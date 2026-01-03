Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Pm Kisan Yojana 22nd Installment Farmers Will Get 2000 Rupees Before Budget 2026 Details To Know

PM Kisan Yojana: नव्या वर्षात ‘या’ दिवशी मिळणार शेतकऱ्यांना गिफ्ट, खात्यात जमा होणार पूर्ण 2000 रूपये

पंतप्रधान किसान योजनेचा २२ वा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी नवीन वर्षाची भेट ठरेल. २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांना तीन हप्ते मिळाले आहेत: १९ वा, २० वा आणि २१ वा. ही प्रतीक्षा नव्या वर्षात कधी संपणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:08 PM
PM किसान योजना २२ वा हफ्ता कधी मिळणार (फोटो सौजन्य - iStock)

PM किसान योजना २२ वा हफ्ता कधी मिळणार (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • पीएम किसान योजनेचा २२ वा हफ्ता कधी मिळणार 
  • नव्या वर्षात शेतकरी होणार खूष?
  • तारीख जाहीर?
शेतकरी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारने अद्याप पंतप्रधान किसान योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, सरकार अर्थसंकल्पात या योजनेबाबत मोठी घोषणा करू शकते अशी अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राबाबत अनेक मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. नवीन योजनांची घोषणा देखील होऊ शकते आणि विद्यमान योजनांसाठी अर्थसंकल्पात वाढ होऊ शकते. जर पंतप्रधान किसान योजनेचे बजेट वाढवले ​​तर शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान योजनेसाठी ६३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जर ही रक्कम वाढवली तर या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कमही वाढू शकते.

प्रधानमंत्री किसान योजनेचा २२ वा हप्ता कधी जाहीर होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथून पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता जारी केला. तेव्हापासून शेतकरी २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. सरकार फेब्रुवारीमध्ये हा हप्ता जारी करू शकते असे वृत्त आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल. त्यामुळे, बजेटनंतर, २८ फेब्रुवारीच्या सुमारास हा हप्ता जारी होण्याची अपेक्षा आहे.

PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजनेबद्दल महत्त्वपूर्ण अपडेट, तीन हप्ते मिळाले नसतील तर असा करा अर्ज, मिळेल पूर्ण परतावा

दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांची मदत

पीएम किसान योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार दरवर्षी ६,००० रुपयांचे तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करते. पीएम किसान योजनेसाठी वाटप केलेली रक्कम वार्षिक अर्थसंकल्पात निश्चित केली जाते. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किती पैसे दिले जातील हे अर्थसंकल्पात दर्शविले आहे.

आता २१ हप्ते आले आहेत

पीएम किसान योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन वेळा २००० रुपये दिले जातात, म्हणजेच एकूण ६००० रुपये दरवर्षी मिळतात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. हा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कोइम्बतूर येथून जारी करण्यात आला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिकरित्या जारी केला. या हप्त्याचा फायदा ९ कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना झाला.

PM Kisan योजनेतून महाराष्ट्रातील अडीच लाख शेतकऱ्यांना वगळले..; यादीत तुमचे नाव असे चेक करा ?

शेतकऱ्यांनी हे काम पूर्ण करावे

जर तुम्ही पंतप्रधान किसान योजनेत नोंदणीकृत असाल आणि तुमचे हप्ते मिळवायचे असतील, तर तुम्हाला डीबीटी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. असे न केल्यास तुमचा हप्ता विलंबित होऊ शकतो. सरकार डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करते. म्हणून, तुमच्या बँकेच्या शाखेला भेट द्या आणि तुमचा हप्ता विलंबित होऊ नये म्हणून तुमच्या खात्यातील डीबीटी पर्याय सक्रिय करा.

Web Title: Pm kisan yojana 22nd installment farmers will get 2000 rupees before budget 2026 details to know

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Kisan Yojana: २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पीएम किसान योजनेचा हप्ता येईल का? जाणून घ्या एका क्लिकवर 
1

PM Kisan Yojana: २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पीएम किसान योजनेचा हप्ता येईल का? जाणून घ्या एका क्लिकवर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM
काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 09:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM