टक्के स्टार होण्यासाठी लागणारे सर्व गुण आहेत.” त्या क्षणापासून त्यांना खात्री झाली की सलमान एक दिवस मोठे सुपरस्टार बनतील.

आजच्या घडीला Salman Khan हे केवळ अभिनेता नसून एक ब्रँड बनले आहेत. बॉक्स ऑफिसवरील त्यांची पकड, प्रचंड चाहतावर्ग आणि प्रत्येक चित्रपटाला मिळणारा प्रतिसाद यामुळे ते आजही इंडस्ट्रीत अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्या यशामागे केवळ मेहनतच नाही, तर योग्य मार्गदर्शन आणि दूरदृष्टी असलेले कुटुंबही तितकेच महत्त्वाचे ठरले आहे.

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
May 14, 2026 | 01:15 PM
May 14, 2026 | 01:12 PM
May 14, 2026 | 01:10 PM
May 14, 2026 | 01:04 PM
May 14, 2026 | 12:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
