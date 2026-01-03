PM Kisan Yojana: नव्या वर्षात ‘या’ दिवशी मिळणार शेतकऱ्यांना गिफ्ट, खात्यात जमा होणार पूर्ण 2000 रूपये

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राबाबत अनेक मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. नवीन योजनांची घोषणा देखील होऊ शकते आणि विद्यमान योजनांसाठी अर्थसंकल्पात वाढ होऊ शकते. जर पंतप्रधान किसान योजनेचे बजेट वाढवले तर शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान योजनेसाठी ६३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जर ही रक्कम वाढवली तर या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची रक्कमही वाढू शकते.
प्रधानमंत्री किसान योजनेचा २२ वा हप्ता कधी जाहीर होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथून पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता जारी केला. तेव्हापासून शेतकरी २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. सरकार फेब्रुवारीमध्ये हा हप्ता जारी करू शकते असे वृत्त आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल. त्यामुळे, बजेटनंतर, २८ फेब्रुवारीच्या सुमारास हा हप्ता जारी होण्याची अपेक्षा आहे.
दरवर्षी शेतकऱ्यांना ६,००० रुपयांची मदत
पीएम किसान योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार दरवर्षी ६,००० रुपयांचे तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करते. पीएम किसान योजनेसाठी वाटप केलेली रक्कम वार्षिक अर्थसंकल्पात निश्चित केली जाते. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किती पैसे दिले जातील हे अर्थसंकल्पात दर्शविले आहे.
आता २१ हप्ते आले आहेत
पीएम किसान योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन वेळा २००० रुपये दिले जातात, म्हणजेच एकूण ६००० रुपये दरवर्षी मिळतात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. हा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कोइम्बतूर येथून जारी करण्यात आला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिकरित्या जारी केला. या हप्त्याचा फायदा ९ कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना झाला.
शेतकऱ्यांनी हे काम पूर्ण करावे
जर तुम्ही पंतप्रधान किसान योजनेत नोंदणीकृत असाल आणि तुमचे हप्ते मिळवायचे असतील, तर तुम्हाला डीबीटी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. असे न केल्यास तुमचा हप्ता विलंबित होऊ शकतो. सरकार डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करते. म्हणून, तुमच्या बँकेच्या शाखेला भेट द्या आणि तुमचा हप्ता विलंबित होऊ नये म्हणून तुमच्या खात्यातील डीबीटी पर्याय सक्रिय करा.