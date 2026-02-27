RBI Banned Dark Patterns: Reserve Bank of India कडून बँकांना कडक आदेश; ‘डार्क पॅटर्न’वर आणली बंदी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लाखो बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, बँकिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल उचलले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ग्राहक आनंदी आहेत.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:40 PM
  • आरबीआयने घेतला मोठा निर्णय
  • ‘डार्क पॅटर्न’ वर आणली बंदी
  • मोबाईल बँकिंग होणार अधिक पारदर्शक
 

RBI Banned Dark Patterns: लाखो बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, बँकिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय बँकेने बँकांना त्यांच्या वेबसाइट्स आणि मोबाइल अॅप्सवरून सर्व धूर्त युक्त्या काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत जे अनेकदा ग्राहकांना दिशाभूल करतात. “डार्क पॅटर्न” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या युक्त्या ग्राहकांना अवांछित सेवा खरेदी करण्यास किंवा छुपे शुल्क आकारण्यास भाग पाडण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. आरबीआयच्या या नवीन निर्णयामुळे केवळ डिजिटल व्यवहार सोपे होणार नाहीत तर ग्राहकांचा त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशावर आणि बँकांवरचा विश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल.

“जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश, २०२६” द्वारे, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या सर्व डिजिटल सेवा पारदर्शक करण्यासाठी जुलै २०२६ पर्यंतची कठोर मुदत दिली आहे. या नवीन निर्देशानुसार, बँकांनी त्यांच्या मोबाइल अॅप्लिकेशन्स आणि अधिकृत वेबसाइटवरून सर्व डार्क पॅटर्न काढून टाकावेत जे ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल करतात. भविष्यात कोणतेही संभाव्य वाद टाळण्यासाठी कोणतेही आर्थिक उत्पादन किंवा सेवा विकण्यापूर्वी बँकांनी ग्राहकांची स्पष्ट आणि लेखी संमती घेणे आरबीआयला आवश्यक आहे.

Tata Power EZ Home: Tata Power चा EZ Home उपक्रम; मोबाईल अ‍ॅप आणि व्हॉइस कंट्रोलद्वारे वीज बचत झाले साध्य

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणाऱ्या डार्क पॅटर्न तंत्रज्ञानाचा खरा उद्देश वापरकर्त्यांच्या वर्तनावर प्रभाव पाडणे आहे जेणेकरून ते नकळत महागड्या सेवा स्वीकारतील. यामध्ये अनेकदा चेकआउट दरम्यान गुप्तपणे छुपे शुल्क जोडणे किंवा ग्राहकांना विमा किंवा कर्ज यासारख्या अतिरिक्त सेवा खरेदी करण्यास भाग पाडण्यासाठी वारंवार दिशाभूल करणारे संदेश पाठवणे समाविष्ट असते. रिझर्व्ह बँक आता या युक्त्यांवर कारवाई करत आहे जेणेकरून ग्राहकांना ते कशासाठी पैसे देत आहेत आणि कोणत्या सेवांसाठी ते साइन अप करत आहेत याची स्पष्ट जाणीव होईल.

अहवालानुसार, लोकलसर्कलने ३८८ जिल्ह्यांमधील १,६१,००० हून अधिक लोकांचे व्यापक सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये बँकिंग अॅप्सच्या या फसव्या पद्धतींबद्दल एक महत्त्वपूर्ण आणि धक्कादायक खुलासा झाला. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की बहुतेक लोक या छुप्या शुल्कांमुळे आणि त्रासदायक सूचनांमुळे कंटाळले आहेत, कारण ते त्यांच्या दैनंदिन बँकिंग प्रक्रिया अनावश्यकपणे गुंतागुंतीच्या करतात. या सर्वेक्षण निकालांच्या आधारे, रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ही कठोर भूमिका स्वीकारली आहे, जेणेकरून पैसे आणि डिजिटल बँकिंगवरील सामान्य माणसाचा विश्वास दोन्ही पूर्णपणे संरक्षित राहतील.

SBI Mutual Fund: आरबीआयची मंजुरी; SBI Mutual Fund ला Bandhan Bank मध्ये 9.99% हिस्सा खरेदीची परवानगी

आरबीआयच्या या पावलाचा प्राथमिक उद्देश मोबाइल बँकिंग अधिक सोपी, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह बनवणे आहे, कारण आज लोक त्यांच्या बचतीसाठी डिजिटल व्यवहारांवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. जुलै २०२६ नंतर, बँकांना कोणत्याही उत्पादनांचे बंडल करणे आणि ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्यावर अतिरिक्त सेवा किंवा उत्पादने लादणे टाळण्याचे बंधन असेल. हे धोरण भविष्यात ग्राहकांना आर्थिक नुकसानापासून वाचवेलच, परंतु बँकिंग क्षेत्रात निरोगी आणि पारदर्शक स्पर्धेचे एक नवीन युग सुरू करेल, जे सर्वांच्या हिताचे आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 06:40 PM

