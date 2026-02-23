२.७८ कोटींची खरेदी केली नवी प्रॉपर्टी; मोजक्या हिट चित्रपटांनंतरही अरबाज खानची ५०० कोटींची संपत्ती कशी?

अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते अरबाज खानने मुंबईत आणखी एक प्रॉपर्टी खरेदी केली असल्याचे समोर आले आहे. बॉलीवूड स्टारने अलीकडेच जोगेश्वरी पश्चिमेकडील एक आलिशान अपार्टमेंट ₹२.७८ कोटींना खरेदी केले आहे. झॅपकी द्वारे मिळालेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की या महिन्याच्या सुरुवातीला हा व्यवहार अधिकृतपणे नोंदणीकृत करण्यात आला आहे.
हिंदुस्तान टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, हे नवीन अपार्टमेंट मुंबईतील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या निवासी क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या जोगेश्वरी पश्चिम येथे आहे. ही मालमत्ता लिंक रोडवरील ऑटोग्राफ रेसिडेन्सी प्रकल्पाचा भाग आहे आणि इमारतीच्या २७ व्या मजल्यावर आहे. तिचा रेरा कार्पेट एरिया १,२४३ चौरस फूट आहे आणि तो प्रति चौरस फूट ₹२२,००० पेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात आला आहे. त्यात दोन पार्किंग स्पॉट्स देखील आहेत.
अरबाज खानने खरेदी केलेली नवी मालमत्ता
मालमत्तेच्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की अरबाजने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खरेदी पूर्ण केली. त्याने व्यवहारासाठी ₹१.६ दशलक्ष पेक्षा जास्त स्टॅम्प ड्युटी आणि ₹३०,००० नोंदणी शुल्क भरले आहे. अपार्टमेंट थेट डेव्हलपर, मुतिस्टार बिल्डर्स एलएलपी कडून खरेदी केले गेले. निवासी प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन आहे आणि डिसेंबर २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
अरबाज खानची एकूण संपत्ती
यासह, अरबाज खान मुंबईतील त्याच्या रिअल इस्टेट होल्डिंग्जला आणखी बळकटी देत आहे. जोगेश्वरी पश्चिम हे त्याच्या कनेक्टिव्हिटी आणि चालू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे एक लोकप्रिय निवासी क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. GQ च्या अहवालानुसार, निव्वळ संपत्तीबद्दल बोलायचे झाले तर, अरबाज खानची एकूण संपत्ती ₹५०० कोटींची आहे. चित्रपट निर्मिती हा त्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे.
अरबाज खानचे आगामी चित्रपट
कामाच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर, अरबाज शेवटचा “काल त्रिघोरी” मध्ये दिसला होता, ज्यामध्ये ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, महेश मांजरेकर, आदित्य श्रीवास्तव, राजेश शर्मा आणि मुग्धा गोडसे यांनी देखील भूमिका केल्या होत्या. तो लवकरच “बिहू अटॅक”, “श्रीदेवी बंगलो” आणि “केसर सिंग” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. अरबाज खान अनेकदा त्याची पत्नी शूरा खानसोबत सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. या जोडप्याचे डिसेंबर २०२३ मध्ये लग्न झाले आणि त्यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांच्या गोड मुलीला जन्म दिला.