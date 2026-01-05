भारतीय शेअर बाजार नव्या उंचीवर, गाठला कळस; रेकॉर्डब्रेक आकड्यांवर उघडले NIFTY

निफ्टीमध्ये, ओएनजीसी, एसबीआय, बजाज फायनान्स, हिंडाल्को आणि मारुती सुझुकी हे सर्वाधिक वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होते, तर टेक महिंद्रा, ट्रेंट, मॅक्स हेल्थकेअर, टीसीएस आणि अपोलो हॉस्पिटल्स हे सर्वाधिक तोट्यात होते. बँक निफ्टी विक्रमी उच्चांकावर उघडला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका १.५१ टक्क्यांनी वधारल्या, तेल आणि वायूमध्ये ०.४९ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि निफ्टी ऑटो, धातू आणि संरक्षण क्षेत्रातही खरेदी दिसून आली.
जागतिक बाजारपेठेतून सकारात्मक संकेत
अमेरिका आणि व्हेनेझुएला समस्या असूनही, जागतिक बाजारपेठेतून आलेल्या सकारात्मक संकेतांमध्ये गिफ्ट निफ्टीमध्ये वाढ झाली. सोमवारी आशियाई शेअर बाजार वाढीसह उघडले, तर तेलाच्या किमती अस्थिर राहिल्या. आशियाई बाजारात, सकाळी हँग सेंग निर्देशांक ०.२४ टक्क्यांनी वधारला, २६,४०० च्या जवळ व्यवहार करत होता. निक्केई निर्देशांकातही २.७१ टक्क्यांची जोरदार वाढ दिसून आली. तैवान निर्देशांक २.८२ टक्के आणि शांघाय निर्देशांक ०.६४ टक्के वाढला. कोस्पी निर्देशांक २.५४ टक्के आणि स्ट्रेट्स टाइम्स निर्देशांक ०.४७ टक्के वाढला.
Multibagger Small Cap Stock : हे ५ स्मॉल-कॅप स्टॉक्स २०२५ चे ‘धुरंधर’ ठरले, ज्यांनी ४९० टक्क्यांपर्यंत दिला परतावा
अमेरिका-व्हेनेझुएला समस्येचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या हालचालीमुळे जागतिक राजकारण आणखी अस्थिर होऊ शकते. रशिया-युक्रेन वाद लांबू शकतो, इराणमधील निदर्शने आणि सरकारच्या प्रतिसादामुळे चिंता वाढू शकते आणि चीन या अनिश्चिततेचा फायदा घेऊन तैवानविरुद्ध कारवाई करू शकतो. या अनिश्चिततेचा बाजारावरही परिणाम होईल, म्हणून आता आपल्याला वाट पहावी लागेल आणि परिस्थिती कशी उलगडते ते पहावे लागेल.
एक सकारात्मक बातमी अशी आहे की व्हेनेझुएलाच्या संकटाचा भारतावर मध्यम आणि दीर्घकालीन कच्च्या तेलाच्या किमतींवर मंदीचा परिणाम होत आहे, जो भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 400 अंकांनी घसरला; गुंतवणूकदारांचे 3.50 लाख कोटींचे नुकसान
तेलाच्या किमतींवर परिणाम होईल का?
नजीकच्या भविष्यात बाजार सावध आणि मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण तो सर्वकालीन उच्चांकावर आहे आणि गती वाढीला पाठिंबा देत आहे. बँक निफ्टी देखील मजबूत आहे, ज्याला क्रेडिट वाढीचा पाठिंबा आहे. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र चांगले तिसरे तिमाही निकाल नोंदवण्याची अपेक्षा आहे. आठवड्याच्या शेवटी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर सोमवार, ५ जानेवारी रोजी सुरुवातीच्या व्यापारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. सीएनबीसीच्या एका अहवालानुसार, जागतिक जोखीम व्यवस्थापन फर्म ए/एस ग्लोबल रिस्क मॅनेजमेंटचे विश्लेषक अर्ने लोहमन रासमुसेन यांच्या मते, व्हेनेझुएला हा जगातील आघाडीचा तेल साठा असलेला देश असू शकतो, परंतु आजची वास्तविकता अशी आहे की हा देश दररोज १० लाख बॅरलपेक्षा कमी तेलाचे उत्पादन करतो. हे जगातील एकूण तेल उत्पादनाच्या १% पेक्षा कमी आहे. शिवाय, व्हेनेझुएला स्वतःच्या उत्पादनाच्या फक्त ५००,००० बॅरल निर्यात करतो. याचा अर्थ असा की पुरवठ्यावर परिणाम झाला तरी जागतिक स्तरावर त्याचा परिणाम मर्यादित राहील.
२ जानेवारी रोजी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. निफ्टीने २६,३४० अंकांचा नवीन इंट्राडे उच्चांक गाठला. एफएमसीजी वगळता सर्व क्षेत्रांमध्ये खरेदी दिसून आली. बाजार बंद होताना, सेन्सेक्स ५७३.४१ अंकांनी म्हणजेच ०.६७% ने वाढून ८५,७६२.०१ वर बंद झाला, तर निफ्टी १८२ अंकांनी म्हणजेच ०.७०% ने वाढून २६,३२८.५५ वर बंद झाला.