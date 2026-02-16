PM Kisan Samman Nidhi: शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा शिगेला! कधी येणार PM किसानचा २२वा हप्ता? त्याआधी ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण करा

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार होळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना २२ वा हप्ता भेट देऊ शकते. हा हप्ता २४ फेब्रुवारी २०२६ नंतर कधीही मिळू शकेल असा अंदाज आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, जुना पॅटर्न आणि सणाची वेळ लक्षात घेता, असे मानले जाते की सरकार होळीपूर्वी रक्कम हस्तांतरित करू शकते.
TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर
यावेळी, हप्त्याबाबतची विशेष चर्चा ४,००० च्या रकमेबद्दल आहे. साधारणपणे, प्रत्येक शेतकऱ्याला पीएम किसान योजनेअंतर्गत २,००० मिळतात, परंतु यावेळी, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४,००० ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. हे अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे मागील हप्ते तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे थांबले होते. ज्या शेतकऱ्यांना २१ वा हप्ता मिळाला नाही आणि त्यांनी त्यांच्या कमतरता दूर केल्या आहेत त्यांना मागील आणि चालू हप्ते एकाच वेळी मिळतील, म्हणजेच ४,००० थेट त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले जातील. सामान्य परिस्थितीत असलेल्या इतर शेतकऱ्यांना फक्त २,००० मिळतील.
जर शेतकऱ्यांना त्यांचा हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खात्यात पोहोचवायचा असेल, तर त्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केला पाहिजे. सरकारने ई-केवायसीशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जाणार नाहीत असे स्पष्ट नमूद केले आहे. योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. जर अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केला नसेल, तर तो त्वरित पीएम किसान पोर्टलवरील ओटीपीद्वारे किंवा जवळच्या सीएससी केंद्राला भेट देऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने पूर्ण करू शकतात.
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर
ई-केवायसी पूर्ण नसेल तर अडचण
तुमचा हप्ता जारी करण्यापूर्वी, तुमचे नाव यादीत आहे की नाही आणि तुमची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही हे तपासणे महत्वाचे आहे. यासाठी खालील प्रक्रिया करा.