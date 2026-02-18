Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PM Kisan 22nd Installment: २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत येणार? करोडो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार; पाहा काय आहे ताजी अपडेट

केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. हा हप्ता फेब्रुवारीमध्ये जारी होईल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 07:19 PM
PM Kisan 22nd Installment: २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत येणार? (Photo Credit- X)

  • २२ वा हप्ता फेब्रुवारीत येणार?
  • करोडो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार
  • पाहा काय आहे ताजी अपडेट
PM Kisan 22nd Installment News: देशभरातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹६,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. हा हप्ता फेब्रुवारीमध्ये जारी होईल का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सरकारकडून ₹२,००० च्या पुढील हप्त्याच्या तारखेबाबत नवीन माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. पुढील हप्ता २५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर जारी केला जाऊ शकतो अशी चर्चा आहे.

२२ वा हप्ता कधी जारी केला जाईल?

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने अद्याप २२ व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. तथापि, असा अंदाज आहे की हा हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मार्च २०२६ च्या सुरुवातीला जारी केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घ्यावे की २१ वा हप्ता यापूर्वी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आला होता. निर्धारित कालावधी लक्षात घेता पुढील हप्ता लवकरच जारी केला जाऊ शकतो असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना हप्ता मिळविण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून त्यांचे ई-केवायसी, बँक खाते आणि आधार लिंकिंग स्थिती आगाऊ तपासण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी का आवश्यक आहे?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि फसव्या लाभार्थ्यांना दूर करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा पुढील हप्ता मिळण्यास विलंब किंवा विलंब होऊ शकतो. म्हणून, त्यांचे केवायसी वेळेवर अपडेट करणे अत्यंत महत्वाचे आहे जेणेकरून ₹२,००० चा हप्ता कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.

ई-केवायसी कसे पूर्ण करावे?

ई-केवायसी प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे आणि ती ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे पूर्ण करता येते:

ऑनलाइन पद्धत

  • अधिकृत पीएम किसान वेबसाइटला भेट द्या.
  • ‘ई-केवायसी’ पर्यायावर क्लिक करा.
  • तुमचा आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
  • पडताळणी करण्यासाठी तुमच्या आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबरवर प्राप्त झालेला ओटीपी प्रविष्ट करा.
ऑफलाइन पद्धत

जर ओटीपीद्वारे पडताळणी शक्य नसेल, तर शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ला भेट देऊ शकतात आणि बायोमेट्रिक्सद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये विभागली जाते, म्हणजेच ₹२,००० दर चार महिन्यांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात.

