PM Kisan Samman Nidhi: शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा शिगेला! कधी येणार PM किसानचा २२वा हप्ता? त्याआधी ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण करा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२वा हप्ता कधी मिळेल याकडे देशभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. त्यातच लवकरच २२वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी सरकारची ही 'अट' पूर्ण करावी लागेल.

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:16 AM
  • PM किसान २२वा हप्ता अपडेट
  • काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार थेट ४००० रु. 
  • २२व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य
PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) ही भारत सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक आहे, जी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देते. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना वर्षातून तीन वेळा २,००० चे अनुदान मिळते, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे लहान शेतीचे खर्च भागवण्यास मदत होते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण २१ हप्ते जारी करण्यात आले आहेत आणि आता शेतकरी २२ व्या हप्त्याकडे लक्ष देत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार होळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना २२ वा हप्ता भेट देऊ शकते. हा हप्ता २४ फेब्रुवारी २०२६ नंतर कधीही मिळू शकेल असा अंदाज आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, जुना पॅटर्न आणि सणाची वेळ लक्षात घेता, असे मानले जाते की सरकार होळीपूर्वी रक्कम हस्तांतरित करू शकते.

यावेळी, हप्त्याबाबतची विशेष चर्चा ४,००० च्या रकमेबद्दल आहे. साधारणपणे, प्रत्येक शेतकऱ्याला पीएम किसान योजनेअंतर्गत २,००० मिळतात, परंतु यावेळी, अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४,००० ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. हे अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे मागील हप्ते तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे थांबले होते. ज्या शेतकऱ्यांना २१ वा हप्ता मिळाला नाही आणि त्यांनी त्यांच्या कमतरता दूर केल्या आहेत त्यांना मागील आणि चालू हप्ते एकाच वेळी मिळतील, म्हणजेच ४,००० थेट त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले जातील. सामान्य परिस्थितीत असलेल्या इतर शेतकऱ्यांना फक्त २,००० मिळतील.

जर शेतकऱ्यांना त्यांचा हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खात्यात पोहोचवायचा असेल, तर त्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केला पाहिजे. सरकारने ई-केवायसीशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जाणार नाहीत असे स्पष्ट नमूद केले आहे. योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. जर अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केला नसेल, तर तो त्वरित पीएम किसान पोर्टलवरील ओटीपीद्वारे किंवा जवळच्या सीएससी केंद्राला भेट देऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने पूर्ण करू शकतात.

ई-केवायसी पूर्ण नसेल तर अडचण

तुमचा हप्ता जारी करण्यापूर्वी, तुमचे नाव यादीत आहे की नाही आणि तुमची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही हे तपासणे महत्वाचे आहे. यासाठी खालील प्रक्रिया करा.

  • प्रथम, pmkisan.gov.in वर जा.
  • होमपेजच्या उजव्या बाजूला, तुम्हाला “तुमची स्थिती जाणून घ्या” हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा.
  • तुमचा नोंदणी क्रमांक टाकल्यावर स्क्रीनवर प्रदर्शित होणारा कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा.
  • त्यानंतर, ‘डेटा मिळवा’ वर क्लिक करा आणि तुमची संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
अशा प्रकारे, तुम्ही तुमची स्थिती सहजपणे तपासू शकता आणि वेळेवर कोणत्याही समस्या सोडवू शकता.

Published On: Feb 16, 2026 | 11:16 AM

