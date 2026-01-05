Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

RBI जगात ७व्या स्थानी! यूरोपियन सेंट्रल बँक अव्वल, तर भारतीय बँकेकडे ९११.४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता

BIS ने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एकूण मालमत्तेनुसार जगातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल बँकांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये युरोपियन सेंट्रल बँक ऑफ द युरो एरिया अव्वल स्थानी आहे तर भारतीय बँकेकडे ९११.४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:14 PM
RBI

RBI जगात ७व्या स्थानी! यूरोपियन सेंट्रल बँक अव्वल, तर भारतीय बँकेकडे ९११.४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी, जगातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल बँकांच्या बॅलन्स शीटमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की सततच्या चलनवाढीच्या दबावांना आणि आर्थिक आणि राजकीय अनिश्चिततेला तसेच भू-राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेला न जुमानता, ते जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवतात. दरम्यान, बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) ने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एकूण मालमत्तेनुसार जगातील सर्वात मोठ्या सेंट्रल बँकांची यादी जाहीर केली.

भारतीय शेअर बाजार नव्या उंचीवर, गाठला कळस; रेकॉर्डब्रेक आकड्यांवर उघडले NIFTY

सरकारे आणि सेंट्रल बँकांनंतर, बँका कदाचित सर्वात महत्वाच्या मालमत्ता असलेल्या एकमेव संस्था आहेत. तुम्हाला जगातील सर्वांत मोठ्या बँकेबद्दल माहिती आहे का? तुम्हाला कल्पना आहे का की तिच्याकडे किती पैसे आणि मालमत्ता आहेत? आम्ही तुम्हाला जगातील सर्वात श्रीमंत बँकेबद्दल सांगणार आहोत, ज्याकडे इतकी संपत्ती आहे की ती पाकिस्तानसारखे दोन किंवा तीन देश स्वतःहून खरेदी करू शकते.

उदयोन्मुख बाजारपेठा देखील लक्षणीय प्रगती करत आहेत

युरोपियन सेंट्रल बँक ऑफ द युरो एरियाची ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत एकूण मालमत्ता ४७.१३ ट्रिलियन आहे, सर्वाधिक आहे. त्यानंतर पीपल्स बँक ऑफ चायना आहे, ज्याची एकूण मालमत्ता ९६.६२ ट्रिलियन आहे आणि युनायटेड स्टेट्स फेडरल रिझर्व्ह आहे, ज्याची एकूण मालमत्ता $६.५९ ट्रिलियन आहे. या तीन केंद्रीय बँकांकडे जगातील सर्व केंद्रीय बँकांपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम आहे, जी जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी केलेल्या प्रचंड संपत्तीचे प्रतिबिंब आहे.

कमी लोकसंख्या असूनही, स्वित्झर्लंड १.१ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्तेसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. सर्वांत मोठ्या मालमत्तेसह मध्यवर्ती बँकांच्या यादीत विकसित अर्थव्यवस्थांचे वर्चस्व आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठा देखील लक्षणीय प्रगती करत आहेत. त्यापैकी, भारतीय रिझर्व्ह बँक अंदाजे ४९११ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मालमत्तेसह जागतिक स्तरावर सातव्या क्रमांकावर आहे. ब्राझीलचा क्रमांक लागतो, ज्याची एकूण मालमत्ता ६८९८ अब्ज डॉलर्स आहे.

आर्थिक त्सनामीमध्येही पैसा वाया जाणार नाही

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेबद्दल एक अतिशय सकारात्मक आणि दिलासादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आरबीआयच्या अलीकडील ताण चाचणीच्या निकालांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की भारतीय बँका गेल्या दशकाहून अधिक काळातील त्यांच्या सर्वांत मजबूत स्थितीत पोहोचल्या आहेत. त्या आता कोणत्याही प्रकारच्या धक्क्याला तोंड देण्यास सक्षम आहेत. आरबीआयच्या “वित्तीय स्थिरता अहवाल (डिसेंबर २०२५) नुसार, येत्या काही वर्षांत बैंकांच्या एनपीएमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.२% वर असलेले एकूण एनपीए मार्च २०२७ पर्यंत १.९% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे, जे अनेक वर्षांमधील सर्वात कमी पातळी आहे. आरबीआय वेळोवेळी बँकांवर ताण चाचण्या घेते. देशाची अर्थव्यवस्था खूप वाईट टप्यातून गेल्यास, चलनवाढ अचानक वाढल्यास किंवा विकास दर घसरल्यास बैंकांवर होणा-या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ही एक प्रकारची अग्नि चाचणी” आहे. अहवालातील निष्कर्ष असे दर्शवितात की अत्यंत ताणतणावातही, कोणतीही भारतीय बैंक अपयशी ठरणार नाही. सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांकडे पुरेसे भांडवल आणि तरलता बफर (आपत्कालीन रोख) आहेत. याचा अर्थ असा की कठीण परिस्थितीतही, बैंका त्यांचे नुकसान सहन करण्यास सक्षम असतील आणि ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहतील.

जगातील १० सर्वात मोठ्या मध्यवती बँका

क्रमांक मध्यवर्ती बॅंकाचे नाव एकूण संपत्ती देश
युरोपियन मध्यवर्ती ७.१३ ट्रिलियन डॉलर युरोप
पीपल्स बँक ऑफ चायना ६.६२ ट्रिलियन डॉलर चीन
फेडरल रिझर्व्ह ६.५९ ट्रिलियन डॉलर अमेरिका
बँक ऑफ जपान ४.५१ ट्रिलियन डॉलर जपान
स्विस नॅशनल बँक १.१० ट्रिलियन डॉलर स्वित्झर्लंड
बँक ऑफ इंग्लंड १ ट्रिलियन डॉलर ब्रिटन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ९११.४ अब्ज डॉलर भारत
सेंट्रल बँक ऑफ ब्राझील ८९८.२ अब्ज डॉलर ब्राझील
मॉनेटरी अथॉरिटी ६१० अब्ज डॉलर सिंगापूर
१० हाँगकाँग मॉनेटरी अथॉरिटी ५३३.६ अब्ज डॉलर हाँगकाँग

Budget 2026: क्रेडिट कार्ड, जास्त कर्ज आणि विमा…बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतो जबरदस्त फायदा

Published On: Jan 05, 2026 | 03:14 PM

